Nothing приложи прозрачния си стил върху iPhone

Nothing намери решение за потребителите, които желаят стила на техния смартфон, но в същото време искат функционалността на iPhone. Компанията си партнира с Casetify, за да направи серия от специални аксесоари, които превръщат iPhone 14 и iPhone 15 сериите в Nothing Phone, поне на пръв поглед.

"Изработен е специално за пълната гама модели iPhone 14 и iPhone 15 (+ други!). Така че всеки може да опита вкуса на Nothing", се казва в рекламното изявление на Nothing. Макар компанията да не ги показва, от информацията става ясно, че кейсовете са налични и за други модели смартфони, за момента неясно кои.

Nothing x @CASETiFY



Together we have made four exclusive smartphone cases to celebrate Nothing’s iconic smartphone design.

Made specifically to fit the complete range of iPhone 14 and iPhone 15 models (+ others!).



So everyone can have a taste of Nothing. pic.twitter.com/a0LMd4W43P