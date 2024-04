Nothing показа новите си прозрачни слушалки

Nothing представи най-новата си линия слушалки съобразена с различните предпочитания и бюджети, с въвеждането на Nothing Ear (a) и Nothing Ear. Позициониран като нов флагман, Nothing Ear има за цел да наследи миналогодишния Ear (2), докато Ear (a) служи като по-достъпно предложение в линията.

Слушалките Nothing Ear (a) имат много общи характеристики с по-скъпите модели, включително 11 мм динамични драйвери, активно шумопотискане (ANC) и поддръжка на LDAC. Ear (a) предлага 9,5 часа възпроизвеждане с изключен ANC и до 42,5 часа при зареждане в своя кейс.

По-скъпите Nothing Ear разполага със същите 11-милиметрови динамични драйвери с керамична мембрана за по-добро качество на звука, както и с допълнителни вентилационни отвори за подобрен въздушен поток и по-ясен звук. За разлика от по-евтината алтернатива, тук алгоритъмът Smart ANC автоматично регулира шумопотискането в зависимост от условията на околната среда.

Що се отнася до живота на батерията, Nothing Ear осигурява 8,5 часа възпроизвеждане без ANC и до 40,5 часа с калъфа за зареждане. Налични са както жични, така и безжични опции за зареждане.