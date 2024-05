Потвърдиха премиерата на GTA VI

Rockstar официално обяви, че дългоочакваната игра GTA VI ще бъде достъпна през 2025 г. Неотдавна Take-Two Interactive, компанията майка на Rockstar, намали броя на премиерите до есента на 2025 г., както е посочено в последния им фискален отчет.

Фискалната година на Take-Two Interactive приключва през март и компанията очаква 10% увеличение на нетните приходи през следващите 12 месеца. Според Щраус Зелник, председател и главен изпълнителен директор на Take-Two Interactive, нетните приходи от резервации се очаква да се увеличават последователно през следващите три години.

Наред с GTA VI, линията на Take-Two за фискалната 2025 г. включва NBA 2K25, WWE 2K25 и Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, които ще бъдат пуснати до март 2025 г.