Новите сгъваеми телефони на Samsung са с изкуствен интелект, но какво точно прави той

Съвсем наскоро, в рамките на събитието Unpacked в Париж, Samsung представи новите си сгъваеми телефони от серията Galaxy Z – Z Fold6 и Z Flip6. След като споделихме с вас основните технически параметри от тези два върхови смартфона, сега е време да обърнем внимание и на основната новост в тези устройства - наличието на изкуствен интелект.

Известно е, че напоследък немалко фирми спекулират с т.нар. AI, но не при всички устройства тази новост действа адекватно. При Samsung, които, както е добре известно, са водеща компания в технологичните новости, изкуственият интелект осигурява различно, интелигентно и устойчиво потребителско изживяване, предоставяйки в ръцете на потребителите истинска нова ера в комуникациите, продуктивността и креативността.

Galaxy AI използва универсалния и гъвкав форм-фактор на серията Galaxy Z, перфектно разработен, за да даде възможност за уникални мобилни изживявания в областта на комуникацията на всички нива. Благодарение на изкуствения интелект, двете последни сгъваеми иновации от Samsung разполагат с подобрен генератор на изображения, който например може да превърне вашата набързо надраскана рисунка във истинска творческа карикатура. А що се отнася до производителността на новите Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 телефони, то процесорът Snapdragon 8 Gen 3 за Galaxy е най-добрият за Galaxy устройство досега, като е специално оптимизиран за обработка на данни от AI.

Преводач на PDF файлове

Друга интересна функция, подпомагана от Galaxy AI, e новият преводач на PDF файлове. Интересно е обаче да знаем какво Samsung смята за добавена стойност в AI. Това, което също е интересно да се отбележи, е, че функциите изглеждат, като цяло, доста основни, но всъщност предлагат едно различно ниво на комуникации, особено когато става въпрос за превод от чужд език.

Именно изкуственият интелект прави това възможно. Всеки PDF файл може да бъде отворен с приложението Samsung Notes. След което докоснете искрящата икона на Galaxy AI, за да изведете функцията за превод, резултатът се наслагва върху всичко, което четете, така че, ако е например списание, то ще запази оформлението, така че да можете да се насладите на четивото, но на избрания от вас език.

Интелигентна клавиатура

Любопитни са и някои новости в клавиатурата на Samsung. Благодарение на нея и на Galaxy AI, докато пишете, системата ви предлага думи и фрази въз основа на това, което сте използвали в предишни мейли или друг вид кореспонденция. Освен това актуализираната версия на Composer е интересна, защото отчита в кое приложение работите. Така например, ако сте в Instagram, то тя ще свърши отлична работа с генерирането на хаштагове, както и с "обживяването" на текста с различни емотикони.

Снимки и рисунки с помощта на Galaxy AI

Друга интересна функция е Sketch to Image и тя е точно това, което искат да ни кажат от Samsung. Надрасквате нещо и след това Samsung вдъхва живот на вашата идея, използвайки магическата сила на генеративния Galaxy AI. Разделянето на екрана при Galaxy Z Fold6 също е нещо, на което трябва да обърнем внимание. Тъй като Gemini вече е собствено приложение, можете безпроблемно да го използвате заедно с това, което правите от другата страна на екрана.

При по-малкият Galaxy Z Flip6 пък, задвижваният от Galaxy AI инструмент ProVisual Engine разгръща креативността в максимална степен. ProVisual Engine използва максимално новия 50MP широк сензор и 12MP ултраширок сензор, като с помощта на Super HDR, може да заснеме перфектната снимка при всякакви условия. Новата FlexCam използва изкуствен интелект и автоматично открива най-доброто кадриране за снимката, като разпознава обекта в кадър, приближава или отдалечава преди да направи нужните настройки.

Преводач в реално време

Това е още една изключително полезна функция, работеща перфектно благодарение на изкуствения интелект. Още една впечатляваща функция е именно новият режим на преводач, който ви позволява да използвате Galaxy Z устройствата, за да превеждате разговор в реално време. Функцията работи перфектно, като единственият проблем е, че езиците все още са ограничени. Но пък преводачът поддържа дори езици с регионални различия, като например безпогрешно разпознава испанските диалекти между Латинска Америка и Европа.

Сигурност

Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 са подсигурени със Samsung Knox, най-високата степен на защита на Samsung Galaxy устройства, представляваща многослойна платформа за сигурност, създадена, за да защити всякаква информация и да предпази устройството от нерегламентиран достъп, да разпознава заплахи в реално време и да осигури цялостна защита.

С грижа за здравето

И накрая, но не на последно място е визията на Samsung как Galaxy AI да оптимизира грижата за здравето и физическата форма на потребителите, за които също се грижи изкуственият интелект, който е част от фирменото приложение Samsung Health.

С други думи Samsung прави голяма стъпка напред със своя Circle to Search with Google и с функциите на Gemini AI, идващи с всяко от най-новите сгъваеми устройства Galaxy. Circle to Search with Google пък е вече познат начин за търсене от серията Galaxy S24, с който - за секунди имате резултати с изображения и описания в Google. Но с формфакторът на сгъваем смартфон като Galaxy Z Fold6 получавате дори повече – да кажем, че търсите какво е ястието, което виждате на масата по време на пътуване в чужбина. С еднo ограждане получавате от едната страна на екрана информация кое е ястието и снимки, а в другата половина на екрана какво съдържа, както и стъпките, които да следвате за да го приготвите.



И ако искате да сте в крак със съвремието, то тези две устройства и по-конкретно генерираният в тях изкуствен интелект, определено ще ви помогнат. Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 са налични за предварителна поръчка до 23 юли в партньорската мрежа на Samsung. Ако закупите Galaxy Z Flip6 и върнете стар телефон, ще получите 300 лв. отстъпка. Ако закупите Galaxy Z Fold6 и върнете стар телефон, ще получите 350 лв. отстъпка. Повече информация: https://www.samsung.com/bg/pre-ordergalaxy/