Стана ясно кои са най-популярните приложения в App Store за 2024-та

Apple разкри най-популярните игри и приложения, изтеглени от App Store в САЩ през тази година.

Ето и разбивка на най-изтегляните заглавия в различни категории:

Apple Arcade:

NBA 2K24 Arcade Edition, Snake.io+, Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Bloons TD 6+, Sonic Dream Team, NFL Retro Bowl '25, Disney Dreamlight Valley, Cooking Mama: Cuisine!, Solitaire by MobilityWare+

Безплатни игри:

iPhone: Block Blast!, MONOPOLY GO!, Roblox, Call of Duty: Warzone Mobile, Township, Last War: Survival, Royal Match, Brawl Stars, Subway Surfers, My Perfect Hotel

iPad: Roblox, Magic Tiles 3: Piano Game, MONOPOLY GO!, Subway Surfers, Brawl Stars, Geometry Dash Lite, Block Blast!, Among Us!, My Perfect Hotel, Royal Match

Платени игри:

iPhone: Minecraft: Play with Friends, Heads Up!, Geometry Dash, Papa's Freezeria To Go!, Bloons TD 6, Five Nights at Freddy's, Plague Inc., MONOPOLY: The Board Game, Stardew Valley, Red's First Flight

iPad: Minecraft: Play with Friends, Geometry Dash, Five Nights at Freddy's, Stardew Valley, Bloons TD 6, Papa's Paleteria To Go!, Five Nights at Freddy's 2, Poppy Playtime Chapter 1, MONOPOLY: The Board Game, Ultimate Custom Night

Apple разкри и най-изтегляните безплатни и платени приложения през тази година.

Безплатни приложения:

iPhone: Temu, Threads, TikTok, ChatGPT, Google, Instagram, WhatsApp Messenger, CapCut, YouTube, Gmail

iPad: YouTube, Netflix, Max, Calculator, Disney+, Google Chrome, Peacock TV, Amazon Prime Video, TikTok, Goodnotes 6

Платени приложения

iPhone: Shadowrocket, HotSchedules, Procreate Pocket, 75 Hard, AnkiMobile Flashcards, AutoSleep, Paprika Recipe Manager, TonalEnergy Tuner, Goblin Tools, Forest

iPad: Procreate, Procreate Dreams, Shadowrocket, forScore, Nomad Sculpt, ToonSquid, Bluebeam Revu, AnkiMobile Flashcards, Teach Your Monster to Read, Endless Paperour Monster to Read, Endless Paper