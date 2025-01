Nothing обяви кога представя новия си прозрачен смартфон

Шумът около следващия смартфон на Nothing, който се очаква да бъде Nothing Phone (3), се засилва. След като се говореше за дебют през първото тримесечие на 2025 г., Nothing официално определи датата на пускане на пазара: 4 март. Вярна на формата си, компанията започна характерната си кампания, като последното разкритие загатва за значителна еволюция на дизайна, особено в отдела за камерата.

Последният тийзър силно подсказва за тройна задна камера на Phone (3) - първа за устройство на Nothing. Слоганът „Power in Perspective“ (Сила в перспектива) допълнително подхранва спекулациите, че телефото обективът ще се присъедини към познатите вече основен и ултраширок сензор, добавяйки ново измерение към фотографските възможности на телефона.

Неотдавнашните дизайнерски скици „в процес на разработка“, съчетани с последния тийзър, показват, че Phone (3) ще запази отличителния интерфейс Glyph - уникалната редица светодиоди на задния панел на телефона, която се превърна в характерен елемент от дизайнерския език на Nothing, видим както при Phone (2), така и при Phone (2a).

Още по-важно е, че Phone (3) е готов да отбележи навлизането на Nothing в сферата на флагманите. Предишните модели бяха в сегмента на средния клас, но това ново устройство се очаква да нанесе сериозен удар с най-новия чипсет Snapdragon 8 Elite. Този ход има стратегически смисъл, тъй като се очаква Phone (3) да бъде и платформата за навлизане на Nothing в областта на функциите, задвижвани от изкуствен интелект. Мощният процесор е от съществено значение за осигуряването на гладко и отзивчиво преживяване с изкуствен интелект.

Слуховете сочат към включването на асистент с изкуствен интелект за разговори, потенциално задвижван от ChatGPT, предвид съществуващото партньорство на Nothing с OpenAI. Този фокус върху ИИ е в съответствие с тенденциите в индустрията, тъй като конкуренти като Google (със серията Pixel), Samsung (с Galaxy S25) и Apple (с Apple Intelligence) са инвестирали много в интегрирането на ИИ. За да може Nothing да остане конкурентноспособна, възприемането на AI е логична и необходима стъпка.

Освен подобренията на камерата, запазването на интерфейса Glyph, производителността на флагманско ниво и интеграцията на AI, конкретните подробности за Phone (3) остават оскъдни. Очаквайте обаче постоянен поток от тийзъри от Nothing в навечерието на пускането на пазара на 4 март.