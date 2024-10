Nothing представи първия в света смартфон, който свети в тъмното

Компанията Nothing обяви нова версия на своя смартфон Phone (2a) Plus - новият продукт, наречен Phone (2a) Plus Community Edition, има светещ в тъмното корпус и калъф, които са проектирани от "най-талантливите фенове на марката ." Устройството се роди в резултат на състезание, проведено от Nothing, в което общността беше поканена да „създаде смартфон със собственото си въображение“.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition е първият „голям проект за съвместно създаване на хардуер“. Повече от 900 проекта бяха получени от членове на общността с предложения за подобряване на всичко - от външния вид до маркетинговите техники. Специалната версия на телефона ще бъде пусната в продажба на 12 ноември на уебсайта Nothing за сумата от $399, но тиражът е ограничен само до хиляда бройки.

Концепцията за актуализирания външен вид на Nothing Phone (2a) Plus Community Edition е разработена от Astrid Vanhuyse и Kenta Akasaki и е реализирана с помощта на служителите на Nothing Адам Бейтс и Луси Бърли. Функционалната част на устройството, включително трите светлинни ленти около задните камери, не е претърпяла никакви промени; Но задният панел е завършен със зелен фосфоресциращ материал, който може да „излъчва мека светлина в тъмното“ в продължение на няколко часа - за това гърбът на телефона трябва да бъде изложен на дневна светлина.

Светещото в тъмното покритие също мигрира към опаковката на устройството – тя е украсена с отразяващи елементи и макро снимки на самия телефон. Тази работа е извършена от дизайнера Иън Хенри Симъндс. Андрес Матеос пък, с помощта на софтуерни разработчици от Nothing, създаде колекция от шест тапета за начален екран Connected Collection, вдъхновени от проекта. Маркетингова кампания за популяризиране на устройството със слогана „Намерете своята светлина. Уловете вашата светлина" е разработена от Соня Палма.