Украински обстрел повреди захранването на Запорожката АЕЦ

Украински обстрел през последните седмици е повредил оборудването за външно електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи назначената от Русия администрация на централата. В момента съоръжението получава електричество от аварийни източници.

„Ситуацията е под контрол и се следи от служителите на централата“, се казва в изявление на администрацията. Не се посочва какъв е размерът на щетите по оборудването или кога може да бъде възстановено обичайното външно захранване.

Захранването е необходимо за охлаждането на горивото

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест реактора. Тя не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно захранване, за да поддържа системите за охлаждане на ядреното гориво.

Аварийните източници осигуряват електричество за необходимите системи, докато оборудването за външното електроснабдяване остава повредено. В изявлението на администрацията не се съобщава за прекъсване на работата на системите за безопасност.

Москва и Киев си отправят взаимни обвинения

Русия превзе Запорожката АЕЦ през първите седмици на войната, започнала през 2022 г. Оттогава Москва и Киев редовно се обвиняват взаимно в действия, които могат да застрашат ядрената безопасност в района.

Твърдението за украинския обстрел е на назначената от Русия администрация на централата. В предоставената информация няма независимо потвърждение кой е причинил повредите по оборудването.

Източници: БТА, Ройтерс