Украински обстрел повреди захранването на Запорожката АЕЦ

Украински обстрел през последните седмици е повредил оборудването за външно електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи назначената от Русия администрация на централата. В момента съоръжението получава електричество от аварийни източници.
„Ситуацията е под контрол и се следи от служителите на централата“, се казва в изявление на администрацията. Не се посочва какъв е размерът на щетите по оборудването или кога може да бъде възстановено обичайното външно захранване.
Захранването е необходимо за охлаждането на горивото
Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест реактора. Тя не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно захранване, за да поддържа системите за охлаждане на ядреното гориво.
Аварийните източници осигуряват електричество за необходимите системи, докато оборудването за външното електроснабдяване остава повредено. В изявлението на администрацията не се съобщава за прекъсване на работата на системите за безопасност.
Москва и Киев си отправят взаимни обвинения
Русия превзе Запорожката АЕЦ през първите седмици на войната, започнала през 2022 г. Оттогава Москва и Киев редовно се обвиняват взаимно в действия, които могат да застрашат ядрената безопасност в района.
Твърдението за украинския обстрел е на назначената от Русия администрация на централата. В предоставената информация няма независимо потвърждение кой е причинил повредите по оборудването.
Източници: БТА, Ройтерс
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 м даааа
Коментиран от #6
22:50 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хохо Бохо
Коментиран от #5
23:10 03.10.2026
4 Сатана Z
Тия укри са неспасяеми!Пак ще спят с тенджери на главите в събота срещу неделя!
23:31 03.10.2026
5 Абе повече от ясно е, че Русия сама
До коментар #3 от "Хохо Бохо":си обстрелва централата с руския персонал в нея! Какво го увъртате по русофилски!
Какви доказателства искате? Та нали Гроси бе там и ако бяха украинците, той щеше да го обяви и партьорите на Зеленски щяха да му спрат парите и оръжията!
23:52 03.10.2026
6 Автора
До коментар #1 от "м даааа":На кого да вярваме? На уважания и обичан от световния елит Президент Зеленски или на нелегимния доказан лъжец Путин! Най-логично руснаците сами да си обстрелват централата.
Медиите трябва да сме обективни и независими иначе защо сме журналисти!
00:11 04.10.2026