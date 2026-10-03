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Украински обстрел повреди захранването на Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

Украински обстрел повреди захранването на Запорожката АЕЦ

3 Октомври, 2026 22:45 737 6

  • запорожка аец-
  • ядрена безопасност-
  • украйна-
  • русия-
  • обстрел

Централата в момента получава електричество от аварийни източници, съобщи назначената от Русия администрация.

Украински обстрел повреди захранването на Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински обстрел през последните седмици е повредил оборудването за външно електроснабдяване на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи назначената от Русия администрация на централата. В момента съоръжението получава електричество от аварийни източници.

„Ситуацията е под контрол и се следи от служителите на централата“, се казва в изявление на администрацията. Не се посочва какъв е размерът на щетите по оборудването или кога може да бъде възстановено обичайното външно захранване.

Захранването е необходимо за охлаждането на горивото

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и разполага с шест реактора. Тя не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно захранване, за да поддържа системите за охлаждане на ядреното гориво.

Аварийните източници осигуряват електричество за необходимите системи, докато оборудването за външното електроснабдяване остава повредено. В изявлението на администрацията не се съобщава за прекъсване на работата на системите за безопасност.

Москва и Киев си отправят взаимни обвинения

Русия превзе Запорожката АЕЦ през първите седмици на войната, започнала през 2022 г. Оттогава Москва и Киев редовно се обвиняват взаимно в действия, които могат да застрашат ядрената безопасност в района.

Твърдението за украинския обстрел е на назначената от Русия администрация на централата. В предоставената информация няма независимо потвърждение кой е причинил повредите по оборудването.

Източници: БТА, Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 м даааа

    12 2 Отговор
    хахлите упорито искат да повторят ситуацията с Чернобил

    Коментиран от #6

    22:50 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Зеления надрусеняк е ядрен терорист. Ако не го усмирят менторите ми тоя ще затрие маса народ

    Коментиран от #5

    23:10 03.10.2026

  • 4 Сатана Z

    4 0 Отговор
    🇺🇦🤦‍♂️ Министърът на инфраструктурата на Украйна: Следващата седмица започва изграждането на съоръжения за пресичане на Днепър в Киев; обмисля се и тунел под реката.
    Тия укри са неспасяеми!Пак ще спят с тенджери на главите в събота срещу неделя!

    23:31 03.10.2026

  • 5 Абе повече от ясно е, че Русия сама

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    си обстрелва централата с руския персонал в нея! Какво го увъртате по русофилски!
    Какви доказателства искате? Та нали Гроси бе там и ако бяха украинците, той щеше да го обяви и партьорите на Зеленски щяха да му спрат парите и оръжията!

    23:52 03.10.2026

  • 6 Автора

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "м даааа":

    На кого да вярваме? На уважания и обичан от световния елит Президент Зеленски или на нелегимния доказан лъжец Путин! Най-логично руснаците сами да си обстрелват централата.
    Медиите трябва да сме обективни и независими иначе защо сме журналисти!

    00:11 04.10.2026

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