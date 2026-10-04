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Александър Вучич откри кампанията за изборите в Сърбия
  Тема: Избори

Александър Вучич откри кампанията за изборите в Сърбия

4 Октомври, 2026 04:32 442 0

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • парламентарни избори-
  • сръбска прогресивна партия-
  • студентска листа

Хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия се събраха в Белград преди парламентарния вот на 25 октомври.

Александър Вучич откри кампанията за изборите в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Вучич откри предизборната кампания на своята Сръбска прогресивна партия пред хиляди привърженици в зала „Белградска арена“ в Белград. Парламентарните избори в Сърбия са насрочени за 25 октомври, а кампанията се очаква да бъде белязана от оспорвана битка между формацията на Вучич и кандидатите на студентското протестно движение.

Кандидатите на протестиращите са обединени под името „Студентска листа“. В нея участват университетски преподаватели, учители, експерти и представители на различни политически среди. Според „Асошиейтед прес“ студентското движение се е превърнало в значима политическа сила след продължителните протести срещу управлението и корупцията в страната.

Вучич обеща по-малко правителство

Вучич обвини опонентите си, че се опитват да „сложат Сърбия на пауза“. Той заяви, че ако Сръбската прогресивна партия спечели изборите, новото правителство ще бъде съставено само от 12 министри. В момента министрите са 31.

Лидерът на партията определи резултат под 50 процента като провал. Той не посочи конкретни социологически данни, но предизборната надпревара е описвана като напрегната и близка между управляващата формация и „Студентска листа“.

Напрежение преди вота

Предизборната кампания започва на фона на съобщения за инциденти и физически сблъсъци по време на прояви. „Асошиейтед прес“ посочва, че политическото напрежение в Сърбия е високо, а изборите ще се проведат след продължителни протести и дълбоко разделение между поддръжниците на управляващите и студентското движение.

Следващият ключов момент в политическата криза ще бъде парламентарният вот на 25 октомври. Тогава сръбските избиратели ще определят състава на новото Народно събрание и политическата посока на страната.

Източници: БНР


Сърбия
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