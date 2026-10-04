Зеленски: Ракетата ни, който може да стигне Москва, ще е готова през есента

Украинската балистична ракета FP-9, за която производителят Fire Point твърди, че може да достигне Москва, ще бъде готова през есента. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс, цитирано от „Украинска правда“.

Зеленски каза, че лично е разговарял с ръководството на Fire Point, за да настоява работата по ракетата с по-голям обсег да бъде ускорена.

„Казах им: „Къде е моята FP-9?“. Нужна ни е FP-9. И съм уверен, че FP-9 ще бъде готова тази есен“, заяви украинският президент.

Изявлението идва дни след като Украйна обяви първото бойно използване на собствена балистична ракета. Става дума за FP-7, чийто посочен обсег е около 250 километра. За FP-9 не са публикувани конкретни технически параметри, а възможността да поразява цели в Москва е представена като твърдение на производителя.

Украйна търси нови средства срещу дроновете

Зеленски съобщи още, че украинските изтребители F-16 и МиГ са свалили около 60% от руските реактивни безпилотни апарати. По думите му обаче запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите са почти изчерпани.

Затова Киев спешно работи по други решения, включително по засилване на възможностите за радиоелектронно заглушаване. През втората половина на октомври се очаква първата партида малки и евтини ракети за противовъздушна отбрана, предназначени да свалят новите руски дронове „Шахед“.

Украйна разработва и пет модела прехващачи срещу реактивните версии на „Шахед“. След среща с ръководството на Министерството на отбраната Зеленски посочи, че изпитанията на два от моделите са показали около 30% успеваемост.

„Ще трябва да увеличим мащаба. Надявам се, че благодарение на всички тези мерки и на всички тези елементи ще намерим изход“, каза Зеленски.

Така едновременно се развиват две направления - собствена ракетна програма с по-голям обсег и по-евтини средства за противовъздушна защита срещу масирани атаки с дронове. Следващият обявен срок е втората половина на октомври, когато се очаква доставката на първите малки ракети за противовъздушна отбрана.

Източници: Ройтерс