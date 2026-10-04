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Зеленски: Ракетата ни, който може да стигне Москва, ще е готова през есента
  Тема: Украйна

Зеленски: Ракетата ни, който може да стигне Москва, ще е готова през есента

4 Октомври, 2026 05:17 546 25

  • володимир зеленски-
  • fp-9-
  • fire point-
  • украйна-
  • шахед

Украинският президент заяви, че е настоял пред производителя Fire Point да ускори разработката на балистичната ракета. Киев подготвя и нови средства срещу руските реактивни дронове.

Зеленски: Ракетата ни, който може да стигне Москва, ще е готова през есента - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската балистична ракета FP-9, за която производителят Fire Point твърди, че може да достигне Москва, ще бъде готова през есента. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс, цитирано от „Украинска правда“.

Зеленски каза, че лично е разговарял с ръководството на Fire Point, за да настоява работата по ракетата с по-голям обсег да бъде ускорена.

„Казах им: „Къде е моята FP-9?“. Нужна ни е FP-9. И съм уверен, че FP-9 ще бъде готова тази есен“, заяви украинският президент.

Изявлението идва дни след като Украйна обяви първото бойно използване на собствена балистична ракета. Става дума за FP-7, чийто посочен обсег е около 250 километра. За FP-9 не са публикувани конкретни технически параметри, а възможността да поразява цели в Москва е представена като твърдение на производителя.

Украйна търси нови средства срещу дроновете

Зеленски съобщи още, че украинските изтребители F-16 и МиГ са свалили около 60% от руските реактивни безпилотни апарати. По думите му обаче запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите са почти изчерпани.

Затова Киев спешно работи по други решения, включително по засилване на възможностите за радиоелектронно заглушаване. През втората половина на октомври се очаква първата партида малки и евтини ракети за противовъздушна отбрана, предназначени да свалят новите руски дронове „Шахед“.

Украйна разработва и пет модела прехващачи срещу реактивните версии на „Шахед“. След среща с ръководството на Министерството на отбраната Зеленски посочи, че изпитанията на два от моделите са показали около 30% успеваемост.

„Ще трябва да увеличим мащаба. Надявам се, че благодарение на всички тези мерки и на всички тези елементи ще намерим изход“, каза Зеленски.

Така едновременно се развиват две направления - собствена ракетна програма с по-голям обсег и по-евтини средства за противовъздушна защита срещу масирани атаки с дронове. Следващият обявен срок е втората половина на октомври, когато се очаква доставката на първите малки ракети за противовъздушна отбрана.

Източници: Ройтерс


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Промяната

    9 23 Отговор
    Тоя Зеленски не знае ли, че ракета е в женски род?

    Коментиран от #9

    05:22 04.10.2026

  • 3 Шорт

    13 23 Отговор
    Клуб Фантазия! Рано сутринта си е взел дозата!

    05:22 04.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 23 Отговор
    ЕТНИЧЕСКОТО ОПГ В КИЙВ
    СЕ Е ЗАЕЛО СЕРИОЗНО С УНИЩОЖАВАНЕТО
    НА УКРАЙНА
    .... :)

    05:23 04.10.2026

  • 5 Синоптик

    22 9 Отговор
    Очертава се дълга и тежка зима за агресора.

    05:24 04.10.2026

  • 6 А руските ракети

    7 15 Отговор
    Знаят къде е Fire Point и са на въоръжение сега. Защо да чакат есента? Би било глупаво поведение, когато вече знаят, какво ще стане есента?

    05:33 04.10.2026

  • 7 Гатанка

    4 8 Отговор
    Нисичко, зеленичко, спи некъпано в метрото на тъмно и студено. Що е то?

    05:36 04.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 7 Отговор
    И ТАЗИ НОЩ ЗЕЛЕНСКИ ЗАПАЛИ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ И ВОЕННИ ЗАВОДИ:))
    ...
    XВЪРЧAХА УШAНКИ ВЪВ ВЪЗДУXА :))
    ....
    ПAЧAНГA И БAНГAРАНГА В МОСКВEТО И ПЕТЕРБУРГА:)
    ....
    ТАНЦУВAX И АЗ С ТЯХ:)))

    05:37 04.10.2026

  • 9 име

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Промяната":

    Наркомана е предрусал и фъфли. Или по-скоро Милен.

    05:37 04.10.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 8 Отговор
    ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ФАШИСТИ СА АНТИСЕМИТИ
    .....
    И ЗАТОВА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КЛИНИЧНАТА ПСИХИАТРИЯ МИ Е
    ИНТЕРЕСНО ЧЕ ПОДКРЕПЯТ ХАЗАРСКО ОПГ:)

    05:37 04.10.2026

  • 11 Световният лидер Зеленски

    7 5 Отговор
    Само тази година, от януари до август, руската армия загуби 348 964 войници на бойното поле в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски от трибуната на ООН. Според него населението на 31 държави в света е по-малко от броя на руските военни, загубени през последните осем месеца.
    "Представете си за миг велики държави например като САЩ ,Великобритания или Франция да са бити на тяхна територия така,както ние бием руснаците. Ще си помислите че е фантазия"

    Коментиран от #16, #20, #24

    05:39 04.10.2026

  • 12 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Искахте Киев за 3 дни. Как се случи така, че Москва гори 5 години по-късно?
    24 септември 2026, 0:02 часа
    Снимка: president
    Думите от заглавието са на украинския външен министър Андрий Сибиха, който ги зададе задочно на руския си колега Сергей Лавров. Всъщност това е въпрос към Лавров от общо три, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН - Сибиха уточни, че Лавров не може да отговори (откровено) на нито един.

    05:39 04.10.2026

  • 13 До кога ще ги пазиш бе Путине

    5 5 Отговор
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, в Япония, Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    05:41 04.10.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    ТОЙ И ФРАНЦИЯ ГОРИ
    И ИСПАНИЯ БЪЛБУКА
    А ЗА МЕРЦ ПРИЕМАТ ЗАЛАГАНИЯ ДАЛИ ЩЕ ИЗКАРА ДО НОВА ГОДИНА
    .....
    БЕЗКРАЙНА Е " МРЪСОТИЯТА" НА МАША И ВЕЛИКИЯ МЕЧОК :)

    05:44 04.10.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор
    ВЧЕРА В СЛОВАКИЯ РОБЪРТ ФИЦО
    ОТКРИ ПАМЕТНИК
    НА МАРШАЛ КОНЕВ - ОСВОБОДИТЕЛЯ :)

    05:46 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Прогноза

    8 1 Отговор
    В САЩ се очертава сигурна загуба за републиканците на изборите , импийчмънт на Тръмп и след това ще последват тежки санкции срещу Русия и евентуално увеличаване на помощта за Украйна. .

    05:48 04.10.2026

  • 18 Мишел

    5 2 Отговор
    Някой вярвaл ли е преди 4 години и 8 месеца, когато пyтин нaxлy в суверенна Украйна ,че лидeр Зеленски ще ги подxвaне здраво ,ще преxвърли войната в първобитна раша,ще им спре бензин,ще ги докара до купони за храна,ще избиe 20% от руските мъже между 20 и 49 години и ще покаже на цял свят колко безпомощна,разгромена и на колeнe е фашистка русия 😂🤣😅

    05:49 04.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Това изчадие

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Световният лидер Зеленски":

    вероятно си мисли, че като представи някаква по завъртяна цифра, хората ще я приемат за реална! По неговите сметки излиза, че руснаците са загубили над милион и половина от началото на войната, а укрите са загубили само около 50 000... Е, сведенията за руските загуби зеля ги взема от източници като униан, но гробищата им растат ли растат... И вероятно си мисли, че с това ще спечели неограничено финансиране за държавата си, което вече невъзможно по понятни причини...

    05:55 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Статистика

    1 1 Отговор
    46 хиляди окупатори през септември ☝️ вече са във Вечните ловни полета при Кобзон.

    Коментиран от #23, #25

    05:57 04.10.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Статистика":

    ЕЙ ЗАТОВА РУСИЯ ЩЕ Я ИМА
    ...
    А УКРАЙНА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ .. :)

    06:03 04.10.2026

  • 24 Да ама Не... казваше някой

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Световният лидер Зеленски":

    Загубите се виждат по...
    В Русия воюват предимно доброволци, няма БУСОВИЗАЦИЯ, няма бягащи през границата, не ги стрелят като зайци и не ги гонят по улици и сокаци, а и е видно Загубите са 1:11 х0х0ля жертви така смятат и американските специалисти...
    "За пореден път Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела"

    06:10 04.10.2026

  • 25 1:10 бандери

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Статистика":

    Значи губите 4,600,000 бандери..

    06:21 04.10.2026

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