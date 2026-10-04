Зеленски: Ракетата ни, който може да стигне Москва, ще е готова през есента

Украинската балистична ракета FP-9, за която производителят Fire Point твърди, че може да достигне Москва, ще бъде готова през есента. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс, цитирано от „Украинска правда“.
Зеленски каза, че лично е разговарял с ръководството на Fire Point, за да настоява работата по ракетата с по-голям обсег да бъде ускорена.„Казах им: „Къде е моята FP-9?“. Нужна ни е FP-9. И съм уверен, че FP-9 ще бъде готова тази есен“, заяви украинският президент.
Изявлението идва дни след като Украйна обяви първото бойно използване на собствена балистична ракета. Става дума за FP-7, чийто посочен обсег е около 250 километра. За FP-9 не са публикувани конкретни технически параметри, а възможността да поразява цели в Москва е представена като твърдение на производителя.
Украйна търси нови средства срещу дроновете
Зеленски съобщи още, че украинските изтребители F-16 и МиГ са свалили около 60% от руските реактивни безпилотни апарати. По думите му обаче запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите са почти изчерпани.
Затова Киев спешно работи по други решения, включително по засилване на възможностите за радиоелектронно заглушаване. През втората половина на октомври се очаква първата партида малки и евтини ракети за противовъздушна отбрана, предназначени да свалят новите руски дронове „Шахед“.
Украйна разработва и пет модела прехващачи срещу реактивните версии на „Шахед“. След среща с ръководството на Министерството на отбраната Зеленски посочи, че изпитанията на два от моделите са показали около 30% успеваемост.„Ще трябва да увеличим мащаба. Надявам се, че благодарение на всички тези мерки и на всички тези елементи ще намерим изход“, каза Зеленски.
Така едновременно се развиват две направления - собствена ракетна програма с по-голям обсег и по-евтини средства за противовъздушна защита срещу масирани атаки с дронове. Следващият обявен срок е втората половина на октомври, когато се очаква доставката на първите малки ракети за противовъздушна отбрана.
Източници: Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Промяната
Коментиран от #9
05:22 04.10.2026
3 Шорт
05:22 04.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ Е ЗАЕЛО СЕРИОЗНО С УНИЩОЖАВАНЕТО
НА УКРАЙНА
.... :)
05:23 04.10.2026
5 Синоптик
05:24 04.10.2026
6 А руските ракети
05:33 04.10.2026
7 Гатанка
05:36 04.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
XВЪРЧAХА УШAНКИ ВЪВ ВЪЗДУXА :))
....
ПAЧAНГA И БAНГAРАНГА В МОСКВEТО И ПЕТЕРБУРГА:)
....
ТАНЦУВAX И АЗ С ТЯХ:)))
05:37 04.10.2026
9 име
До коментар #2 от "Промяната":Наркомана е предрусал и фъфли. Или по-скоро Милен.
05:37 04.10.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ЗАТОВА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КЛИНИЧНАТА ПСИХИАТРИЯ МИ Е
ИНТЕРЕСНО ЧЕ ПОДКРЕПЯТ ХАЗАРСКО ОПГ:)
05:37 04.10.2026
11 Световният лидер Зеленски
"Представете си за миг велики държави например като САЩ ,Великобритания или Франция да са бити на тяхна територия така,както ние бием руснаците. Ще си помислите че е фантазия"
Коментиран от #16, #20, #24
05:39 04.10.2026
12 Сатана Z
24 септември 2026, 0:02 часа
Снимка: president
Думите от заглавието са на украинския външен министър Андрий Сибиха, който ги зададе задочно на руския си колега Сергей Лавров. Всъщност това е въпрос към Лавров от общо три, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН - Сибиха уточни, че Лавров не може да отговори (откровено) на нито един.
05:39 04.10.2026
13 До кога ще ги пазиш бе Путине
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
05:41 04.10.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ИСПАНИЯ БЪЛБУКА
А ЗА МЕРЦ ПРИЕМАТ ЗАЛАГАНИЯ ДАЛИ ЩЕ ИЗКАРА ДО НОВА ГОДИНА
.....
БЕЗКРАЙНА Е " МРЪСОТИЯТА" НА МАША И ВЕЛИКИЯ МЕЧОК :)
05:44 04.10.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТКРИ ПАМЕТНИК
НА МАРШАЛ КОНЕВ - ОСВОБОДИТЕЛЯ :)
05:46 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Прогноза
05:48 04.10.2026
18 Мишел
05:49 04.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Това изчадие
До коментар #11 от "Световният лидер Зеленски":вероятно си мисли, че като представи някаква по завъртяна цифра, хората ще я приемат за реална! По неговите сметки излиза, че руснаците са загубили над милион и половина от началото на войната, а укрите са загубили само около 50 000... Е, сведенията за руските загуби зеля ги взема от източници като униан, но гробищата им растат ли растат... И вероятно си мисли, че с това ще спечели неограничено финансиране за държавата си, което вече невъзможно по понятни причини...
05:55 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Статистика
Коментиран от #23, #25
05:57 04.10.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #22 от "Статистика":ЕЙ ЗАТОВА РУСИЯ ЩЕ Я ИМА
...
А УКРАЙНА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ .. :)
06:03 04.10.2026
24 Да ама Не... казваше някой
До коментар #11 от "Световният лидер Зеленски":Загубите се виждат по...
В Русия воюват предимно доброволци, няма БУСОВИЗАЦИЯ, няма бягащи през границата, не ги стрелят като зайци и не ги гонят по улици и сокаци, а и е видно Загубите са 1:11 х0х0ля жертви така смятат и американските специалисти...
"За пореден път Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела"
06:10 04.10.2026
25 1:10 бандери
До коментар #22 от "Статистика":Значи губите 4,600,000 бандери..
06:21 04.10.2026