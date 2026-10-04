Руски дронове атакуваха Киев, избухна пожар

Руските дронове са атакували Киев многократно през нощта на 4 октомври. При една от атаките в Деснянския район е възникнал пожар на територията на нежилищна сграда.
„В Деснянския район в резултат на падането на отломки е възникнал пожар на територията на нежилищна сграда“, съобщи Киевската градска военна администрация. Информацията е цитирана от „Украинская правда“.
В рамките на нощта в Киев четири пъти е обявявана въздушна тревога заради заплахата от безпилотни летателни апарати. В съобщението не се посочват данни за загинали или ранени, нито се уточнява размерът на материалните щети.
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1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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СРАМНО Е ЧЕ УКРАИНСКИТЕ ВОЕННИ СА ЗАБРАВИЛИ ДУМИТЕ
Сбили с ног — сражайся на коленях, встать не можешь — лёжа наступай!» — фраза легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова
05:26 04.10.2026
2 Соломон
Коментиран от #3
05:34 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Орешник
06:14 04.10.2026