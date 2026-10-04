Руски дронове атакуваха Киев, избухна пожар

Руските дронове са атакували Киев многократно през нощта на 4 октомври. При една от атаките в Деснянския район е възникнал пожар на територията на нежилищна сграда.

„В Деснянския район в резултат на падането на отломки е възникнал пожар на територията на нежилищна сграда“, съобщи Киевската градска военна администрация. Информацията е цитирана от „Украинская правда“.

В рамките на нощта в Киев четири пъти е обявявана въздушна тревога заради заплахата от безпилотни летателни апарати. В съобщението не се посочват данни за загинали или ранени, нито се уточнява размерът на материалните щети.