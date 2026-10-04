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Руски дронове атакуваха Киев, избухна пожар
  Тема: Украйна

Руски дронове атакуваха Киев, избухна пожар

4 Октомври, 2026 05:19, обновена 4 Октомври, 2026 05:34 660 4

  • киев-
  • руски дронове-
  • деснянски район-
  • въздушна тревога-
  • украйна

Отломки са предизвикали пожар на територията на нежилищна сграда в Деснянския район. В столицата четири пъти е обявявана въздушна тревога.

Руски дронове атакуваха Киев, избухна пожар - 1
Снимка: Генштаб ВСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските дронове са атакували Киев многократно през нощта на 4 октомври. При една от атаките в Деснянския район е възникнал пожар на територията на нежилищна сграда.

„В Деснянския район в резултат на падането на отломки е възникнал пожар на територията на нежилищна сграда“, съобщи Киевската градска военна администрация. Информацията е цитирана от „Украинская правда“.

В рамките на нощта в Киев четири пъти е обявявана въздушна тревога заради заплахата от безпилотни летателни апарати. В съобщението не се посочват данни за загинали или ранени, нито се уточнява размерът на материалните щети.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
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    Сбили с ног — сражайся на коленях, встать не можешь — лёжа наступай!» — фраза легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова

    05:26 04.10.2026

  • 2 Соломон

    1 5 Отговор
    Руската наглост е безгранична като вселената.Нападнаха Украйна и сега и поствят условия за да се предаде

    Коментиран от #3

    05:34 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Орешник

    0 0 Отговор
    Размазванееееееееееее! По всички фронтове! Петното на картата у крайа остана без популация!

    06:14 04.10.2026

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