102-годишна жена загина при наводнение в Испания

102-годишна жена е загинала при внезапно наводнение в испанския град Мадригерас, провинция Албасете. Около 90 души са били спасени или евакуирани, след като поройните дъждове бързо са залели населеното място.

По данни на местните власти в района са паднали 142 литра дъжд на квадратен метър. Водата е достигнала един метър в дома на възрастната жена, където тя е била открита. Спасителните служби са провели около 90 операции през втората половина на петък и в началото на нощта, основно за извеждане на хора от наводнени къщи.

Много сигнали от уплашени жители

Регионалните власти са получили множество обаждания от жители на Мадригерас. „Хората са били уплашени и не са знаели как да действат“, заявиха властите.

Испанският премиер Педро Санчес е изразил съболезнования на семейството на загиналата и подкрепа за пострадалите. В събота на място е пристигнал президентът на автономната област Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия-Пахе. Гражданската гвардия е продължила работата по отстраняване на последиците от наводнението.

Предупреждения в няколко района

Силни валежи са регистрирани и в провинциите Тарагона и Кастельон. Оранжев метеорологичен код е бил в сила в Тарагона, Валенсия, на Балеарските острови, в Мурсия и в провинциите Алмерия, Гранада и Албасете.

Очакванията са лошото време да обхване и други части на Испания през почивните дни, като в западната част на страната е била възможна буря в неделя.

Наводнението в Мадригерас е поредният тежък метеорологичен инцидент в Испания през последните месеци. В средата на август две жени загинаха, а две непълнолетни лица бяха ранени при внезапно наводнение и свлачище в провинция Леон. В началото на същия месец горски пожари доведоха до евакуацията на около 800 души.

Източници: Евронюз