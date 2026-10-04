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Медведев постави условия за мир в Украйна
  Тема: Иранската криза

Медведев постави условия за мир в Украйна

4 Октомври, 2026 05:27 855 15

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • украйна-
  • иран-
  • атомна електроцентрала

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност заяви, че Москва ще преследва целите си и по военен път, ако дипломатическо споразумение не бъде постигнато.

Медведев постави условия за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна трябва да приеме неутрален и безядрен статут, да се откаже от националистическия си курс и да признае териториите, които Москва обявява за руски, за да бъде постигнато дългосрочно политическо уреждане на войната. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в интервю за Държавната телевизия и радио на Ислямска република Иран.

„Ако това не се случи, ще го направим по военен път“, каза Медведев, цитиран от ТАСС. По думите му условията са били изложени по-рано от руския президент Владимир Путин и включват още отказ от украинската политика, която Москва определя като националистическа, както и прекратяване на ограниченията върху руското.

Медведев: Русия не заплашва Европа

В интервюто Медведев заяви, че Русия не заплашва Европа и западните държави, но според него възприемането на Москва като заплаха показва, че Русия е сила, с която останалите трябва да се съобразяват. Той каза, че Москва иска „спокойно сътрудничество и нормален диалог“ със Запада.

Медведев обвини европейските държави, че използват темата за „руската заплаха“, за да влияят върху общественото мнение, да печелят избори и да увеличават военните бюджети. По думите му Европа сама е прекъснала икономическите връзки с Русия и сега понася последиците от това решение.

Руският политик посочи, че срещу Москва са въведени повече от 33 000 санкции, и призова Русия и Иран да търсят нови форми на финансово сътрудничество. ТАСС предаде и оценката му, че отношенията между двете държави са достигнали „безпрецедентно равнище“, включително в отбраната.

Остри оценки за Близкия изток

Медведев определи ситуацията със сигурността в Близкия изток като „изключително лоша“. Той обвини САЩ и Израел, че са предприели действия, които са влошили обстановката, и заяви, че конфликтът е накарал повече държави да обмислят придобиването на ядрено оръжие.

По думите му Иран има ключово значение за сигурността в Ормузкия проток, а действията на Техеран срещу американския натиск са били ефективни. Тези оценки са част от руската позиция, представена от Медведев, и не представляват независимо потвърждение на направените от него твърдения.

Москва и Техеран обсъждат нова АЕЦ

В отделна част от интервюто Медведев съобщи, че Русия и Иран обсъждат изграждането на още една атомна електроцентрала, както и на малки ядрени мощности на иранска територия. Той посочи, че първият блок на АЕЦ „Бушер“, построен по руски проект, работи на пълна мощност.

Според Медведев ядрената енергетика може да намали използването на петролни ресурси. Въпросът за новата централа и малките реактори остава част от дневния ред на двустранното сътрудничество, без да са обявени конкретни срокове за строителство или параметри на проекта.

Източници: ТАСС, Минвал Политика


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    8 12 Отговор
    Руската наглост е безгранична като вселената.Нападнаха Украйна и сега и поствят условия за да се предаде

    Коментиран от #3, #7, #8

    05:33 04.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор
    РУСИЯ Е ВЪРНАЛА ЖЕСТА НА ИРАН КОЙТО ДАДЕ БПЛА ШАХЕД
    ....
    ДВА САМОЛЕТА С РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ ЗА
    БПЛА ГЕРАНЬ 5 :)

    05:35 04.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    ЗЕЛЯ ДА ОТИДЕ НА КИЛИМЧЕТО
    В КРЕМЪЛ
    .....
    ОЩЕ С ТАЗИ РУСКА ШЕГА БЕШЕ ЯСНО ЧЕ ЩЕ Е КАПИТУЛАЦИЯ ... :)

    Коментиран от #6

    05:40 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да знайш

    3 1 Отговор
    Сащисаните загубиха и двете войни, които подпалиха срещу Русия и Иран. Жалки слабаци с трилион военен бюджет и празни складове. Без сша ще има мир!

    05:43 04.10.2026

  • 6 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Е Зеля няма да отиде.През 2014г украинците разбраха че не са им братя.А след 22г се убедиха че не са и хора

    05:44 04.10.2026

  • 7 Има уточнение

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Кой, кого е нападнал? Укро хунтата започна геноцид на руското население в Източна покрайнина. Цели 8 г Русия само предупреждаваше, подписваше Минск 1 и 2..,. но хунтата продължаваше с геноцида... Еми всяко търпение има край...

    Коментиран от #9

    05:45 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Има уточнение":

    Никой не е започвал геноцид в Украйна.Започнаго Русия и нейните нацисти и има достатъчно информация за това от хората които направиха това

    Коментиран от #11

    05:48 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    С ТОЯ НИК СОЛОМОН
    ЯВНО И ТИ СИ ОТ ЕТНИЧЕСКОТО ОПГ В КИЙВ
    ....
    КОЕТО УНИЩОЖАВА УКРАЙНА :)

    Коментиран от #12

    05:50 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гумата

    2 5 Отговор
    А после ще иска ЕС да търгува с руснаците, което изглежда напълно несъвместимо с убийствата в Украйна. Засега Русия е със затворена врата за ЕС, така че Медведев едва ли си дава сметка, че тази война нанесе поражения на руската икономика за 50 години напред. До падане на режима на Единна Русия.

    05:51 04.10.2026

  • 14 Доктор Манчев

    1 3 Отговор
    Кой е Медведев?

    05:55 04.10.2026

  • 15 Две бири и музиката да свири

    2 0 Отговор
    Пияното Мити след прочувствената си реч легна да спи

    06:22 04.10.2026

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