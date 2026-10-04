Украйна трябва да приеме неутрален и безядрен статут, да се откаже от националистическия си курс и да признае териториите, които Москва обявява за руски, за да бъде постигнато дългосрочно политическо уреждане на войната. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в интервю за Държавната телевизия и радио на Ислямска република Иран.

„Ако това не се случи, ще го направим по военен път“, каза Медведев, цитиран от ТАСС. По думите му условията са били изложени по-рано от руския президент Владимир Путин и включват още отказ от украинската политика, която Москва определя като националистическа, както и прекратяване на ограниченията върху руското.

Медведев: Русия не заплашва Европа

В интервюто Медведев заяви, че Русия не заплашва Европа и западните държави, но според него възприемането на Москва като заплаха показва, че Русия е сила, с която останалите трябва да се съобразяват. Той каза, че Москва иска „спокойно сътрудничество и нормален диалог“ със Запада.

Медведев обвини европейските държави, че използват темата за „руската заплаха“, за да влияят върху общественото мнение, да печелят избори и да увеличават военните бюджети. По думите му Европа сама е прекъснала икономическите връзки с Русия и сега понася последиците от това решение.

Руският политик посочи, че срещу Москва са въведени повече от 33 000 санкции, и призова Русия и Иран да търсят нови форми на финансово сътрудничество. ТАСС предаде и оценката му, че отношенията между двете държави са достигнали „безпрецедентно равнище“, включително в отбраната.

Остри оценки за Близкия изток

Медведев определи ситуацията със сигурността в Близкия изток като „изключително лоша“. Той обвини САЩ и Израел, че са предприели действия, които са влошили обстановката, и заяви, че конфликтът е накарал повече държави да обмислят придобиването на ядрено оръжие.

По думите му Иран има ключово значение за сигурността в Ормузкия проток, а действията на Техеран срещу американския натиск са били ефективни. Тези оценки са част от руската позиция, представена от Медведев, и не представляват независимо потвърждение на направените от него твърдения.

Москва и Техеран обсъждат нова АЕЦ

В отделна част от интервюто Медведев съобщи, че Русия и Иран обсъждат изграждането на още една атомна електроцентрала, както и на малки ядрени мощности на иранска територия. Той посочи, че първият блок на АЕЦ „Бушер“, построен по руски проект, работи на пълна мощност.

Според Медведев ядрената енергетика може да намали използването на петролни ресурси. Въпросът за новата централа и малките реактори остава част от дневния ред на двустранното сътрудничество, без да са обявени конкретни срокове за строителство или параметри на проекта.

Източници: ТАСС, Минвал Политика