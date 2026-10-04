Дронове удариха автомобили в Харковска област, има жертви

Дронове са ударили цивилни автомобили в няколко населени места на Харковска област, като при атаките са загинали двама души, а един е ранен. Жертвите са регистрирани в селата Шестаково и Маслии.

В Шестаково руски дрон е попаднал в цивилен автомобил. Загинала е 35-годишна жена, а 39-годишен мъж е получил наранявания и е бил откаран в болница. „В село Шестаково е регистрирано попадение на вражески дрон в цивилен автомобил“, заяви началникът на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов. По думите му пострадалият е получил медицинска помощ в лечебно заведение.

Шофьор е загинал при удар край спирка

Около 09:00 часа FPV дрон е ударил друг автомобил в село Маслии, близо до спирка. Според Харковската областна прокуратура при атаката е загинал водачът на превозното средство. Данни за други пострадали при този удар не са съобщени.

В Дергачи вечерта са повредени два частни имота след атака с FPV дрон. По-рано през деня в село Лесное, на територията на екопарка „Фелдман“, са били повредени още четири автомобила.

Харковска област често е обект на руски въздушни атаки заради близостта си до границата и активните бойни действия в региона. В публикуваната информация не се посочват допълнителни данни за състоянието на ранения мъж, нито подробности за самоличността на загиналите.

Източници: Украинска правда