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Дронове удариха автомобили в Харковска област, има жертви
  Тема: Украйна

Дронове удариха автомобили в Харковска област, има жертви

4 Октомври, 2026 05:41, обновена 4 Октомври, 2026 05:42 397 3

  • харковска област-
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  • руски атаки-
  • fpv дронове-
  • украйна

При две от атаките са загинали жена и шофьор. Ранен е мъж, а четири автомобила и два частни имота са повредени.

Дронове удариха автомобили в Харковска област, има жертви - 1
Снимка: Прокуратура на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дронове са ударили цивилни автомобили в няколко населени места на Харковска област, като при атаките са загинали двама души, а един е ранен. Жертвите са регистрирани в селата Шестаково и Маслии.

В Шестаково руски дрон е попаднал в цивилен автомобил. Загинала е 35-годишна жена, а 39-годишен мъж е получил наранявания и е бил откаран в болница. „В село Шестаково е регистрирано попадение на вражески дрон в цивилен автомобил“, заяви началникът на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов. По думите му пострадалият е получил медицинска помощ в лечебно заведение.

Шофьор е загинал при удар край спирка

Около 09:00 часа FPV дрон е ударил друг автомобил в село Маслии, близо до спирка. Според Харковската областна прокуратура при атаката е загинал водачът на превозното средство. Данни за други пострадали при този удар не са съобщени.

В Дергачи вечерта са повредени два частни имота след атака с FPV дрон. По-рано през деня в село Лесное, на територията на екопарка „Фелдман“, са били повредени още четири автомобила.

Харковска област често е обект на руски въздушни атаки заради близостта си до границата и активните бойни действия в региона. В публикуваната информация не се посочват допълнителни данни за състоянието на ранения мъж, нито подробности за самоличността на загиналите.

Източници: Украинска правда


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пропаганда

    1 0 Отговор
    Както сте го написали излиза че руснаците си хабят дроновете да удрят колите на обикновените хора. И тва ми било журналистика

    Коментиран от #3

    05:55 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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