Хиляди протестираха в Сеул срещу президента Ли Дже-мьон

Хиляди южнокорейци се събраха на 3 октомври в Сеул на митинги срещу президента Ли Дже-мьон. Консервативни опозиционни партии го обвиниха в отслабване на националната сигурност, прекомерна близост със Северна Корея, корупция и разрушаване на правовия ред, а участниците поискаха той да бъде отстранен от поста.

Най-голямото събитие беше организирано от консервативната партия „Силата на народа“ в центъра на столицата. Партията заяви, че в митинга са участвали около 200 000 души. Южнокорейски медии, позоваващи се на неофициални полицейски оценки, посочиха значително по-нисък брой – около 9-10 хиляди участници.

Лидерът на „Силата на народа“ Чан Донхьок отправи остри критики към президента. „Само за година и половина управление на Ли Дже-мьон Република Корея се превърна в ад. Недвижимите имоти, благосъстоянието на гражданите, икономиката, националната сигурност и общественият ред – всичко това е ад“, заяви той на митинга.

По думите му Южна Корея е станала заложник на един човек и рискува да се превърне в заложник на севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Чан обвини президента и в попадане в „капана“ на незаконни финансови връзки със Северна Корея – твърдение, което е част от политическите обвинения на опозицията, а не установен факт.

Спор за реакцията след взрива в демилитаризираната зона

Част от критиките бяха свързани с взрив на мина в демилитаризираната зона на границата с КНДР в края на септември. При инцидента пострадаха трима южнокорейски военнослужещи, а военните заявиха, че мината вероятно е севернокорейска. Окончателното заключение зависи от продължаващото разследване.

Опозиционни представители заявиха, че Ли Дже-мьон не е осъдил достатъчно ясно възможното участие на Пхенян. Според тях реакцията на правителството показва слабост по въпросите на сигурността. Южна Корея вече предупреди, че може да предприеме „съответни мерки“, ако бъде потвърдено, че мината е поставена от Северна Корея.

Втори митинг събра около 28 000 души

Отделен протест за оставката на президента организира Либералната партия на обединението, ръководена от пастора Чан Кьондън. Според неофициална полицейска оценка, цитирана от „Йонхап“, в него са участвали около 28 000 души.

Протестиращите носеха южнокорейски и американски знамена и плакати с призиви Ли Дже-мьон да подаде оставка и да бъде изправен пред съда. Те обвиниха администрацията му, че подкопава демократичната система и съюза между Южна Корея и САЩ, и скандираха лозунги за връщане на предишния президент Юн Сок-йол.

„Силата на народа“ критикува и промените в системата на наказателното правосъдие, които според партията ограничават правомощията на прокурорите да разследват. Опозицията атакува и опитите за прекратяване или оттегляне на обвиненията срещу президента.

Митингите се проведоха в навечерието на парламентарната проверка на правителствените институции, която трябва да започне през следващата седмица. Тя се очаква да даде нова трибуна на опозицията за критики към политиката на правителството.

Източници: Йонхап, Чосун дейли