Партията на Кулбергс печели изборите в Латвия

Партията „Обединен списък“ на латвийския премиер Андрис Кулбергс печели парламентарните избори според предварителните резултати. При преброени 989 от общо 1059 избирателни секции формацията получава 35,44% от гласовете и предварително 41 депутатски места. Окончателното разпределение ще бъде потвърдено след приключване на броенето и официалното утвърждаване на резултатите.

На второ място е „Латвия на първо място“ с 13,215% и 17 мандата. „Суверенна власт/Обединение младолатвийци“ получава 11,732% и 15 места, Националното обединение – 9,088% и 11 места, „Прогресивните“ – 7,240% и 9 места, а „Нова единство“ – 6,178% и 7 мандата.

Така според предварителните данни в парламента влизат шест политически сили. „Обединен списък“ ще трябва да търси партньори за съставяне на управляващо мнозинство. Кулбергс заяви, че очаква да запази премиерския пост, но първо трябва да получи предложение от президента да формира ново правителство.

Кулбергс: Източният фланг на НАТО е по-силен от всякога

След изборите Кулбергс заяви, че държавите от източния фланг на НАТО са показали готовност да влагат повече средства в отбраната.

„Ние сме по-силни от всякога. Източният фланг на НАТО показа, че влагаме в отбраната повече от почти всички в Европа“, каза Андрис Кулбергс.

По думите му страните от региона се нуждаят от по-активна подкрепа от останалата част на Европа, тъй като по-високите разходи за отбрана се финансират и със заемни средства. Кулбергс посочи, че силната икономика е необходима за поддържането на сигурна граница на Европейския съюз.

Латвийският премиер отхвърли и възможността за възстановяване на икономическите връзки с Русия. Той заяви, че подобни отношения могат да донесат допълнителни приходи, но едновременно с това увеличават зависимостта на Латвия от Москва.

Коалицията остава следващото изпитание

Кулбергс изключи коалиция със „Суверенна власт“ и „Латвия на първо място“, които определи като проруско ориентирани заради позициите им за отваряне на границата и възстановяване на търговията с Русия. „Обединен списък“ ще трябва да разговаря с други парламентарно представени сили, за да осигури подкрепа за нов кабинет.

Централната избирателна комисия трябва да утвърди окончателните резултати не по-късно от 19 октомври. До тогава мандатите и съставът на бъдещото управляващо мнозинство остават предварителни.

Източници: РБК, LSM