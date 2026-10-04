Украински дронове атакуваха руски региони през нощта

Руски региони бяха атакувани с безпилотни летателни апарати вечерта на 3 октомври и през нощта на 4 октомври. Руските власти заявиха, че дроновете са украински. Съобщения за работа на противовъздушната отбрана и въведени предупреждения за опасност от безпилотници постъпиха от Москва, Московска, Белгородска, Брянска, Воронежка и Тулска област, както и от Севастопол.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за шест унищожени дрона, летели към столицата. „Унищожени са шест безпилотни летателни апарата, летели към Москва“, написа той. По думите му на местата, където са паднали отломки, работят аварийни екипи. Към съобщението не бяха посочени данни за пострадали или сериозни разрушения.
Най-сериозните заявени последици са в Белгород. Според регионалните власти шестима души са пострадали, като сред тях има три деца. Съобщава се за пожар в апартамент, шест подпалени автомобила, както и за повреди по пет частни къщи и две многофамилни жилищни сгради. В Брянска област двама цивилни са били ранени след сброс на взривни устройства от дрон, съобщи регионалната власт.
Различни данни за атаката в Тулска област
За Тулска област са съобщени различни числа. Едно от съобщенията посочва 13 унищожени безпилотника, а друго – общо 20. По предварителна информация няма пострадали и разрушения.
Ограничения за полетите бяха въведени на летищата в Сочи, Волгоград, Астрахан, Геленджик и Калуга. На московското летище Внуково полетите се извършваха със съгласуване с компетентните служби.
Руското Министерство на отбраната съобщи отделно, че между 8:00 и 20:00 часа на 3 октомври руската противовъздушна отбрана е унищожила 244 украински дрона над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска, Смоленска и Тулска област, Адигея, Краснодарския край, Крим и акваториите на Азовско и Черно море. Това число се отнася за дневния период и не включва автоматично всички атаки през нощта.
Източници: Интерфакс, Ямал-Медиа, Рамблер/Новости
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дон Корлеоне
07:59 04.10.2026
3 очевидец
Коментиран от #5
08:00 04.10.2026
4 ПВО
Коментиран от #8
08:20 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Линда
08:26 04.10.2026
7 Мишел
08:27 04.10.2026
8 Мишел
До коментар #4 от "ПВО":Според норвежки ОСИНТ източник, през руското ПВО преминава 1един! % от украинските дронове.
Коментиран от #13
08:32 04.10.2026
9 И ЕФЕКТА Е = 2,7 МЛН.УБИТИ УКРАИНСКИ
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
08:34 04.10.2026
10 Факти отново за смях и неосведомени
08:36 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахаха
08:57 04.10.2026
13 Номер
До коментар #8 от "Мишел":Всички източници се базират на руски данни, които са грешни.
Ако укрите са пуснали 10 дрона, руснаците рапортуват 99 свалени,
но 1 от 10 е 10%. Така, че руското ПВО си е ... руска работа (нарицателно
на скапано нещо)
09:08 04.10.2026
14 стоян
09:09 04.10.2026