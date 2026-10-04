Украински дронове атакуваха руски региони през нощта

Руски региони бяха атакувани с безпилотни летателни апарати вечерта на 3 октомври и през нощта на 4 октомври. Руските власти заявиха, че дроновете са украински. Съобщения за работа на противовъздушната отбрана и въведени предупреждения за опасност от безпилотници постъпиха от Москва, Московска, Белгородска, Брянска, Воронежка и Тулска област, както и от Севастопол.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за шест унищожени дрона, летели към столицата. „Унищожени са шест безпилотни летателни апарата, летели към Москва“, написа той. По думите му на местата, където са паднали отломки, работят аварийни екипи. Към съобщението не бяха посочени данни за пострадали или сериозни разрушения.

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Най-сериозните заявени последици са в Белгород. Според регионалните власти шестима души са пострадали, като сред тях има три деца. Съобщава се за пожар в апартамент, шест подпалени автомобила, както и за повреди по пет частни къщи и две многофамилни жилищни сгради. В Брянска област двама цивилни са били ранени след сброс на взривни устройства от дрон, съобщи регионалната власт.

Различни данни за атаката в Тулска област

За Тулска област са съобщени различни числа. Едно от съобщенията посочва 13 унищожени безпилотника, а друго – общо 20. По предварителна информация няма пострадали и разрушения.

Ограничения за полетите бяха въведени на летищата в Сочи, Волгоград, Астрахан, Геленджик и Калуга. На московското летище Внуково полетите се извършваха със съгласуване с компетентните служби.

Руското Министерство на отбраната съобщи отделно, че между 8:00 и 20:00 часа на 3 октомври руската противовъздушна отбрана е унищожила 244 украински дрона над Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Орловска, Смоленска и Тулска област, Адигея, Краснодарския край, Крим и акваториите на Азовско и Черно море. Това число се отнася за дневния период и не включва автоматично всички атаки през нощта.

Източници: Интерфакс, Ямал-Медиа, Рамблер/Новости