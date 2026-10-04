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СБУ порази Су-35 и Су-34 на летище в Адигея
  Тема: Украйна

СБУ порази Су-35 и Су-34 на летище в Адигея

4 Октомври, 2026 18:14 1 740 25

  • сбу-
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  • адѝгея-
  • войната в украйна

При атаката с дронове е поразен и склад за боеприпаси. Летището „Ханская“ се намира на около 500 километра от фронта.

СБУ порази Су-35 и Су-34 на летище в Адигея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че при нощна атака срещу руското военно летище „Ханская“ в Република Адигея са поразени многоцелеви изтребител Су-35, изтребител-бомбардировач Су-34 и склад за боеприпаси. Ударът е извършен с дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ на разстояние около 500 километра от фронта.

По данни, цитирани от СБУ, Су-35 е с ориентировъчна експортна стойност около 100 милиона долара, а Су-34 – близо 50 милиона долара. В съобщението не се посочва дали самолетите са напълно унищожени или са получили повреди, затова се използва определението „поразени“.

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Самолетите се използват за удари с авиобомби

„И двата самолета са носители на управляеми авиобомби (КАБ), които противникът масово използва на фронтовата линия и в украинските градове“, заявяват от пресцентъра на СБУ. Су-35 е многоцелеви изтребител, а Су-34 е предназначен за нанасяне на удари по наземни цели.

Според украинската служба атаката срещу летището в Адигея е част от системни операции срещу руската военна инфраструктура. В същия контекст са посочени удари по склад и площадка за изстрелване на реактивни дронове в Орловска област, както и по петролопреработвателни заводи и промишлени предприятия в Самарска, Волгоградска, Нижегородска и Воронежка област.

Към публикуването на информацията не са съобщени допълнителни подробности за размера на щетите по летището, броя на използваните дронове или последиците от поразяването на склада за боеприпаси.

Източници: Фокус, УНИАН


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тов. ЧЛЕНИН

    18 2 Отговор
    Ааааа Ета невазможна .

    18:21 04.10.2026

  • 2 Дън Бай

    20 12 Отговор
    Ехааа, какво правим като се събудим?!

    Коментиран от #16

    18:21 04.10.2026

  • 3 1234

    25 18 Отговор
    Пак фантазии и лъжи на УНИАН ;-)! Не ви ли писна?

    Коментиран от #6

    18:21 04.10.2026

  • 4 Нямам повече вьпроси

    15 12 Отговор
    С тази мишка (президент) позора продьлжава. Ха, а някои дори се опитват да го сравняват с Сталин !

    Коментиран от #23

    18:21 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цифровия ,

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    Знаем , знаем .. 😁

    18:24 04.10.2026

  • 7 ЩО НЕ ПИШЕТЕ

    8 13 Отговор
    Колко орки са изпарени?

    18:26 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Я НЕ ХАЧУ. ХОЧЕШ, ХОЧЕШ.

    7 9 Отговор
    С ТОЛЕМИ ЗАГУБИ И ОПАШКИ ЗА БЕНЗИН, АМА ВСЕ РАША ПОБЕЖДАВА?

    18:31 04.10.2026

  • 12 Софиянец

    16 4 Отговор
    Как да не повярваш на шепа укро лъжи 😂

    Коментиран от #15

    18:32 04.10.2026

  • 13 Българин

    8 7 Отговор
    Руската промишленост произвежда няколко хиляди бойни самолета годишно. Дори и да са удари ли нещо, десетки и стотици пъти повече самолети ще влязат на въоръжение още тази година!

    Коментиран от #14, #17, #18

    18:34 04.10.2026

  • 14 Грабна

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    жълтата фланелка!Буум!

    Коментиран от #22

    18:36 04.10.2026

  • 15 не може да бъде

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Софиянец":

    Считам че е вярно както разбрах според непотвърдени източници рисунките на самолетите на летището са наполовина повредени!?Между руснаците има много добри художници...макар че затова са използвали вероятно и разни шаблони!?...Руснаците от доста време не държат самолети в експлоатация на открито!?

    Коментиран от #20

    18:37 04.10.2026

  • 16 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дън Бай":

    Като се събудим пак ще сме със два самолета назад

    18:39 04.10.2026

  • 17 Затова

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    стоят до Донецк ,пет години!

    18:39 04.10.2026

  • 18 Соломон

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Ами ако не губеше самолети нямаше да се налага да ги произвежда със хиляди

    Коментиран от #21

    18:40 04.10.2026

  • 19 Артилерист

    7 2 Отговор
    Ако се вярва на Зеленски и УНИАН руснаците трябва да са тръгнали по горите и да секат клони за да правят копия. Но това вероятно не е съвсем така щото Зеленски се оплаква, че руснаците вършели престъпления, като нападали цивилното население с ракети, бомби и дронове. Ако ви се струва, че си противореча трябва да има предвид, че аз цитирам Зеленски, а той не се съобразява особено с истината. Важното е украинците да са доволни, че победата е близо...

    18:46 04.10.2026

  • 20 Покриват ги

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "не може да бъде":

    със стари авомобилни гуми!

    18:47 04.10.2026

  • 21 Генади

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Официални руски твърдения: въпреки санкциите, засилено производство на нови тактически бойни самолети е около 20–30 броя годишно (например около 12–18 броя Су-34 и няколко Су-35/Су-57).

    18:55 04.10.2026

  • 22 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Грабна":

    Наистина трябва да му се даде.безспорен фаворит.

    19:07 04.10.2026

  • 23 Вежливия лос

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Нямам повече вьпроси":

    Какъвто народа, такъв и царят

    19:11 04.10.2026

  • 24 У дри Баце

    1 0 Отговор
    Само...448 Монголски самальоти ФИРА
    Хихихихи

    19:38 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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