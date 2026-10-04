СБУ порази Су-35 и Су-34 на летище в Адигея

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че при нощна атака срещу руското военно летище „Ханская“ в Република Адигея са поразени многоцелеви изтребител Су-35, изтребител-бомбардировач Су-34 и склад за боеприпаси. Ударът е извършен с дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ на разстояние около 500 километра от фронта.

По данни, цитирани от СБУ, Су-35 е с ориентировъчна експортна стойност около 100 милиона долара, а Су-34 – близо 50 милиона долара. В съобщението не се посочва дали самолетите са напълно унищожени или са получили повреди, затова се използва определението „поразени“.

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Самолетите се използват за удари с авиобомби

„И двата самолета са носители на управляеми авиобомби (КАБ), които противникът масово използва на фронтовата линия и в украинските градове“, заявяват от пресцентъра на СБУ. Су-35 е многоцелеви изтребител, а Су-34 е предназначен за нанасяне на удари по наземни цели.

Според украинската служба атаката срещу летището в Адигея е част от системни операции срещу руската военна инфраструктура. В същия контекст са посочени удари по склад и площадка за изстрелване на реактивни дронове в Орловска област, както и по петролопреработвателни заводи и промишлени предприятия в Самарска, Волгоградска, Нижегородска и Воронежка област.

Към публикуването на информацията не са съобщени допълнителни подробности за размера на щетите по летището, броя на използваните дронове или последиците от поразяването на склада за боеприпаси.

Източници: Фокус, УНИАН