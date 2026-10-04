СБУ порази Су-35 и Су-34 на летище в Адигея

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че при нощна атака срещу руското военно летище „Ханская“ в Република Адигея са поразени многоцелеви изтребител Су-35, изтребител-бомбардировач Су-34 и склад за боеприпаси. Ударът е извършен с дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ на разстояние около 500 километра от фронта.
По данни, цитирани от СБУ, Су-35 е с ориентировъчна експортна стойност около 100 милиона долара, а Су-34 – близо 50 милиона долара. В съобщението не се посочва дали самолетите са напълно унищожени или са получили повреди, затова се използва определението „поразени“.
Самолетите се използват за удари с авиобомби
„И двата самолета са носители на управляеми авиобомби (КАБ), които противникът масово използва на фронтовата линия и в украинските градове“, заявяват от пресцентъра на СБУ. Су-35 е многоцелеви изтребител, а Су-34 е предназначен за нанасяне на удари по наземни цели.
Според украинската служба атаката срещу летището в Адигея е част от системни операции срещу руската военна инфраструктура. В същия контекст са посочени удари по склад и площадка за изстрелване на реактивни дронове в Орловска област, както и по петролопреработвателни заводи и промишлени предприятия в Самарска, Волгоградска, Нижегородска и Воронежка област.
Към публикуването на информацията не са съобщени допълнителни подробности за размера на щетите по летището, броя на използваните дронове или последиците от поразяването на склада за боеприпаси.
Източници: Фокус, УНИАН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тов. ЧЛЕНИН
18:21 04.10.2026
2 Дън Бай
Коментиран от #16
18:21 04.10.2026
3 1234
Коментиран от #6
18:21 04.10.2026
4 Нямам повече вьпроси
Коментиран от #23
18:21 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Цифровия ,
До коментар #3 от "1234":Знаем , знаем .. 😁
18:24 04.10.2026
7 ЩО НЕ ПИШЕТЕ
18:26 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Я НЕ ХАЧУ. ХОЧЕШ, ХОЧЕШ.
18:31 04.10.2026
12 Софиянец
Коментиран от #15
18:32 04.10.2026
13 Българин
Коментиран от #14, #17, #18
18:34 04.10.2026
14 Грабна
До коментар #13 от "Българин":жълтата фланелка!Буум!
Коментиран от #22
18:36 04.10.2026
15 не може да бъде
До коментар #12 от "Софиянец":Считам че е вярно както разбрах според непотвърдени източници рисунките на самолетите на летището са наполовина повредени!?Между руснаците има много добри художници...макар че затова са използвали вероятно и разни шаблони!?...Руснаците от доста време не държат самолети в експлоатация на открито!?
Коментиран от #20
18:37 04.10.2026
16 Соломон
До коментар #2 от "Дън Бай":Като се събудим пак ще сме със два самолета назад
18:39 04.10.2026
17 Затова
До коментар #13 от "Българин":стоят до Донецк ,пет години!
18:39 04.10.2026
18 Соломон
До коментар #13 от "Българин":Ами ако не губеше самолети нямаше да се налага да ги произвежда със хиляди
Коментиран от #21
18:40 04.10.2026
19 Артилерист
18:46 04.10.2026
20 Покриват ги
До коментар #15 от "не може да бъде":със стари авомобилни гуми!
18:47 04.10.2026
21 Генади
До коментар #18 от "Соломон":Официални руски твърдения: въпреки санкциите, засилено производство на нови тактически бойни самолети е около 20–30 броя годишно (например около 12–18 броя Су-34 и няколко Су-35/Су-57).
18:55 04.10.2026
22 стоян георгиев
До коментар #14 от "Грабна":Наистина трябва да му се даде.безспорен фаворит.
19:07 04.10.2026
23 Вежливия лос
До коментар #4 от "Нямам повече вьпроси":Какъвто народа, такъв и царят
19:11 04.10.2026
24 У дри Баце
Хихихихи
19:38 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.