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Техеран към САЩ: Дипломация или ирански ракети
  Тема: Иранската криза

Техеран към САЩ: Дипломация или ирански ракети

4 Октомври, 2026 19:33 1 089 18

  • иран-
  • сащ-
  • ебрахим резаи-
  • дипломация-
  • ракети

Депутатът Ебрахим Резаи заяви, че Иран няма да отстъпи от условията си и се подготвя за най-лошите сценарии.

Техеран към САЩ: Дипломация или ирански ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати трябва да изберат между иранската дипломация и иранските ракети. Това заяви Ебрахим Резаи, член на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

„Американците или трябва да се предадат пред нашите дипломати, или пред иранските ракети“, каза Резаи, цитиран от Иран Интернешънъл. По думите му Техеран няма друго предложение към Вашингтон и няма да отстъпи от условията си за евентуално споразумение.

Резаи определи позицията на Ислямската република към САЩ като „пределно ясна“ и заяви, че съпротивата на Иран ще продължи. Изявлението му е направено на фона на продължаващото напрежение между двете държави и на паралелните сигнали от Техеран за готовност както за дипломатически контакти, така и за военен отговор.

В отделно интервю депутатът заяви, че отбранителните способности на Иран са се подобрили значително спрямо началото на войната на 28 февруари. Той допълни, че страната разполага с „изненади“ както в отбранителната, така и в настъпателната сфера. Тези оценки са изявления на Резаи и не са придружени от независимо представени технически данни.

Иранският депутат каза още, че Техеран не обвързва решенията си с изборите в САЩ и се подготвя за „най-лошите сценарии“. Според него, ако избухне нова война, Иран ще нанесе по-разрушителни удари срещу противника.

Към момента изявлението представлява позиция на депутат от иранския парламент, а не обявяване на ново междудържавно споразумение или официално решение за започване на военни действия. Следващото развитие ще зависи от това дали Вашингтон и Техеран ще подновят преговорите и дали ще намерят приемлива формула за условията на евентуална сделка.

Източници: Иран Интернешънъл, ИСНА


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хе хе

    10 21 Отговор
    Този ли бе обявил, след като американците и израелците избомбиха страната му, че били дали "заслужен урок на врага"? Да се смееш ли, или да плачеш....

    Коментиран от #8

    19:40 04.10.2026

  • 2 Гробар

    18 8 Отговор
    Русия и Китай са дали хиперзвукови ракети на иранците. Американските самолетоносачи са обречени.

    Коментиран от #3, #15

    19:41 04.10.2026

  • 3 да ве

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    чух че и другаря Ким, пръв приятел на Иран, щел да прати 2 мильона севернокорейци да пазят дворците на айатоласите.

    19:45 04.10.2026

  • 4 Браво на Иран

    20 10 Отговор
    Направиха световният агресор САЩ смешен и го сложиха е задънена улица!

    19:45 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 77777

    17 6 Отговор
    Персийците имат топки гръб Китай, Русия, Северна корея.

    19:48 04.10.2026

  • 8 Европеец

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    Персите заслужават уважение, а гледам почнаха и да се бъзикат с краварите.....

    Коментиран от #9

    19:53 04.10.2026

  • 9 ама да

    9 9 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    И аз ги гледам как се бъзикат с американците. А междувременно хляба стана по 3 милиона реала.

    19:58 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    10 3 Отговор
    Вече Иран поставя условията.
    Тръмп е смазан публично.

    Коментиран от #13, #14

    20:08 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ма да

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Той и шефа ти всеки ден чертае червени линии в бункера.

    20:10 04.10.2026

  • 15 Накуцващ самолетоносач

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    - Аз се скатавам на 2000 мили, на завет.

    20:10 04.10.2026

  • 16 Познаващ

    1 1 Отговор
    Това е логичния резултат,след като покер играч е тръгнал да играе шах,с международен гросмайстор на негова или около негова територия.

    20:57 04.10.2026

  • 17 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Ракетна дипломация ,да ви върви по вода и си очакваме новината за потопен самолетоносач ,предварително благодарим за добрите новини

    21:08 04.10.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор
    Хиперзвуковите ракети не могат да се прихванат от ПВО.Изненадите тепърва предстоят.Очаква се да се потопят коритата ,които са се насочили към залива.

    21:31 04.10.2026

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