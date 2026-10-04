Техеран към САЩ: Дипломация или ирански ракети

Съединените щати трябва да изберат между иранската дипломация и иранските ракети. Това заяви Ебрахим Резаи, член на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

„Американците или трябва да се предадат пред нашите дипломати, или пред иранските ракети“, каза Резаи, цитиран от Иран Интернешънъл. По думите му Техеран няма друго предложение към Вашингтон и няма да отстъпи от условията си за евентуално споразумение.

Резаи определи позицията на Ислямската република към САЩ като „пределно ясна“ и заяви, че съпротивата на Иран ще продължи. Изявлението му е направено на фона на продължаващото напрежение между двете държави и на паралелните сигнали от Техеран за готовност както за дипломатически контакти, така и за военен отговор.

В отделно интервю депутатът заяви, че отбранителните способности на Иран са се подобрили значително спрямо началото на войната на 28 февруари. Той допълни, че страната разполага с „изненади“ както в отбранителната, така и в настъпателната сфера. Тези оценки са изявления на Резаи и не са придружени от независимо представени технически данни.

Иранският депутат каза още, че Техеран не обвързва решенията си с изборите в САЩ и се подготвя за „най-лошите сценарии“. Според него, ако избухне нова война, Иран ще нанесе по-разрушителни удари срещу противника.

Към момента изявлението представлява позиция на депутат от иранския парламент, а не обявяване на ново междудържавно споразумение или официално решение за започване на военни действия. Следващото развитие ще зависи от това дали Вашингтон и Техеран ще подновят преговорите и дали ще намерят приемлива формула за условията на евентуална сделка.

Източници: Иран Интернешънъл, ИСНА