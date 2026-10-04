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Латвия приключи изборите: шест политически сили влизат в Сейма
  Тема: Избори

Латвия приключи изборите: шест политически сили влизат в Сейма

4 Октомври, 2026 21:49 556 5

  • латвия-
  • избори-
  • сейм-
  • обединен списък-
  • правителствена коалиция

Обединеният списък печели 41 места, а избирателната активност достига 51,81 процента. Президентът Едгарс Ринкевичс започва консултации за съставяне на управление.

Латвия приключи изборите: шест политически сили влизат в Сейма - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В новия Сейм на Латвия ще бъдат представени шест политически сили, след като Централната избирателна комисия приключи преброяването на гласовете от всичките 1059 избирателни секции. Победител е „Обединеният списък“, който получава 41 депутатски места.

На второ място е „Латвия на първо място“ със 17 мандата. Следват „Суверенна власт“/„Младолатиши“ с 15 места и „Националното обединение“ с 10. „Прогресивни“ също печели 10 депутатски места, а „Ново единство“ – седем. Така разпределението обхваща общо 100 места в 15-ия Сейм.

Окончателното преброяване промени предварителното разпределение на две места. Преди да бъдат отчетени бюлетините от последната секция, на „Обединения списък“ предварително бяха гарантирани 42 мандата, а на „Прогресивни“ – девет. След включването на всички резултати първата формация остана с 41 места, докато „Прогресивни“ увеличи представителството си на 10 депутати.

В изборите са участвали 807 072 души от общо 1 557 615 избиратели, което представлява активност от 51,81 процента. Резултатите са съобщени от „Европейска правда“, която се позовава на латвийската медия „Делфи“.

Президентът започва консултации

Президентът Едгарс Ринкевичс ще се срещне с политическите сили, избрани в 15-ия Сейм, на 5 и 6 октомври. Консултациите ще бъдат част от процедурата по определяне на следващото управление.

Премиерът Андрис Кулбергс вече е заявил, че е готов да сформира нова правителствена коалиция след победата на водения от него „Обединен списък“. Конкретният състав на бъдещото мнозинство ще зависи от разговорите между шестте формации, които получават представителство в парламента.

Източници: Европейска правда, Делфи


Латвия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Про100 💪👑💯

    5 10 Отговор
    Латвия се спаси от руската зависимост! Трябва и ние (България) да последваме латвийците! Мунчо ни вкара в руския мир!

    Коментиран от #5

    21:52 04.10.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 13 Отговор
    Страната ни удържа на руските атаки. Скоро Русия ще пукне.

    Коментиран от #3

    21:53 04.10.2026

  • 3 Държеливи излязохте

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ауспусите ви пушат вече но въртите яко:)

    21:58 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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