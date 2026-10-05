Андреас Баблер се оттегля от ръководството на АСДП

Лидерът на Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) и вицеканцлер на Австрия Андреас Баблер обяви, че постепенно се оттегля от заеманите постове. Решението беше съобщено след четиричасово кризисно заседание с федералното ръководство на партията и провинциалните партийни ръководители.

Баблер ще остане вицеканцлер поне до края на годината. След това постът трябва да бъде поет от министъра на финансите Маркус Мартербауер, който се възстановява от раково заболяване. Баблер уточни, че може да запази министерския си пост по жилищните въпроси, изкуството, културата, медиите и спорта, ако това бъде поискано от Мартербауер.

Промяна и начело на социалдемократите

В началото на 2027 г. се очаква смяна на върха на АСДП. До избора на ново ръководство партията първоначално ще бъде представлявана от председателя на парламентарната група Филип Кухер и председателката на женската организация Ева-Мария Холцлайтнер.

„Когато поех председателството на партията, си обещах да бъда различен, да не поставям личния си интерес на първо място, а благото на движението да бъде над всичко останало“, заяви Баблер.

Той определи решението си като доброволно и заяви, че оттеглянето му може да помогне за сплотяването на партията, която е раздирана от вътрешнополитически спорове.

Предупреждения за правителствена нестабилност

Според австрийското радио и телевизия ОРФ промяната в ръководството на АСДП вероятно ще се отрази и на федералното правителство. „Във всеки случай това не помага“, заяви председателят на конференцията на австрийските провинциални управители Маркус Валнер.

Управителят на провинция Форарлберг предупреди, че способността на федералното правителство да действа е поставена на изпитание. Той заяви, че разчита на канцлера и на ръководителите на провинциите да осигурят стабилност.

Опозиционната Австрийска партия на свободата използва кризата, за да поднови призива си за предсрочни избори. Генералният секретар на партията Михаел Шнедлиц заяви, че в сегашното си състояние АСДП е неприемлива като част от федералното правителство и „парализира цялата страна“.

Източници: БТА, ОРФ