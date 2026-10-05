Безредиците във Франция затварят до 500 училища ВИДЕО

До 500 гимназии във Франция остават изцяло или частично затворени на фона на продължаващите ученически протести, които на места прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и повреждане на обществени сгради. Мярката засяга учебни заведения, в които според властите условията за безопасно провеждане на занятията все още не са изпълнени.

Министърът на образованието Едуар Жефре заяви, че става дума за „частично, постепенно връщане към занятията“. По думите му от началото на протестите са били засегнати 735 училища, като 24 от тях са били подпалени или разграбени. Ранени са 78 служители в системата на образованието.

Над 5000 задържани

Министерството на вътрешните работи съобщава за над 5000 задържани във Франция от началото на седмицата. Около 85 процента от тях са непълнолетни. В различни градове са регистрирани палежи на кофи за отпадъци и барикади, хвърляне на предмети по силите на реда и щети по училищни сгради и улично обзавеждане.

Парижкият полицейски началник заяви, че движението е „извън контрол“, и предупреди, че властите ще реагират твърдо при насилие и вандализъм. Според полицейските власти протестите вече не се ограничават до исканията на учениците и в тях участват различни групи.

Протестите започнаха заради проблеми в училищата

Мобилизацията започна в парижкия регион заради недостиг на учители, претоварени класове, продължителен учебен ден и лошо състояние на част от училищната база. Впоследствие блокадите и демонстрациите се разпространиха към Париж, Лион, Лил, Марсилия, Нант и други градове.

Френското правителство твърди, че радикални леви активисти са се намесили в ученическото движение и са насърчили крайните прояви. Представители на левицата отхвърлят обвиненията и заявяват, че насилието не трябва да прикрива реалните проблеми в образователната система.

Правозащитната организация „Амнести интернешънъл“ призова учениците да бъдат чути и определи реакцията на силите на реда като прекомерна. Организацията посочва, че наред с проявите на насилие от страна на част от протестиращите има и случаи на употреба на сълзотворен газ, гранати и задържания на непълнолетни.

Нова мобилизация във вторник

След относително затишие през уикенда организаторите призоваха за нова общонационална мобилизация във вторник, 6 октомври. До тогава властите планират постепенно възстановяване на учебния процес, но броят на затворените училища ще зависи от ситуацията около конкретните сгради.

Потвърдените данни показват, че протестът вече има едновременно социален, образователен и политически характер. Не е ясно дали планираната мобилизация ще доведе до нови сблъсъци или до подновяване на преговорите между учениците, синдикатите и правителството.

Източници: Ал Джазира, Гардиън