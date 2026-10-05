Сибига: Руската кампания за сплашване на дипломатите се провали

Руската кампания за сплашване на дипломатическия корпус в Киев се е провалила и опитът се повтаря без успех, заяви украинският външен министър Андрей Сибига. Той благодари на чуждестранните дипломати, които остават в украинската столица и продължават работа въпреки предупрежденията от Москва.

„Тази кампания се провали преди половин година и отново се проваля“, написа Сибига в социалната мрежа Х. Той подчерта, че дипломатите продължават да работят в Украйна „в тези трудни времена“ и не се поддават на руските заплахи.

Москва призова чуждите дипломати да напуснат Киев

Руското Министерство на външните работи е препоръчало на чуждите граждани и дипломатите, намиращи се в Киев, да напуснат града и да не пътуват до Украйна. Предупреждението е било отправено към представители на САЩ, Великобритания, държави от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария.

Москва е призовала чужденците да не се приближават до обекти на военната и административната инфраструктура. Руското ведомство е заявило, че „не всички“ са се вслушали в предупрежденията и съзнателно излагат живота си на смъртна опасност. Тези твърдения не са придружени от данни за конкретно решение на дипломатическа мисия да напусне Киев.

Посолствата не са заявили преместване

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий е заявил, че базираните в Киев дипломатически мисии не са изпращали съобщения за намерение да преместят посолствата си в друг украински град.

Това уточнение е направено след публикация на британския вестник „Гардиън“, според която се обсъждат резервни планове за преместване на чужди представителства в Лвов или в Източна Полша. По данни на изданието тези варианти биха били задействани само ако Русия започне директни атаки срещу посолства.

Така публично потвърдената позиция на украинското външно министерство е, че дипломатическите мисии остават в Киев. Съобщенията за резервни планове се отнасят до възможна реакция при ново развитие на заплахите, а не до вече взето решение за преместване.

Източници: УНИАН, Гардиън