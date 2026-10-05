Русия изгради многостепенна защита около Кримския мост

Русия е засилила защитата на Кримския мост в окупирания Крим, като е изградила многостепенна отбранителна зона около съоръжението. Кадри от новите укрепления са публикувани на 4 октомври от Telegram канала Exilenova+, съобщи УНИАН. Информацията не е потвърдена официално от руските власти.

По данни, цитирани от украинската медия, защитата включва няколко линии от съоръжения, предназначени да прикриват моста от възможни атаки с надводни и подводни безпилотни катери. Основната задача на укрепленията е да бъдат защитени уязвимите елементи на стратегическия обект.

Акваторията около моста се патрулира и от кораби на руската Федерална служба за сигурност. Изграждането на отбранителната зона показва, че руските сили се подготвят за възможни атаки срещу съоръжението, което Москва използва като ключова връзка с окупирания полуостров.

Плетенчук: По моста не се превозват техника и гориво

Говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитрий Плетенчук заявява, че руските сили не рискуват да превозват по Кримския мост военна техника и гориво. По думите му по съоръжението се движи автомобилен транспорт, но обемът му не е достатъчен, за да покрие всички нужди на руските войски в Крим и по южното направление.

„Това изглежда като предизвикателство“, казва Плетенчук по повод руските удари по мостове в Киев на фона на възможни атаки срещу Кримския мост.

Според него подобни операции се подготвят продължително и сложно, а украинските сили не се стремят към символични действия, а към военна целесъобразност. Изказването му е направено на фона на руските атаки срещу мостова инфраструктура в украинската столица.

Денисенко допуска „експеримент“ с мостовете в Киев

Политологът Вадим Денисенко допуска, че ударите по Южния мост в Киев може да са свързани с опит да се провери дали съоръжението може да бъде повредено дотолкова, че да спре да функционира. Той свързва тази възможност с период, в който Украйна все още не разполага с пълна защита срещу реактивни дронове „Шахед“.

По думите на Денисенко целенасочени удари по една точка теоретично могат да дадат резултат. Затова, според него, руските сили са започнали своеобразен „експеримент“ с мостовете.

На този фон Кримският мост остава едновременно логистичен маршрут и символичен обект за Русия. Новите отбранителни линии и патрулите в акваторията са представени като мерки срещу възможни атаки, но няма публично потвърждение за конкретна непосредствена заплаха или за извършен удар по моста.

Източници: УНИАН