Новини
Свят »
Украйна »
Русия изгради многостепенна защита около Кримския мост
  Тема: Украйна

Русия изгради многостепенна защита около Кримския мост

5 Октомври, 2026 05:15, обновена 5 Октомври, 2026 05:17 511 3

  • кримски мост-
  • окупиран крим-
  • русия-
  • дмитрий плетенчук-
  • военни дронове

Новите укрепления трябва да защитят съоръжението от надводни и подводни безпилотни катери. Акваторията се патрулира от руски кораби за сигурност.

Русия изгради многостепенна защита около Кримския мост - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е засилила защитата на Кримския мост в окупирания Крим, като е изградила многостепенна отбранителна зона около съоръжението. Кадри от новите укрепления са публикувани на 4 октомври от Telegram канала Exilenova+, съобщи УНИАН. Информацията не е потвърдена официално от руските власти.

По данни, цитирани от украинската медия, защитата включва няколко линии от съоръжения, предназначени да прикриват моста от възможни атаки с надводни и подводни безпилотни катери. Основната задача на укрепленията е да бъдат защитени уязвимите елементи на стратегическия обект.

Акваторията около моста се патрулира и от кораби на руската Федерална служба за сигурност. Изграждането на отбранителната зона показва, че руските сили се подготвят за възможни атаки срещу съоръжението, което Москва използва като ключова връзка с окупирания полуостров.

Плетенчук: По моста не се превозват техника и гориво

Говорителят на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитрий Плетенчук заявява, че руските сили не рискуват да превозват по Кримския мост военна техника и гориво. По думите му по съоръжението се движи автомобилен транспорт, но обемът му не е достатъчен, за да покрие всички нужди на руските войски в Крим и по южното направление.

„Това изглежда като предизвикателство“, казва Плетенчук по повод руските удари по мостове в Киев на фона на възможни атаки срещу Кримския мост.

Според него подобни операции се подготвят продължително и сложно, а украинските сили не се стремят към символични действия, а към военна целесъобразност. Изказването му е направено на фона на руските атаки срещу мостова инфраструктура в украинската столица.

Денисенко допуска „експеримент“ с мостовете в Киев

Политологът Вадим Денисенко допуска, че ударите по Южния мост в Киев може да са свързани с опит да се провери дали съоръжението може да бъде повредено дотолкова, че да спре да функционира. Той свързва тази възможност с период, в който Украйна все още не разполага с пълна защита срещу реактивни дронове „Шахед“.

По думите на Денисенко целенасочени удари по една точка теоретично могат да дадат резултат. Затова, според него, руските сили са започнали своеобразен „експеримент“ с мостовете.

На този фон Кримският мост остава едновременно логистичен маршрут и символичен обект за Русия. Новите отбранителни линии и патрулите в акваторията са представени като мерки срещу възможни атаки, но няма публично потвърждение за конкретна непосредствена заплаха или за извършен удар по моста.

Източници: УНИАН


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    1 2 Отговор
    Това е в отговор на заплахата, отправена от тpoла стоян георгиев през 2023г, че бандерите ще бутнат моста до края на лятото, защото ще получат Кен Еф16. Сетиха се руснаците, че стоян георгиев още 2014 ги заплаши с фалит до няколко месеца и се уплашиха и защитиха моста. А междувременно, в Киев чакат да замръзне реката, че да преминават през нея....

    Коментиран от #3

    05:47 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания