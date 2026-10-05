Осем загинали при катастрофата на руски Ту-95

Броят на загиналите при катастрофата на руски стратегически бомбардировач Ту-95МС в Амурска област е достигнал осем души. Сред жертвите са двама подполковници и двама майори, съобщава украинската агенция УНИАН, позовавайки се на данни, разпространени от канала Exilenova+.

Самолетът се разби на 29 септември по време на учебно-тренировъчен полет край село Красноярово. Първоначално руското Министерство на отбраната съобщи за шестима загинали членове на екипажа и един военнослужещ, който е бил откаран в болница. По-късно местната медия АмурНюз съобщи за осем жертви и посочи, че на борда е имало девет военнослужещи.

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Разминаване в първоначалните данни

Руското военно министерство заяви, че машината е паднала в безлюдна местност и е изпълнявала полета без боекомплект. Ведомството съобщи още, че към мястото на катастрофата е изпратена комисия на Въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за инцидента.

По-ранни публикации посочваха като предварителна версия взрив на гориво. Тази причина обаче не е потвърдена окончателно от руските власти. Така остава разлика между първоначално обявените шест загинали и последвалите сведения за осем жертви.

Връзка с ракетните удари по Украйна

Според информацията, цитирана от УНИАН, най-малко трима от загиналите са имали отношение към осигуряването и организацията на ракетни удари по Украйна. Твърди се, че те са участвали в подготовката и изпълнението на заповеди за изстрелване на авиационни крилати ракети срещу населени места, енергийни обекти и гражданска инфраструктура.

Авиационният експерт Валерий Романенко заяви, че напълно зареденият самолет е излетял от авиобаза Украинка в Амурска област, на около 7000 километра от Украйна. По думите му машината е можело да бъде подготвяна за прехвърляне към авиобаза Оленя или към друг руски аэродрум, откъдето да участва в удари по Украйна.

„Това е изключително рядко събитие за руснаците“, заяви Романенко, който определи катастрофата като „Божие наказание“.

Експертът твърди, че при излитането са отказали три двигателя, след което самолетът е паднал и се е запалил. Тази версия също не е потвърдена официално. Окончателните обстоятелства около катастрофата трябва да бъдат установени от разследването на руските военни власти.

Източници: Интерфакс, АмурНюз