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Осем загинали при катастрофата на руски Ту-95
  Тема: Украйна

Осем загинали при катастрофата на руски Ту-95

5 Октомври, 2026 05:22 620 9

  • ту-95-
  • амурска област-
  • руски военни-
  • ракетни удари-
  • украйна

Сред жертвите са двама подполковници и двама майори. Първоначално руското военно министерство съобщи за шестима загинали и един ранен.

Осем загинали при катастрофата на руски Ту-95 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на загиналите при катастрофата на руски стратегически бомбардировач Ту-95МС в Амурска област е достигнал осем души. Сред жертвите са двама подполковници и двама майори, съобщава украинската агенция УНИАН, позовавайки се на данни, разпространени от канала Exilenova+.

Самолетът се разби на 29 септември по време на учебно-тренировъчен полет край село Красноярово. Първоначално руското Министерство на отбраната съобщи за шестима загинали членове на екипажа и един военнослужещ, който е бил откаран в болница. По-късно местната медия АмурНюз съобщи за осем жертви и посочи, че на борда е имало девет военнослужещи.

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Разминаване в първоначалните данни

Руското военно министерство заяви, че машината е паднала в безлюдна местност и е изпълнявала полета без боекомплект. Ведомството съобщи още, че към мястото на катастрофата е изпратена комисия на Въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за инцидента.

По-ранни публикации посочваха като предварителна версия взрив на гориво. Тази причина обаче не е потвърдена окончателно от руските власти. Така остава разлика между първоначално обявените шест загинали и последвалите сведения за осем жертви.

Връзка с ракетните удари по Украйна

Според информацията, цитирана от УНИАН, най-малко трима от загиналите са имали отношение към осигуряването и организацията на ракетни удари по Украйна. Твърди се, че те са участвали в подготовката и изпълнението на заповеди за изстрелване на авиационни крилати ракети срещу населени места, енергийни обекти и гражданска инфраструктура.

Авиационният експерт Валерий Романенко заяви, че напълно зареденият самолет е излетял от авиобаза Украинка в Амурска област, на около 7000 километра от Украйна. По думите му машината е можело да бъде подготвяна за прехвърляне към авиобаза Оленя или към друг руски аэродрум, откъдето да участва в удари по Украйна.

„Това е изключително рядко събитие за руснаците“, заяви Романенко, който определи катастрофата като „Божие наказание“.

Експертът твърди, че при излитането са отказали три двигателя, след което самолетът е паднал и се е запалил. Тази версия също не е потвърдена официално. Окончателните обстоятелства около катастрофата трябва да бъдат установени от разследването на руските военни власти.

Източници: Интерфакс, АмурНюз


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    10 4 Отговор
    Този самолет притежава изключителна живуемост, има резервни захранващи системи и може да лети с един двигател. Единствената възможна причина за катастрофата може да е недостатъчната квалификация и опит на екипажа, който се е състоял предимно от млади офицери. За съжаление, този фактор влияе и върху безопасността на полетите в Съединените щати, където през последния месец се разбиха два граждански самолета, собственост на Amazon, и един самолет за медицински услуги.

    Коментиран от #5, #7

    05:36 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Град Козлодуй

    3 4 Отговор
    Дано се оправят хората

    Коментиран от #6

    05:40 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Руските самолети могат да летят и без двигател.И явно не си ходил и в казарма щом не познаваш званията в армията за да кажеш че това са младши офицери

    05:44 05.10.2026

  • 6 Соломон

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Вече са първи цигулки при Кобзон

    05:45 05.10.2026

  • 7 Руска реч омайна сладк

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Ала бала бла бла бла... американци... бла бла... САЩ... бла бла...

    05:46 05.10.2026

  • 8 Кореняк софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Вчера 1573 рашисти отидоха при Кабзон.Кабзон спешно търси казани всички са препълнени.
    Ха ха,от авиобаза Украинка е излетял.

    05:49 05.10.2026

  • 9 Иван

    0 0 Отговор
    Деня започва с хубави новини

    06:03 05.10.2026

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