Осем загинали при катастрофата на руски Ту-95

Броят на загиналите при катастрофата на руски стратегически бомбардировач Ту-95МС в Амурска област е достигнал осем души. Сред жертвите са двама подполковници и двама майори, съобщава украинската агенция УНИАН, позовавайки се на данни, разпространени от канала Exilenova+.
Самолетът се разби на 29 септември по време на учебно-тренировъчен полет край село Красноярово. Първоначално руското Министерство на отбраната съобщи за шестима загинали членове на екипажа и един военнослужещ, който е бил откаран в болница. По-късно местната медия АмурНюз съобщи за осем жертви и посочи, че на борда е имало девет военнослужещи.
Разминаване в първоначалните данни
Руското военно министерство заяви, че машината е паднала в безлюдна местност и е изпълнявала полета без боекомплект. Ведомството съобщи още, че към мястото на катастрофата е изпратена комисия на Въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за инцидента.
По-ранни публикации посочваха като предварителна версия взрив на гориво. Тази причина обаче не е потвърдена окончателно от руските власти. Така остава разлика между първоначално обявените шест загинали и последвалите сведения за осем жертви.
Връзка с ракетните удари по Украйна
Според информацията, цитирана от УНИАН, най-малко трима от загиналите са имали отношение към осигуряването и организацията на ракетни удари по Украйна. Твърди се, че те са участвали в подготовката и изпълнението на заповеди за изстрелване на авиационни крилати ракети срещу населени места, енергийни обекти и гражданска инфраструктура.
Авиационният експерт Валерий Романенко заяви, че напълно зареденият самолет е излетял от авиобаза Украинка в Амурска област, на около 7000 километра от Украйна. По думите му машината е можело да бъде подготвяна за прехвърляне към авиобаза Оленя или към друг руски аэродрум, откъдето да участва в удари по Украйна.„Това е изключително рядко събитие за руснаците“, заяви Романенко, който определи катастрофата като „Божие наказание“.
Експертът твърди, че при излитането са отказали три двигателя, след което самолетът е паднал и се е запалил. Тази версия също не е потвърдена официално. Окончателните обстоятелства около катастрофата трябва да бъдат установени от разследването на руските военни власти.
Източници: Интерфакс, АмурНюз
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #5, #7
05:36 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Град Козлодуй
Коментиран от #6
05:40 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Соломон
До коментар #1 от "Гориил":Руските самолети могат да летят и без двигател.И явно не си ходил и в казарма щом не познаваш званията в армията за да кажеш че това са младши офицери
05:44 05.10.2026
6 Соломон
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Вече са първи цигулки при Кобзон
05:45 05.10.2026
7 Руска реч омайна сладк
До коментар #1 от "Гориил":Ала бала бла бла бла... американци... бла бла... САЩ... бла бла...
05:46 05.10.2026
8 Кореняк софиянец
До коментар #4 от "Софиянец":Вчера 1573 рашисти отидоха при Кабзон.Кабзон спешно търси казани всички са препълнени.
Ха ха,от авиобаза Украинка е излетял.
05:49 05.10.2026
9 Иван
06:03 05.10.2026