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Мадяр започна чистка срещу наследството на Орбан: Ще стигне ли до края?

Мадяр започна чистка срещу наследството на Орбан: Ще стигне ли до края?

5 Октомври, 2026 09:17, обновена 5 Октомври, 2026 09:14 599 10

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  • орбан

Унгарският премиер обеща да преследва корупцията от епохата на Орбан, но е изправен пред труден баланс между независимото правосъдие и очакванията за бърза разправа с бившата власт

Мадяр започна чистка срещу наследството на Орбан: Ще стигне ли до края? - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Едно от основните обещания на унгарския премиер Петер Мадяр е да разследва корупцията, натрупана по време на управлението на Виктор Орбан, и да върне неправомерно придобитото държавно имущество. Мадяр представя инициативата си като опит за демонтаж на система, която определя като „мафиотска държава“, предава Vesti.bg.

През юни правителството започна операция „Чистилище“, а в края на септември новосъздадената антикорупционна служба обяви първите си четири разследвания, свързани със случаи от епохата на Орбан. Според Мадяр злоупотребите с публични средства при 16-годишното управление на бившия премиер са нанесли щети, равни на между 8 и 10% от БВП на страната. Орбан отхвърля обвиненията, че е допуснал корупцията да остане без контрол.

Сред най-важните въпроси пред новото правителство е докъде може да стигне разследването на бивши високопоставени представители, без политическата власт да се превърне в пряк участник в работата на съдебната система.

Бивши министри под разследване

В последните дни двама депутати и бивши министри от управлението на Орбан се оказаха в центъра на антикорупционните действия.

Сред тях е бившият министър на културата Балаж Ханко, срещу когото се води разследване за неправомерно разпределяне на около 50 милиона евро от Националния културен фонд. Според обвиненията част от средствата са били насочвани и към политически цели.

Другият депутат е бившият министър на националното развитие Миклош Шещак, един от най-богатите представители на унгарския парламент. Срещу него има обвинения, свързани с предполагаем подкуп от около 30 милиона евро заедно със съучастник. Разследването обхваща периода 2015–2018 г. и договори в областта на транспорта и строителството.

След свалянето на имунитета му Шещак се яви в прокуратурата и беше задържан. Ханко първоначално остана в парламента заедно със семейството си, преди по-късно също да бъде отведен в следствения арест.

Самият Мадяр също се отказа от имунитета си

Парадоксално, но в същия период Мадяр сам поиска депутатският му имунитет да бъде свален по дело за предполагаема кражба.

Случаят е от юни 2024 г., когато Мадяр взел телефона на човек, който го снимал без разрешение в нощен клуб, и го хвърлил в река Дунав. Премиерът заяви, че иска да понесе същата отговорност, която изисква от останалите.

Това решение обаче носи и политически риск за него, тъй като евентуална присъда може да засегне депутатския му мандат.

В парламента Мадяр използва случая, за да отправи критики към мащаба на предполагаемите злоупотреби при предишното управление, като сравни стойността на обвиненията срещу него с милиардите, за които обвинява приближените на „Фидес“.

Балансът между правосъдие и политически натиск

Мадяр подкрепя редовите служители в съдебната система, но обвинява ръководството на прокуратурата, че през годините е прикривало корупционни случаи, свързани с управлението на Орбан.

Именно тук се очертава основната трудност пред операция „Чистилище“. Новото правителство е под силен обществен натиск да предприеме бързи действия срещу хората, облагодетелствали се от предишната система, но едновременно с това трябва да демонстрира, че разследванията се водят по правни процедури, а не по политическа поръчка.

Мадяр вече е изправен пред критики, че се намесва прекалено активно в работата на правосъдието. От друга страна, според социологически проучвания значителна част от унгарците възприемат управлението на Орбан като системно корумпирано и го определят като „мафиотска държава“.

Така новият премиер се оказва пред двойно предизвикателство - да изпълни обещанието си за разследване на наследството на Орбан и едновременно с това да убеди обществото, че борбата с корупцията няма да се превърне в политическа разправа.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Ще стигне, докъдето стигна и Мошко Радев. Кокалчета за народеца.

    Коментиран от #9

    09:15 05.10.2026

  • 2 Овчар

    14 4 Отговор
    Ролята на Мадяра е да подари природните ресурси и индустрията на Унгария на запада в противен случай ще му организират преврат и ще бъде заличен..! Това е неудобната истина..!

    Коментиран от #7, #10

    09:17 05.10.2026

  • 3 Потрес

    2 14 Отговор
    Мадяр спасява Унгария и опитът му ще ни е нужен при разчистването от кремълската подлога Крадев.

    Коментиран от #5

    09:22 05.10.2026

  • 4 В Унгария

    2 5 Отговор
    Изчегъртват Орбан.

    09:26 05.10.2026

  • 5 Моля

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Потрес":

    Прочетете коментар 2, и се опитайте да го разберете - това е истината!

    09:35 05.10.2026

  • 6 Един

    1 0 Отговор
    Много има да се чисти след Орбан.

    09:50 05.10.2026

  • 7 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Унгария не е ли част, както и ние от т.нар. запад? Какво е това "запад" според теб?

    09:51 05.10.2026

  • 8 руска Корупция

    1 0 Отговор
    Чисти до дъно !!!

    09:56 05.10.2026

  • 9 Унгария е в центъра на ЕС!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Унгария е пълна със западни инвестиции благодарение на ЕС!!!

    09:58 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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