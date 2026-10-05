Bloomberg: Управлението на Макрон превърна Франция в най-слабото икономическо звено на еврозоната

Почти десет години след идването на Еманюел Макрон на власт Франция се е превърнала в „най-слабото икономическо звено“ на Европа, пише Bloomberg, предава News.bg.
Макрон пое президентския пост през 2017 г. като политик, подкрепящ бизнеса и заявяващ намерение да осъществи „икономическа и политическа революция“ във Франция. Според публикацията обаче политическото движение, свързано с президента, „на практика ще заглъхне“, след като той напусне поста през 2027 г.
Обещаната от Макрон „революция“ не е успяла да промени основния модел на френската икономическа политика, при който държавните разходи традиционно заемат значително по-голямо място в сравнение с други западни държави.
„След десетилетие на политически грешки и глобални сътресения, държавните разходи се превърнаха в предпочитаното от него (Макрон) решение; общественото недоволство расте, (икономическият) растеж се забавя, а държавният дълг се увеличава. Междувременно инвеститорите се освобождават от френски активи на фона на сътресенията на световните пазари на държавни облигации, превръщайки страната в най-слабото икономическо звено на еврозоната“, пише авторът Уилям Хоробин.
По оценката на Хоробин ключовото изпитание за запазването на наследството на „Макрономиката“ ще бъде приемането от френския парламент на бюджета за 2027 г. Дори правителството на малцинството да успее да изготви надежден бюджет, реформите, въведени при Макрон, могат да бъдат премахнати от евентуалните му наследници.
Сред политиците, които според текста водят в социологическите проучвания, са опозиционните лидери Марин Льо Пен и Жан-Люк Меланшон. Именно възможността те да наследят Макрон поставя под въпрос дългосрочното запазване на неговата икономическа политика.
Хоробин определя „хаотичния край“ на десетилетието на Макрон като рязко отклонение от първоначално заявената му цел Франция да стане „двигател на една модернизирана Европа, способна да отстоява себе си във време, когато (президентът на САЩ) Доналд Тръмп подкопава НАТО отвътре“.
Според автора войната в Украйна и трудностите при балансирането на отношенията между САЩ и Китай допълнително увеличават вероятността популистки политически сили да поемат властта във Франция. По думите му подобна перспектива „заплашва да разруши остатъците от следвоенния световен ред“.
Сред ключовите моменти от управлението на Макрон Хоробин посочва опита от 2018 г. за реформиране на данъците върху изкопаемите горива, който предизвика масовите протести на „жълтите жилетки“. Авторът отбелязва и рязкото увеличаване на държавните разходи след началото на пандемията и енергийната криза, което е струвало на френската хазна приблизително 262 милиарда евро.
Друг важен момент според него е решението на Макрон през 2024 г. да свика предсрочни парламентарни избори.
Френските публични финанси и политическият капитал на президента така и не са успели да се възстановят след тези събития, заключава авторът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Велизар Велизаров
Коментиран от #35
10:59 05.10.2026
3 Велизар Велизаров
10:59 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Така е!
11:00 05.10.2026
7 Последния Софиянец
11:00 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Робот
11:01 05.10.2026
10 Така е!
11:01 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 дълг - 8000 Евро в секунда
11:06 05.10.2026
15 Стига бре
Коментиран от #22, #25
11:07 05.10.2026
16 Стига бре
Коментиран от #34, #37
11:11 05.10.2026
17 Ниските лихви в Еврозоната
Коментиран от #23
11:14 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да спасима Франция
11:15 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мерц
11:17 05.10.2026
22 донора е толяма работа
До коментар #15 от "Стига бре":Не,най-силни сме затова даваме най-много на глава от населението ни за издръжка на всякакви.
11:18 05.10.2026
23 То е безнадеждна ситуацията ...
До коментар #17 от "Ниските лихви в Еврозоната":Ниските лихви в Еврозоната тотално ще опустошат Европа, а ако се вдигнат на нивата в САЩ , тогава Франция, Германия и т.н ще изпаднат в неплатежоспособност и технически фалит
11:19 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абе
До коментар #15 от "Стига бре":С наще 35% дълг спрямо БВП направо сме цъфнали и вързали в сравнение с Франция.. Че и климатици си имаме
11:19 05.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Някой
Най-тежката нощ е 29 срещу 30 юни 2023 г. — 1 919 автомобила.
Следващата нощ, 30 юни срещу 1 юли, са отчетени още 1 585 автомобила.
След шест нощи — към 3 юли — френското вътрешно министерство отчита 5 662 подпалени автомобила.
Към 5 юли 2023 г. министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен съобщава пред Сената 12 031 подпалени автомобила за периода 27 юни – 5 юли. Това е официалното число, цитирано впоследствие и в доклада на Сената.
Преди някоя година казвах в коментари, че очаквам в държави като Франция, Белгия и други до 20 години да има войни отвътре от имигранти.
11:25 05.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 Небанковите финансови институции
До коментар #16 от "Стига бре":За седмица само могат да ликвидират Европа като икономически субект. САЩ е агресор, САЩ е терорист. САЩ са злото. САЩ е световният "Мамник" който броди по света краде, тероризира и убива. „САЩ ще използват включително и икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни и брутални начини. Включително и от Европа, включително и от България ! Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните "търговски войни.“ ! Проблемът е ще е с „финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Дори трябва да се приема буквално. Преди две седмици Доналд Тръмп намекна точно за това“. Подобно действие можеше да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?
11:30 05.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хи хи
11:37 05.10.2026
37 Еврото се срина с 1 % само за ден
До коментар #16 от "Стига бре":Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес
11:40 05.10.2026
38 ВЕЛИКАТА депресия в САЩ
11:42 05.10.2026
39 Соваж бейби
11:54 05.10.2026
40 Честито ви еврозонци
Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес. Нали така Радев?
12:01 05.10.2026