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Bloomberg: Управлението на Макрон превърна Франция в най-слабото икономическо звено на еврозоната

Bloomberg: Управлението на Макрон превърна Франция в най-слабото икономическо звено на еврозоната

5 Октомври, 2026 10:55 840 40

  • франция-
  • управление-
  • макрон-
  • икономика-
  • еврозоната-
  • европа

Нарастващите държавни разходи, забавеният растеж и увеличаващият се дълг поставят под въпрос икономическото наследство на френския президент

Bloomberg: Управлението на Макрон превърна Франция в най-слабото икономическо звено на еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Почти десет години след идването на Еманюел Макрон на власт Франция се е превърнала в „най-слабото икономическо звено“ на Европа, пише Bloomberg, предава News.bg.

Макрон пое президентския пост през 2017 г. като политик, подкрепящ бизнеса и заявяващ намерение да осъществи „икономическа и политическа революция“ във Франция. Според публикацията обаче политическото движение, свързано с президента, „на практика ще заглъхне“, след като той напусне поста през 2027 г.

Обещаната от Макрон „революция“ не е успяла да промени основния модел на френската икономическа политика, при който държавните разходи традиционно заемат значително по-голямо място в сравнение с други западни държави.

„След десетилетие на политически грешки и глобални сътресения, държавните разходи се превърнаха в предпочитаното от него (Макрон) решение; общественото недоволство расте, (икономическият) растеж се забавя, а държавният дълг се увеличава. Междувременно инвеститорите се освобождават от френски активи на фона на сътресенията на световните пазари на държавни облигации, превръщайки страната в най-слабото икономическо звено на еврозоната“, пише авторът Уилям Хоробин.

По оценката на Хоробин ключовото изпитание за запазването на наследството на „Макрономиката“ ще бъде приемането от френския парламент на бюджета за 2027 г. Дори правителството на малцинството да успее да изготви надежден бюджет, реформите, въведени при Макрон, могат да бъдат премахнати от евентуалните му наследници.

Сред политиците, които според текста водят в социологическите проучвания, са опозиционните лидери Марин Льо Пен и Жан-Люк Меланшон. Именно възможността те да наследят Макрон поставя под въпрос дългосрочното запазване на неговата икономическа политика.

Хоробин определя „хаотичния край“ на десетилетието на Макрон като рязко отклонение от първоначално заявената му цел Франция да стане „двигател на една модернизирана Европа, способна да отстоява себе си във време, когато (президентът на САЩ) Доналд Тръмп подкопава НАТО отвътре“.

Според автора войната в Украйна и трудностите при балансирането на отношенията между САЩ и Китай допълнително увеличават вероятността популистки политически сили да поемат властта във Франция. По думите му подобна перспектива „заплашва да разруши остатъците от следвоенния световен ред“.

Сред ключовите моменти от управлението на Макрон Хоробин посочва опита от 2018 г. за реформиране на данъците върху изкопаемите горива, който предизвика масовите протести на „жълтите жилетки“. Авторът отбелязва и рязкото увеличаване на държавните разходи след началото на пандемията и енергийната криза, което е струвало на френската хазна приблизително 262 милиарда евро.

Друг важен момент според него е решението на Макрон през 2024 г. да свика предсрочни парламентарни избори.

Френските публични финанси и политическият капитал на президента така и не са успели да се възстановят след тези събития, заключава авторът.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Велизар Велизаров

    13 1 Отговор
    Ам тугаз що гу избраха два пъти бе?!

    Коментиран от #35

    10:59 05.10.2026

  • 3 Велизар Велизаров

    5 0 Отговор
    Ари уе!

    10:59 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така е!

    19 0 Отговор
    Управлението на Макрон превърна Франция в най-слабото икономическо звено на еврозоната а управлението на Мерц и урсулайките съсипа тотално Германия

    11:00 05.10.2026

  • 7 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Никой не иска да купува френски ценни книжа.

    11:00 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Робот

    16 0 Отговор
    В момента протестират децата , като излязат животните и земевладелците с тежка техника ще стане мазало..!

    11:01 05.10.2026

  • 10 Така е!

    14 1 Отговор
    Всичко що е дясно и неолиберално е пълен погром

    11:01 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дълг - 8000 Евро в секунда

    8 0 Отговор
    Бре, французите намразили лама Макрон ! Ма, нали бяхте горди с него, бил млад, умен и красив, бил широко скроен, бил женен за баба си, бил "ментор" на младия (си) Премиер и бивш любовник и заедно щели да постигнат чудеса ! Ами, ето ви ги и чудесата !

    11:06 05.10.2026

  • 15 Стига бре

    7 3 Отговор
    Не е ли България най-слабото икономическо звено на еврозоната ? А?

    Коментиран от #22, #25

    11:07 05.10.2026

  • 16 Стига бре

    13 0 Отговор
    Еврото се срина с 1 % само за ден и това е само началото. Направо ще ни отнесе с 200 кризата скоро. Хедж фондовете масово напускат Европа а ЕЦБ продължава да печата хартишки на смешно ниска лихва. Тотално всичко е сбъркано и това във Франция не е основният проблем

    Коментиран от #34, #37

    11:11 05.10.2026

  • 17 Ниските лихви в Еврозоната

    8 0 Отговор
    Тотално ще опустошат Европа. Кардинално ще я декапитализират и ще се стигне до ужасяваща финансова и икономическа криза хора.... Луди хора ръководят и ЕЦБ и ЕК

    Коментиран от #23

    11:14 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да спасима Франция

    7 4 Отговор
    Кото членове на еврозоната сме длъжни да им поемем дълга.В ЕС така си помагат приятелите.

    11:15 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мерц

    10 0 Отговор
    Е същия негодник

    11:17 05.10.2026

  • 22 донора е толяма работа

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стига бре":

    Не,най-силни сме затова даваме най-много на глава от населението ни за издръжка на всякакви.

    11:18 05.10.2026

  • 23 То е безнадеждна ситуацията ...

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ниските лихви в Еврозоната":

    Ниските лихви в Еврозоната тотално ще опустошат Европа, а ако се вдигнат на нивата в САЩ , тогава Франция, Германия и т.н ще изпаднат в неплатежоспособност и технически фалит

    11:19 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стига бре":

    С наще 35% дълг спрямо БВП направо сме цъфнали и вързали в сравнение с Франция.. Че и климатици си имаме

    11:19 05.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Някой

    3 0 Отговор
    За подпалени коли във Франция ИИ дава:
    Най-тежката нощ е 29 срещу 30 юни 2023 г. — 1 919 автомобила.
    Следващата нощ, 30 юни срещу 1 юли, са отчетени още 1 585 автомобила.
    След шест нощи — към 3 юли — френското вътрешно министерство отчита 5 662 подпалени автомобила.
    Към 5 юли 2023 г. министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен съобщава пред Сената 12 031 подпалени автомобила за периода 27 юни – 5 юли. Това е официалното число, цитирано впоследствие и в доклада на Сената.

    Преди някоя година казвах в коментари, че очаквам в държави като Франция, Белгия и други до 20 години да има войни отвътре от имигранти.

    11:25 05.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Небанковите финансови институции

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стига бре":

    За седмица само могат да ликвидират Европа като икономически субект. САЩ е агресор, САЩ е терорист. САЩ са злото. САЩ е световният "Мамник" който броди по света краде, тероризира и убива. „САЩ ще използват включително и икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни и брутални начини. Включително и от Европа, включително и от България ! Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните "търговски войни.“ ! Проблемът е ще е с „финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Дори трябва да се приема буквално. Преди две седмици Доналд Тръмп намекна точно за това“. Подобно действие можеше да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?

    11:30 05.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хи хи

    1 0 Отговор
    Баба му малко го е била, трябва повече да слуша баба си.

    11:37 05.10.2026

  • 37 Еврото се срина с 1 % само за ден

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стига бре":

    Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес

    11:40 05.10.2026

  • 38 ВЕЛИКАТА депресия в САЩ

    4 0 Отговор
    Позната от историята ситуация. През Великата депресия САЩ изискват заемите от европейските си съюзници и Германия. Европейските валути се сриват. Започва хиперинфлация и глад. Милиони измират от глад в Западна Европа. В България това не се случва, защото българският ЛЕВ е силен и в населението има злато.

    11:42 05.10.2026

  • 39 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Защо не го написахте с едно изречение санкциите към Русия и помоща за Украйна е причина да се стигне до критична ситуация не само в Франция в цяла Европа. За Макрон има издадена книга от Мишел Онфре и в предавания предупреди че Макрон е гробаря на Франция от преди няколко години.Трябва да има политици изправени на международен съд да дават обяснение ,съсипаха живота на две поколения .

    11:54 05.10.2026

  • 40 Честито ви еврозонци

    0 0 Отговор
    Еврото се срина с 1 % само за ден !
    Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес. Нали така Радев?

    12:01 05.10.2026

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