Forbes: Русия използва нова крилата ракета „Дань-Т“ във войната срещу Украйна

Русия е разработила нова крилата ракета „Дань-Т“, която вече активно се използва в бойните действия срещу Украйна. Според Forbes реактивният баражиращ боеприпас е значително по-малък и лек от традиционните крилати ракети, но разполага с мощна бойна глава. Освен това производството му изисква по-малко ресурси, което позволява на Русия да планира изработването на хиляди бройки, предава News.bg.

„Дань-Т“ беше представен на международното авиоизложение в Ел Аламейн, Египет. По външен вид апаратът наподобява малка крилата ракета с издължен цилиндричен фюзелаж, стреловидни крила и стандартно опашно оперение. Това го отличава от широките делта-крила, характерни за семейството „Геран“.

Публикуваните изображения показват, че дължината на апарата надхвърля 3 метра, а размахът на крилата е около 2 метра. Стартовата му маса е 268 кг, което го поставя в значително по-малка и лека категория спрямо традиционните крилати ракети.

„Дань-Т“ използва руския турбореактивен двигател МД-120 и е оборудван с модернизирана електроника, предназначена да повиши устойчивостта му срещу средствата за радиоелектронна борба (РЕБ).

За разлика от редица други руски баражиращи боеприпаси, новият апарат е разработен за изстрелване от самолети и хеликоптери. Сред посочените платформи са Су-34, Су-57 и Ми-28, като системата може да бъде интегрирана и с летателни апарати чуждестранно производство.

Обявеният оперативен обсег на „Дань-Т“ е 450 км, а максималната му скорост достига 500 км/ч. Въпреки че е по-бавен и има по-малък обсег от новия модел „Геран-5“, апаратът компенсира това с бойна глава с тегло 130 кг. Съществено предимство според публикацията е по-ниската му цена и по-малките ресурси, необходими за производството му.

Връзката с „Дань-М“ и „Бандерол“

Според наличната информация „Дань-Т“ е базиран на конструкцията на въздушната мишена „Дань-М“. Това е реактивен дрон, използван за обучение на подразделенията за противовъздушна отбрана чрез симулиране на траекториите на полет на вражески самолети и крилати ракети.

„Дань-М“ е разработен като сравнително евтина система с вече изградена верига за доставки, която позволява масово производство.

Някои анализатори предполагат, че „Дань-Т“ представлява преработена версия или експортен вариант на апарата S8000 „Бандерол“. Според част от експертите новата система би могла да замени S8000 „Бандерол“, тъй като производствените разходи за „Дань-Т“ са с около 35% по-ниски.

По-бързи дронове срещу украинската противовъздушна отбрана

Forbes разглежда появата на „Дань-Т“ като част от по-широка тенденция в руската военна индустрия към разработването и използването на по-бързи реактивни баражиращи боеприпаси.

Украйна все по-често използва евтини дронове-прехващачи срещу по-бавните апарати „Геран-2“. Това от своя страна подтиква Русия да създава системи, които могат да ги изпреварят по скорост.

В резултат на тази тенденция са въведени реактивни системи като „Геран-3“, „Геран-5“, „Бандерол“ и „Дань-Т“. В същото време Русия продължава да използва по-бавните „Геран-2“, както и други ударни дронове.

„Разнообразието от скорости, полетни профили и оперативни обхвати усложнява задачата на украинската противовъздушна отбрана, принуждавайки я да противодейства на множество видове заплахи едновременно по време на една атака. Ниската цена е ключово предимство“.

Според Forbes ефективността на системи като „Дань-Т“ ще зависи до голяма степен от способността на Русия да ги произвежда в големи количества.

Скорошни данни сочат, че Москва планира да произведе до 2000 бройки до края на 2026 г., а през 2027 г. производството да достигне до 14 000 апарата.

Изданието посочва, че използването на вече доказани руски технически решения и двигател местно производство в конструкцията на „Дань-Т“ може да улесни изпълнението на тези производствени цели.

„Внедряването на доказани руски технически решения и двигател местно производство в конструкцията на "Дань-Т" би могло да улесни постигането на производствените цели за тези апарати.

За сравнение, БЛА "Геран-3" използва китайския турбореактивен двигател Telefly JT80, което прави производството му зависимо от непрекъснати доставки на двигатели от чужбина. Освен това производството на "Дань-Т" разчита на утвърдена верига за доставки; апаратът е значително по-евтин и изисква по-малко ресурси от традиционната крилата ракета, което прави масовото производство по-реалистичен вариант“, обяснява изданието.