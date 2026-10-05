Forbes: Русия използва нова крилата ракета „Дань-Т“ във войната срещу Украйна

Русия е разработила нова крилата ракета „Дань-Т“, която вече активно се използва в бойните действия срещу Украйна. Според Forbes реактивният баражиращ боеприпас е значително по-малък и лек от традиционните крилати ракети, но разполага с мощна бойна глава. Освен това производството му изисква по-малко ресурси, което позволява на Русия да планира изработването на хиляди бройки, предава News.bg.
„Дань-Т“ беше представен на международното авиоизложение в Ел Аламейн, Египет. По външен вид апаратът наподобява малка крилата ракета с издължен цилиндричен фюзелаж, стреловидни крила и стандартно опашно оперение. Това го отличава от широките делта-крила, характерни за семейството „Геран“.
Публикуваните изображения показват, че дължината на апарата надхвърля 3 метра, а размахът на крилата е около 2 метра. Стартовата му маса е 268 кг, което го поставя в значително по-малка и лека категория спрямо традиционните крилати ракети.
„Дань-Т“ използва руския турбореактивен двигател МД-120 и е оборудван с модернизирана електроника, предназначена да повиши устойчивостта му срещу средствата за радиоелектронна борба (РЕБ).
За разлика от редица други руски баражиращи боеприпаси, новият апарат е разработен за изстрелване от самолети и хеликоптери. Сред посочените платформи са Су-34, Су-57 и Ми-28, като системата може да бъде интегрирана и с летателни апарати чуждестранно производство.
Обявеният оперативен обсег на „Дань-Т“ е 450 км, а максималната му скорост достига 500 км/ч. Въпреки че е по-бавен и има по-малък обсег от новия модел „Геран-5“, апаратът компенсира това с бойна глава с тегло 130 кг. Съществено предимство според публикацията е по-ниската му цена и по-малките ресурси, необходими за производството му.
Връзката с „Дань-М“ и „Бандерол“
Според наличната информация „Дань-Т“ е базиран на конструкцията на въздушната мишена „Дань-М“. Това е реактивен дрон, използван за обучение на подразделенията за противовъздушна отбрана чрез симулиране на траекториите на полет на вражески самолети и крилати ракети.
„Дань-М“ е разработен като сравнително евтина система с вече изградена верига за доставки, която позволява масово производство.
Някои анализатори предполагат, че „Дань-Т“ представлява преработена версия или експортен вариант на апарата S8000 „Бандерол“. Според част от експертите новата система би могла да замени S8000 „Бандерол“, тъй като производствените разходи за „Дань-Т“ са с около 35% по-ниски.
По-бързи дронове срещу украинската противовъздушна отбрана
Forbes разглежда появата на „Дань-Т“ като част от по-широка тенденция в руската военна индустрия към разработването и използването на по-бързи реактивни баражиращи боеприпаси.
Украйна все по-често използва евтини дронове-прехващачи срещу по-бавните апарати „Геран-2“. Това от своя страна подтиква Русия да създава системи, които могат да ги изпреварят по скорост.
В резултат на тази тенденция са въведени реактивни системи като „Геран-3“, „Геран-5“, „Бандерол“ и „Дань-Т“. В същото време Русия продължава да използва по-бавните „Геран-2“, както и други ударни дронове.
„Разнообразието от скорости, полетни профили и оперативни обхвати усложнява задачата на украинската противовъздушна отбрана, принуждавайки я да противодейства на множество видове заплахи едновременно по време на една атака. Ниската цена е ключово предимство“.
Според Forbes ефективността на системи като „Дань-Т“ ще зависи до голяма степен от способността на Русия да ги произвежда в големи количества.
Скорошни данни сочат, че Москва планира да произведе до 2000 бройки до края на 2026 г., а през 2027 г. производството да достигне до 14 000 апарата.
Изданието посочва, че използването на вече доказани руски технически решения и двигател местно производство в конструкцията на „Дань-Т“ може да улесни изпълнението на тези производствени цели.
„Внедряването на доказани руски технически решения и двигател местно производство в конструкцията на "Дань-Т" би могло да улесни постигането на производствените цели за тези апарати.
За сравнение, БЛА "Геран-3" използва китайския турбореактивен двигател Telefly JT80, което прави производството му зависимо от непрекъснати доставки на двигатели от чужбина. Освен това производството на "Дань-Т" разчита на утвърдена верига за доставки; апаратът е значително по-евтин и изисква по-малко ресурси от традиционната крилата ракета, което прави масовото производство по-реалистичен вариант“, обяснява изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Войната вече приключи с пълна загуба на Украйна, ЕС, и НАТО !!!
Патърдията остана само за разделението на трупа!!!
Коментиран от #4, #5
11:22 05.10.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #11, #12, #13, #16, #17, #18, #20
11:25 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Червен кхмер
До коментар #1 от "Пич":Ха ха пета година мъка, дефицит, опашки за бензин в страната наречена бензиноколонка и за капак чума в крепостното блато
Коментиран от #7, #9, #10
11:28 05.10.2026
6 Баце ЕООД
11:29 05.10.2026
7 В добавка
До коментар #5 от "Червен кхмер":И по 1500 крепостни ушанки при Кабзон.Лее се руска кръв, а не НАТО вска.
Коментиран от #15
11:29 05.10.2026
8 това
До коментар #3 от "Иван":с ДДСто ли?
11:31 05.10.2026
9 Баце ЕООД
До коментар #5 от "Червен кхмер":Къде това? В САЩ ли? Кой отпусна под чий натиск един стратегически резерв? А газ има ли за зимата, а фолксваген 100 000 работни места ли заличи? Франция има ли фалит, протести, стачки и никви климатици.
11:31 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ехо
До коментар #2 от "стоян георгиев":Пълен провал ако е истина. Миналата година Украйна свалеше 110% от руските ракети, сега с новия прехващач само 90%.
11:32 05.10.2026
12 Ники
До коментар #2 от "стоян георгиев":Сваля чат чат геран 2,а иначе за 4 и 5 серия на геран засега 0 процентъ
11:32 05.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "стоян георгиев":Добър ден Господин Георгиев Като гледам пушеците над Киев вашите твърдения увисват в пространството Много държа на обективност и реализъм в анализите Приятен ден
Коментиран от #24
11:34 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Данъова мама
11:42 05.10.2026
20 Абе Стоенчо
До коментар #2 от "стоян георгиев":Що не приемеш фактите просто. Сащ не дава прехващачи, а Русия бомби яко фабриките им. Глей че Киев е станал на швейцарско сирене
Коментиран от #22
11:50 05.10.2026
21 Ами сега ?! 🤔
11:52 05.10.2026
22 стоян георгиев
До коментар #20 от "Абе Стоенчо":Сащ не произвежда прехващачи за дронове .украйна обаче произвежда и ги пуска в употреба.естественонтинне правиш разлика между дронове и балистика макар че си бил нещо средно между нинджа и наполеон.
11:57 05.10.2026
23 az СВО Победа 81
Смърт на фашизма!
11:59 05.10.2026
24 стоян георгиев
До коментар #16 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Пушеците над киев????киев го удря русия пета година с всичко каквото има .да питам заради обективността какво би му се случило ако наистина украйна не сваляше в огромен процент руските дронове и ракети?
12:00 05.10.2026