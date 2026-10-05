Новини
Свят »
Русия »
Forbes: Русия използва нова крилата ракета „Дань-Т“ във войната срещу Украйна

Forbes: Русия използва нова крилата ракета „Дань-Т“ във войната срещу Украйна

5 Октомври, 2026 11:20 783 24

  • русия-
  • украйна-
  • forbes-
  • война-
  • ракета

Апаратът тежи 268 кг, носи 130-килограмова бойна глава и има обсег от 450 км, като Москва планира производството на хиляди бройки

Forbes: Русия използва нова крилата ракета „Дань-Т“ във войната срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е разработила нова крилата ракета „Дань-Т“, която вече активно се използва в бойните действия срещу Украйна. Според Forbes реактивният баражиращ боеприпас е значително по-малък и лек от традиционните крилати ракети, но разполага с мощна бойна глава. Освен това производството му изисква по-малко ресурси, което позволява на Русия да планира изработването на хиляди бройки, предава News.bg.

„Дань-Т“ беше представен на международното авиоизложение в Ел Аламейн, Египет. По външен вид апаратът наподобява малка крилата ракета с издължен цилиндричен фюзелаж, стреловидни крила и стандартно опашно оперение. Това го отличава от широките делта-крила, характерни за семейството „Геран“.

Публикуваните изображения показват, че дължината на апарата надхвърля 3 метра, а размахът на крилата е около 2 метра. Стартовата му маса е 268 кг, което го поставя в значително по-малка и лека категория спрямо традиционните крилати ракети.

„Дань-Т“ използва руския турбореактивен двигател МД-120 и е оборудван с модернизирана електроника, предназначена да повиши устойчивостта му срещу средствата за радиоелектронна борба (РЕБ).

За разлика от редица други руски баражиращи боеприпаси, новият апарат е разработен за изстрелване от самолети и хеликоптери. Сред посочените платформи са Су-34, Су-57 и Ми-28, като системата може да бъде интегрирана и с летателни апарати чуждестранно производство.

Обявеният оперативен обсег на „Дань-Т“ е 450 км, а максималната му скорост достига 500 км/ч. Въпреки че е по-бавен и има по-малък обсег от новия модел „Геран-5“, апаратът компенсира това с бойна глава с тегло 130 кг. Съществено предимство според публикацията е по-ниската му цена и по-малките ресурси, необходими за производството му.

Връзката с „Дань-М“ и „Бандерол“

Според наличната информация „Дань-Т“ е базиран на конструкцията на въздушната мишена „Дань-М“. Това е реактивен дрон, използван за обучение на подразделенията за противовъздушна отбрана чрез симулиране на траекториите на полет на вражески самолети и крилати ракети.

„Дань-М“ е разработен като сравнително евтина система с вече изградена верига за доставки, която позволява масово производство.

Някои анализатори предполагат, че „Дань-Т“ представлява преработена версия или експортен вариант на апарата S8000 „Бандерол“. Според част от експертите новата система би могла да замени S8000 „Бандерол“, тъй като производствените разходи за „Дань-Т“ са с около 35% по-ниски.

По-бързи дронове срещу украинската противовъздушна отбрана

Forbes разглежда появата на „Дань-Т“ като част от по-широка тенденция в руската военна индустрия към разработването и използването на по-бързи реактивни баражиращи боеприпаси.

Украйна все по-често използва евтини дронове-прехващачи срещу по-бавните апарати „Геран-2“. Това от своя страна подтиква Русия да създава системи, които могат да ги изпреварят по скорост.

В резултат на тази тенденция са въведени реактивни системи като „Геран-3“, „Геран-5“, „Бандерол“ и „Дань-Т“. В същото време Русия продължава да използва по-бавните „Геран-2“, както и други ударни дронове.

„Разнообразието от скорости, полетни профили и оперативни обхвати усложнява задачата на украинската противовъздушна отбрана, принуждавайки я да противодейства на множество видове заплахи едновременно по време на една атака. Ниската цена е ключово предимство“.

Според Forbes ефективността на системи като „Дань-Т“ ще зависи до голяма степен от способността на Русия да ги произвежда в големи количества.

Скорошни данни сочат, че Москва планира да произведе до 2000 бройки до края на 2026 г., а през 2027 г. производството да достигне до 14 000 апарата.

Изданието посочва, че използването на вече доказани руски технически решения и двигател местно производство в конструкцията на „Дань-Т“ може да улесни изпълнението на тези производствени цели.

„Внедряването на доказани руски технически решения и двигател местно производство в конструкцията на "Дань-Т" би могло да улесни постигането на производствените цели за тези апарати.

За сравнение, БЛА "Геран-3" използва китайския турбореактивен двигател Telefly JT80, което прави производството му зависимо от непрекъснати доставки на двигатели от чужбина. Освен това производството на "Дань-Т" разчита на утвърдена верига за доставки; апаратът е значително по-евтин и изисква по-малко ресурси от традиционната крилата ракета, което прави масовото производство по-реалистичен вариант“, обяснява изданието.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 2 Отговор
    Безинтересно!!!
    Войната вече приключи с пълна загуба на Украйна, ЕС, и НАТО !!!
    Патърдията остана само за разделението на трупа!!!

    Коментиран от #4, #5

    11:22 05.10.2026

  • 2 стоян георгиев

    0 15 Отговор
    Много е важно украйна да вкара новите прехващачи.ъе вече са в експлоатация но трябва да се използват масово.към момента украйна сваля около 90%от руските дронове.

    Коментиран от #11, #12, #13, #16, #17, #18, #20

    11:25 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Червен кхмер

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ха ха пета година мъка, дефицит, опашки за бензин в страната наречена бензиноколонка и за капак чума в крепостното блато

    Коментиран от #7, #9, #10

    11:28 05.10.2026

  • 6 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Ехаа, пак нови памперси трябват

    11:29 05.10.2026

  • 7 В добавка

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "Червен кхмер":

    И по 1500 крепостни ушанки при Кабзон.Лее се руска кръв, а не НАТО вска.

    Коментиран от #15

    11:29 05.10.2026

  • 8 това

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    с ДДСто ли?

    11:31 05.10.2026

  • 9 Баце ЕООД

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Червен кхмер":

    Къде това? В САЩ ли? Кой отпусна под чий натиск един стратегически резерв? А газ има ли за зимата, а фолксваген 100 000 работни места ли заличи? Франция има ли фалит, протести, стачки и никви климатици.

    11:31 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ехо

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Пълен провал ако е истина. Миналата година Украйна свалеше 110% от руските ракети, сега с новия прехващач само 90%.

    11:32 05.10.2026

  • 12 Ники

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Сваля чат чат геран 2,а иначе за 4 и 5 серия на геран засега 0 процентъ

    11:32 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Добър ден Господин Георгиев Като гледам пушеците над Киев вашите твърдения увисват в пространството Много държа на обективност и реализъм в анализите Приятен ден

    Коментиран от #24

    11:34 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Данъова мама

    2 0 Отговор
    Думаше

    11:42 05.10.2026

  • 20 Абе Стоенчо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Що не приемеш фактите просто. Сащ не дава прехващачи, а Русия бомби яко фабриките им. Глей че Киев е станал на швейцарско сирене

    Коментиран от #22

    11:50 05.10.2026

  • 21 Ами сега ?! 🤔

    0 0 Отговор
    „Дань-Т“ ? Атлантическата пропаганда няма ли да му измисли иранско име , като "шахед" за "Геран" ?

    11:52 05.10.2026

  • 22 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Абе Стоенчо":

    Сащ не произвежда прехващачи за дронове .украйна обаче произвежда и ги пуска в употреба.естественонтинне правиш разлика между дронове и балистика макар че си бил нещо средно между нинджа и наполеон.

    11:57 05.10.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Хаирлия да е!
    Смърт на фашизма!

    11:59 05.10.2026

  • 24 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Пушеците над киев????киев го удря русия пета година с всичко каквото има .да питам заради обективността какво би му се случило ако наистина украйна не сваляше в огромен процент руските дронове и ракети?

    12:00 05.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания