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ЕК отпуска още 130 млн. евро за системи срещу дронове

ЕК отпуска още 130 млн. евро за системи срещу дронове

5 Октомври, 2026 14:10 546 7

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  • европейска комисия

Средствата са част от усилията на ЕС за по-добро наблюдение на границите и реакция при нови заплахи за сигурността

ЕК отпуска още 130 млн. евро за системи срещу дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предостави днес допълнителни 130 милиона евро за системи за противодействие на дронове. Финансирането е част от усилията на Европейския съюз за подобряване на наблюдението по външните граници и за по-ефективна реакция при възникващи заплахи за сигурността, предава БТА.

От ЕК посочват, че досега са отпуснати близо 420 милиона евро за дронове за наблюдение, предназначени за европейската гранична служба „Фронтекс“. С новото финансиране общият размер на средствата за технологии за проследяване и противодействие на дронове вече надхвърля половин милиард евро, се посочва в съобщение на Комисията.

По-рано тази година Европейският съюз предприе действия за наблюдение и защита на въздушното пространство и ключовата инфраструктура от злонамерени заплахи, свързани с дронове. В рамките на тези усилия беше създаден и център за високи постижения, който да подкрепя иновациите в тази област.

Европейската комисия отбелязва още, че по бюджета за общи отбранителни проекти държавите от ЕС предвиждат да организират съвместни обществени поръчки за системи за борба с дронове.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ......-

    4 2 Отговор
    Не се гаси туй дето не гасне.

    Не се хваща тух дето е нехватимо.

    Но пък новонапечатки БОЛ.

    14:14 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    4 2 Отговор
    Напредналите военни държави вече не се занимават с дронове а инвестират в лазар.! Системи срещу лазар е бъдещата защита ..! Глупав ЕС вървящ към унищожение.!

    Коментиран от #7

    14:23 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Олеееее....

    0 1 Отговор
    средствата за технологии за проследяване и противодействие на дронове вече надхвърля половин милиард евро.... кой ли са позлатили а?

    15:04 05.10.2026

  • 7 Прав си ....

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Преносими системи (серия Lijian): Разработени от Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology, Lijian II и Lijian III работят с приблизително 2 киловата изходна мощност и тежат между 25 кг и 30 кг (55 до 66 фунта), което позволява на един войник да носи емитера, въздушния охладител и контролния терминал в раница. Те имат обхват до 500 метра. Системи за превозни средства и фиксирани обекти: По-големите варианти, като фиксираната Lijian-10G, достигат обхват до 1200 метра. Мобилните системи и платформи, монтирани на камиони, като Silent Hunter, използват оптични лазери с мощност от 30 kW до 100 kW, способни да прехващат малки въздушни заплахи на разстояния до 4 километра

    15:07 05.10.2026

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