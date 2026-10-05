ЕК отпуска още 130 млн. евро за системи срещу дронове

Европейската комисия предостави днес допълнителни 130 милиона евро за системи за противодействие на дронове. Финансирането е част от усилията на Европейския съюз за подобряване на наблюдението по външните граници и за по-ефективна реакция при възникващи заплахи за сигурността, предава БТА.
От ЕК посочват, че досега са отпуснати близо 420 милиона евро за дронове за наблюдение, предназначени за европейската гранична служба „Фронтекс“. С новото финансиране общият размер на средствата за технологии за проследяване и противодействие на дронове вече надхвърля половин милиард евро, се посочва в съобщение на Комисията.
По-рано тази година Европейският съюз предприе действия за наблюдение и защита на въздушното пространство и ключовата инфраструктура от злонамерени заплахи, свързани с дронове. В рамките на тези усилия беше създаден и център за високи постижения, който да подкрепя иновациите в тази област.
Европейската комисия отбелязва още, че по бюджета за общи отбранителни проекти държавите от ЕС предвиждат да организират съвместни обществени поръчки за системи за борба с дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ......-
Не се хваща тух дето е нехватимо.
Но пък новонапечатки БОЛ.
14:14 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Робот
Коментиран от #7
14:23 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Олеееее....
15:04 05.10.2026
7 Прав си ....
До коментар #4 от "Робот":Преносими системи (серия Lijian): Разработени от Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology, Lijian II и Lijian III работят с приблизително 2 киловата изходна мощност и тежат между 25 кг и 30 кг (55 до 66 фунта), което позволява на един войник да носи емитера, въздушния охладител и контролния терминал в раница. Те имат обхват до 500 метра. Системи за превозни средства и фиксирани обекти: По-големите варианти, като фиксираната Lijian-10G, достигат обхват до 1200 метра. Мобилните системи и платформи, монтирани на камиони, като Silent Hunter, използват оптични лазери с мощност от 30 kW до 100 kW, способни да прехващат малки въздушни заплахи на разстояния до 4 километра
15:07 05.10.2026