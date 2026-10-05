ЕК отпуска още 130 млн. евро за системи срещу дронове

Европейската комисия предостави днес допълнителни 130 милиона евро за системи за противодействие на дронове. Финансирането е част от усилията на Европейския съюз за подобряване на наблюдението по външните граници и за по-ефективна реакция при възникващи заплахи за сигурността, предава БТА.

От ЕК посочват, че досега са отпуснати близо 420 милиона евро за дронове за наблюдение, предназначени за европейската гранична служба „Фронтекс“. С новото финансиране общият размер на средствата за технологии за проследяване и противодействие на дронове вече надхвърля половин милиард евро, се посочва в съобщение на Комисията.

По-рано тази година Европейският съюз предприе действия за наблюдение и защита на въздушното пространство и ключовата инфраструктура от злонамерени заплахи, свързани с дронове. В рамките на тези усилия беше създаден и център за високи постижения, който да подкрепя иновациите в тази област.

Европейската комисия отбелязва още, че по бюджета за общи отбранителни проекти държавите от ЕС предвиждат да организират съвместни обществени поръчки за системи за борба с дронове.