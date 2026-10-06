Силяновска: Спорът за ЕС не е само между Скопие и София

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че спорът около европейската интеграция на страната не може да бъде определен нито само като двустранен въпрос с България, нито само като проблем между Скопие и Европейския съюз. Тя коментира темата в интервю за телевизия „Сител“.

В центъра на спора е условието в конституцията на Северна Македония да бъдат включени българите и други общности. Това е необходимо, за да продължи началната фаза на преговорите за членство в ЕС и да бъде отворен първият преговорен клъстер.

„Не може да квалифицирате проблема и като двустранен, и като проблем с ЕС“, заяви Силяновска.

По думите ѝ по Плана за действие за правата на малцинствата и общностите в Северна Македония, както и преди това, не е имало забележки от други държави освен България. Тя посочи, че София определя въпроса като свързан с ЕС, докато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призовава двете страни да разговарят и да търсят решение чрез диалог.

Президентът оспорва ролята на протоколите

Силяновска каза, че протоколите, подписани между България и Северна Македония, са част от заключенията на Съвета на ЕС, но според нея не са част от преговорната рамка на страната.

„Не можете да променяте двустранен договор с протокол“, заяви президентът.

Тя постави въпроса дали протоколите могат да бъдат използвани като аргумент за блокиране на европейския път на Северна Македония. По думите ѝ именно от отговора на този въпрос зависи предвидимостта на процеса.

Силяновска съобщи, че европейският парламентьор за Северна Македония Томас Вайц е поискал правната служба на Европейския съвет да се произнесе относно характера на протоколите и ролята им в преговорния процес.

Скопие не дава гаранция за конституционните промени

Президентът заяви, че не може да гарантира приемането на конституционните промени. За тях е необходимо мнозинство от две трети в парламента на Северна Македония.

„Депутатите представляват гражданите и както във всеки европейски парламент, гласуват според собствените си убеждения“, каза Силяновска.

Тя изрази и съмнение относно включването в преговорната рамка на едностранната декларация на България за езика в Северна Македония. Според Силяновска, ако Европейският съюз действително приема, че няма проблем с езика и идентичността на страната, не е ясно защо подобни въпроси са включени в документите.

Фон дер Лайен: Остава една решаваща стъпка

При посещението си в Скопие председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Северна Македония ще бъде приета в ЕС със своята идентичност и език. Тя определи промените в конституцията като решаваща стъпка за продължаване на процеса и отваряне на първия преговорен клъстер.

„Ще приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език“, заяви Фон дер Лайен.

По време на посещението си тя е посъветвала премиера Християн Мицкоски да потърси среща с българския министър на външните работи по време на предстоящата среща в София за железопътния коридор 8. Целта е да бъде възстановен пътят на Северна Македония към преговорите с ЕС.

В заключенията си Съветът на ЕС посочва, че началната фаза на преговорите ще бъде завършена, след като Северна Македония изпълни ангажимента си да приеме конституционните промени, включващи граждани, принадлежащи към други народи, сред които българите.

Източници: bta.bg