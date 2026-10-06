Новини
Свят »
Северна Македония »
Силяновска: Спорът за ЕС не е само между Скопие и София

Силяновска: Спорът за ЕС не е само между Скопие и София

6 Октомври, 2026 04:27 784 7

  • гордана силяновска-
  • северна македония-
  • евроинтеграция-
  • българия-
  • европейски съюз

Президентът на Северна Македония постави под въпрос ролята на протоколите с България и заяви, че не може да гарантира конституционните промени.

Силяновска: Спорът за ЕС не е само между Скопие и София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че спорът около европейската интеграция на страната не може да бъде определен нито само като двустранен въпрос с България, нито само като проблем между Скопие и Европейския съюз. Тя коментира темата в интервю за телевизия „Сител“.

В центъра на спора е условието в конституцията на Северна Македония да бъдат включени българите и други общности. Това е необходимо, за да продължи началната фаза на преговорите за членство в ЕС и да бъде отворен първият преговорен клъстер.

„Не може да квалифицирате проблема и като двустранен, и като проблем с ЕС“, заяви Силяновска.

По думите ѝ по Плана за действие за правата на малцинствата и общностите в Северна Македония, както и преди това, не е имало забележки от други държави освен България. Тя посочи, че София определя въпроса като свързан с ЕС, докато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призовава двете страни да разговарят и да търсят решение чрез диалог.

Президентът оспорва ролята на протоколите

Силяновска каза, че протоколите, подписани между България и Северна Македония, са част от заключенията на Съвета на ЕС, но според нея не са част от преговорната рамка на страната.

„Не можете да променяте двустранен договор с протокол“, заяви президентът.

Тя постави въпроса дали протоколите могат да бъдат използвани като аргумент за блокиране на европейския път на Северна Македония. По думите ѝ именно от отговора на този въпрос зависи предвидимостта на процеса.

Силяновска съобщи, че европейският парламентьор за Северна Македония Томас Вайц е поискал правната служба на Европейския съвет да се произнесе относно характера на протоколите и ролята им в преговорния процес.

Скопие не дава гаранция за конституционните промени

Президентът заяви, че не може да гарантира приемането на конституционните промени. За тях е необходимо мнозинство от две трети в парламента на Северна Македония.

„Депутатите представляват гражданите и както във всеки европейски парламент, гласуват според собствените си убеждения“, каза Силяновска.

Тя изрази и съмнение относно включването в преговорната рамка на едностранната декларация на България за езика в Северна Македония. Според Силяновска, ако Европейският съюз действително приема, че няма проблем с езика и идентичността на страната, не е ясно защо подобни въпроси са включени в документите.

Фон дер Лайен: Остава една решаваща стъпка

При посещението си в Скопие председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Северна Македония ще бъде приета в ЕС със своята идентичност и език. Тя определи промените в конституцията като решаваща стъпка за продължаване на процеса и отваряне на първия преговорен клъстер.

„Ще приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език“, заяви Фон дер Лайен.

По време на посещението си тя е посъветвала премиера Християн Мицкоски да потърси среща с българския министър на външните работи по време на предстоящата среща в София за железопътния коридор 8. Целта е да бъде възстановен пътят на Северна Македония към преговорите с ЕС.

В заключенията си Съветът на ЕС посочва, че началната фаза на преговорите ще бъде завършена, след като Северна Македония изпълни ангажимента си да приеме конституционните промени, включващи граждани, принадлежащи към други народи, сред които българите.

Източници: bta.bg


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Весело

    2 6 Отговор
    Да защото и МАсква се намесва, но не за добро, а за имперските си амбиции.

    04:35 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Асс

    2 0 Отговор
    ГЕОГРАФСКАТА. ОБЛАСТ СЕВЕРНА МЪНКИДОНИЯ ТРЯБВА ДА СИ ОСТАНЕ В СЪЮЗ ЗАЕДНО СЪС СЪРБИЯ , БЕЗ ДОРИ ДА МЕЧТАЯТ ЗА ЕС. НИКОГА. БЮРМ НЕ ТРЯБВА ДА ДОБЛИЖАВА ДОРИ ДО ЕС. ЕВЕНТУАЛНОТО ПРИЕМАНЕ НА БЮРМ ЩЕ БЪДЕ ПАГУБНО ЗА ЕС И ЗА БЪЛГАРИЯ.

    05:44 06.10.2026

  • 4 Асс

    2 0 Отговор
    А НА ТАЗИ БАБИЧКА ОТ СНИМКАТА ТРЯБВА ДА И СЕ ПОСТАВИ ЧЕРЕН ПЕЧАТ И НИКОГА ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО С ОНЯ ПУЯК С ОЧИЛАТА НЕ ТРЯБВА ДА ПРИПАРВАТ ДО БЪЛГАРИЯ.

    05:48 06.10.2026

  • 5 1914-1918

    0 0 Отговор
    Посръбчена колония

    05:49 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смешници

    0 0 Отговор
    Александър Велики на развален български ли говори🤣😂😂

    05:52 06.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания