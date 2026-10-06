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Великобритания заплаши да експулсира 27 израелски дипломати

Великобритания заплаши да експулсира 27 израелски дипломати

6 Октомври, 2026 04:47 555 2

  • великобритания-
  • израел-
  • източен йерусалим-
  • дипломати-
  • гидеон саар

Лондон може да отговори с по един изгонен дипломат за всеки британски представител, засегнат от затварянето на консулството в Източен Йерусалим.

Великобритания заплаши да експулсира 27 израелски дипломати - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания е предупредила Израел, че може да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Тел Авив изпълни намерението си да затвори британското консулство в Източен Йерусалим. Планът предвижда по един израелски дипломат да напусне Обединеното кралство за всеки британски дипломат, принуден да прекрати работата си в консулството.

Предупреждението е било предадено на израелски официални лица, а за него първо е съобщил израелският вестник Ynet. Британското външно министерство не е потвърдило информацията, но и не я е отхвърлило категорично. От ведомството са заявили, че няма да коментират спекулации.

Спорът започна заради санкции срещу селищата

Израел заплаши да затвори британското консулство в Източен Йерусалим, след като Лондон забрани търговията със стоки от израелски селища на окупирания Западен бряг. Великобритания наложи и санкции на британски компании, които подпомагат, подкрепят или улесняват изграждането на нови селища.

Решението на Лондон беше представено като част от натиска върху Израел заради политиката му на Западния бряг. В отговор израелският външен министър Гидеон Саар определи британските санкции като „морално изкривени“ и обвини управляващата Лейбъристка партия във враждебно отношение към Израел.

Правният спор за консулството

Бившият главен прокурор на Великобритания Доминик Грийв е уведомил неофициално външното министерство, че Израел би действал незаконосъобразно, ако затвори консулството с мотива, че то се намира в Източен Йерусалим. Територията е призната от ООН и от повечето държави членки за окупирана палестинска територия.

Ако британската заплаха бъде изпълнена, дипломатическите отношения между двете държави ще достигнат една от най-тежките си кризи от създаването на Израел. Експулсирането на 27 израелски дипломати би засегнало значително работата на израелското посолство в Лондон, докато затварянето на консулството би принудило британските представители в Източен Йерусалим да прекратят дейността си.

Източници: bnrnews.bg, ynetnews.com, theguardian.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    Израел е британски проект, след ПСВ Палестина е под управлението на Англия, британски войници гонят палестинци от земите и домовете им, за да заселят там евреи, цяло палестинско село е сринато, а жителите убити, защото отказват да го напуснат, насилието там го започват англичаните и така до днес, а Израел е създадена като държава с решаващия глас на Сталин, Израел са благодарни, те не спазват никакви антируски санкции, Нетаняху си ходи в Кремъл и се среща с Путин, поздрави Русия с Деня на Победата

    05:18 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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