Великобритания заплаши да експулсира 27 израелски дипломати

Великобритания е предупредила Израел, че може да експулсира до 27 израелски дипломати, ако Тел Авив изпълни намерението си да затвори британското консулство в Източен Йерусалим. Планът предвижда по един израелски дипломат да напусне Обединеното кралство за всеки британски дипломат, принуден да прекрати работата си в консулството.

Предупреждението е било предадено на израелски официални лица, а за него първо е съобщил израелският вестник Ynet. Британското външно министерство не е потвърдило информацията, но и не я е отхвърлило категорично. От ведомството са заявили, че няма да коментират спекулации.

Спорът започна заради санкции срещу селищата

Израел заплаши да затвори британското консулство в Източен Йерусалим, след като Лондон забрани търговията със стоки от израелски селища на окупирания Западен бряг. Великобритания наложи и санкции на британски компании, които подпомагат, подкрепят или улесняват изграждането на нови селища.

Решението на Лондон беше представено като част от натиска върху Израел заради политиката му на Западния бряг. В отговор израелският външен министър Гидеон Саар определи британските санкции като „морално изкривени“ и обвини управляващата Лейбъристка партия във враждебно отношение към Израел.

Правният спор за консулството

Бившият главен прокурор на Великобритания Доминик Грийв е уведомил неофициално външното министерство, че Израел би действал незаконосъобразно, ако затвори консулството с мотива, че то се намира в Източен Йерусалим. Територията е призната от ООН и от повечето държави членки за окупирана палестинска територия.

Ако британската заплаха бъде изпълнена, дипломатическите отношения между двете държави ще достигнат една от най-тежките си кризи от създаването на Израел. Експулсирането на 27 израелски дипломати би засегнало значително работата на израелското посолство в Лондон, докато затварянето на консулството би принудило британските представители в Източен Йерусалим да прекратят дейността си.

Източници: bnrnews.bg, ynetnews.com, theguardian.com