Шестима загинаха, 59 са ранени при обстрела на Харков

Шестима души са загинали, а 59 са ранени при руски обстрел на Харков с управляеми авиационни бомби КАБ. Сред пострадалите има три деца, а 30 от ранените са настанени в болница. Трима от хоспитализираните са в изключително тежко състояние.

„Днес в резултат на руския обстрел са пострадали 59 души. 35 са с взривни наранявания, а останалите – с порезни и разкъсни рани, наранявания от счупени стъкла, натъртвания и остра стресова реакция“, заявява началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

По данни на Министерството на вътрешните работи на Украйна са поразени складови и промишлени помещения. Една от бомбите е паднала в близост до многоетажен жилищен блок, а на няколко места са избухнали пожари.

Шестата жертва е открита при спасително-издирвателните работи на мястото на един от ударите. Данните за броя на пострадалите и състоянието на ранените са съобщени от украинските власти след атаката срещу града.

Източници: focus-news.net, pravda.com.ua