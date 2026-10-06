Новини
Свят »
Украйна »
Шестима загинаха, 59 са ранени при обстрела на Харков
  Тема: Украйна

Шестима загинаха, 59 са ранени при обстрела на Харков

6 Октомври, 2026 05:06 446 1

  • харков-
  • обстрел-
  • украйна-
  • жертви-
  • каб

Сред пострадалите има три деца, а 30 ранени са настанени в болница. Атаката е поразила складови и промишлени обекти в града.

Шестима загинаха, 59 са ранени при обстрела на Харков - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души са загинали, а 59 са ранени при руски обстрел на Харков с управляеми авиационни бомби КАБ. Сред пострадалите има три деца, а 30 от ранените са настанени в болница. Трима от хоспитализираните са в изключително тежко състояние.

„Днес в резултат на руския обстрел са пострадали 59 души. 35 са с взривни наранявания, а останалите – с порезни и разкъсни рани, наранявания от счупени стъкла, натъртвания и остра стресова реакция“, заявява началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

По данни на Министерството на вътрешните работи на Украйна са поразени складови и промишлени помещения. Една от бомбите е паднала в близост до многоетажен жилищен блок, а на няколко места са избухнали пожари.

Шестата жертва е открита при спасително-издирвателните работи на мястото на един от ударите. Данните за броя на пострадалите и състоянието на ранените са съобщени от украинските власти след атаката срещу града.

Източници: focus-news.net, pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гогата Чаушев

    5 1 Отговор
    СВО-то, което се развива с точност, по план и е с цел да се предпазят хората от нечий режим...

    05:33 06.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания