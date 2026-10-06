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Тръмп смята Иран за свързан с инцидента на полета на Flydubai
  Тема: Иранската криза

Тръмп смята Иран за свързан с инцидента на полета на Flydubai

6 Октомври, 2026 05:52 370 1

  • доналд тръмп-
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  • джей ди ванс

Американският президент не представи доказателства за оценката си. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че досега не е видял убедителна връзка с Техеран.

Тръмп смята Иран за свързан с инцидента на полета на Flydubai - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично смята Иран за свързан с нападението на борда на полет на Flydubai, извършвал курс от Дубай до Тел Авив. Той не представи публични доказателства за оценката си, докато разследването на инцидента продължава.

„Аз лично смятам, че да“, отговори Тръмп на въпрос дали Иран е отговорен за случилото се. Американският президент не уточни на каква информация основава позицията си. По-рано, на 1 октомври, той предупреди, че Иран ще бъде „ударен много силно“, ако бъде установено участие на Техеран.

Вицепрезидентът Ванс: Няма убедителни доказателства

Изявлението на Тръмп се разминава с оценката на вицепрезидента Джей Ди Ванс. На 5 октомври Ванс заяви, че не е видял убедителни доказателства, свързващи Иран с нападението. „Не искам да изпреварвам каквито и да е съобщения“, каза той и добави, че въпросът трябва да бъде оставен на директора на ЦРУ Джон Ратклиф и на разузнавателните служби.

Израелски служители по сигурността засега оценяват, че оманският втори пилот е действал сам. Премиерът Бенямин Нетаняху също заяви, че е твърде рано да се направи заключение за евентуална иранска роля. Асошиейтед прес посочи, че до момента няма публично представени доказателства за връзка между заподозрения и Иран.

Какво се е случило на борда

Инцидентът е станал на 30 септември по време на полет FZ1073 с Boeing 737 Max 8. На борда е имало 182 души. Според данните, цитирани от Асошиейтед прес, самолетът е започнал да се снижава от около 33 000 на 17 000 фута за приблизително една минута, след като вторият пилот е нападнал командира в кабината.

Раненият командир е успял да отвори вратата, а пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя. Машината е извършила аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия. Оманският гражданин е задържан и по-късно е предаден на властите в Обединените арабски емирства, където остава в ареста.

Разследването се води от властите в Обединените арабски емирства, Израел и Саудитска Арабия. Проверяват се мотивите на втория пилот, както и обстоятелствата, при които той е получил разрешение да лети, след като по-рано е бил отстранен от полети в Оман заради опасения, свързани с екстремистки възгледи.

Към момента позицията на Тръмп за предполагаемо иранско участие не е подкрепена с публично изложени доказателства. Окончателните изводи зависят от продължаващото разследване и от оценките на разузнавателните служби.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, lbcgroup.tv


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Хи хи хи ,

    0 0 Отговор
    После ще кажеш ,че и руснаците имат пръст в фази история, и така нататък.

    06:38 06.10.2026

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