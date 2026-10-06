Енергийните министри на четири държави се срещат в Белград

Министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония ще се срещнат в Белград за втория четиристранен форум между четирите държави. Разговорите ще се проведат в Двореца на Сърбия, като началото е насрочено за 9:00 часа местно време, или 10:00 часа българско време.

България ще бъде представена от министър Ива Петрова. Във форума ще участват още сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и министърът на енергетиката, минното дело и минералните суровини на Северна Македония Саня Божиновска.

Сръбското Министерство на минното дело и енергетиката уточни, че „срещата ще започне в 9:00 часа местно време“. След пленарната част се очаква четиримата министри да направят изявления за медиите.

Фокус върху доставките и инфраструктурата

Основна тема на разговорите ще бъде развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Министрите ще обсъдят промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки, както и укрепването на енергийната свързаност между страните.

Очаква се специално внимание да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия. Сред поставените цели е ограничаването на зависимостта от отделни маршрути и по-тясното свързване на националните енергийни пазари.

В дневния ред се включва и необходимостта от увеличаване на производствените мощности и от нови инвестиции във възобновяеми енергийни източници. Очаква се участниците да обсъдят конкретни проекти от регионално значение и следващи стъпки в областта на енергийната сигурност, инфраструктурата и енергийния преход.

Източници: dariknews.bg, tanjug.rs