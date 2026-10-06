Енергийните министри на четири държави се срещат в Белград

Министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония ще се срещнат в Белград за втория четиристранен форум между четирите държави. Разговорите ще се проведат в Двореца на Сърбия, като началото е насрочено за 9:00 часа местно време, или 10:00 часа българско време.
България ще бъде представена от министър Ива Петрова. Във форума ще участват още сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и министърът на енергетиката, минното дело и минералните суровини на Северна Македония Саня Божиновска.
Сръбското Министерство на минното дело и енергетиката уточни, че „срещата ще започне в 9:00 часа местно време“. След пленарната част се очаква четиримата министри да направят изявления за медиите.
Фокус върху доставките и инфраструктурата
Основна тема на разговорите ще бъде развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Министрите ще обсъдят промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки, както и укрепването на енергийната свързаност между страните.
Очаква се специално внимание да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия. Сред поставените цели е ограничаването на зависимостта от отделни маршрути и по-тясното свързване на националните енергийни пазари.
В дневния ред се включва и необходимостта от увеличаване на производствените мощности и от нови инвестиции във възобновяеми енергийни източници. Очаква се участниците да обсъдят конкретни проекти от регионално значение и следващи стъпки в областта на енергийната сигурност, инфраструктурата и енергийния преход.
Източници: dariknews.bg, tanjug.rs
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гледам
Коментиран от #3
06:41 06.10.2026
2 мдам
06:49 06.10.2026
3 айде
До коментар #1 от "Гледам":Да, при това незаконно, защото Югославия имаше право заради Словения, която геогафски влиза в тази зона и те се възползваха. Но СФРЮ отдавна я няма и сърбите трябва да са с нашето, но се правят на гламави. И да те светна, ние не сме по укромосковското. Като нас са Гърция, Турция и т.н. Образовай се преди да дрънкаш.
07:05 06.10.2026