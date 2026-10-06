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Енергийните министри на четири държави се срещат в Белград
  Тема: Енергийна трансформация

Енергийните министри на четири държави се срещат в Белград

6 Октомври, 2026 06:31, обновена 6 Октомври, 2026 06:33 1 238 3

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България, Сърбия, Гърция и Северна Македония ще обсъдят енергийната сигурност, диверсификацията на доставките и регионалната свързаност.

Енергийните министри на четири държави се срещат в Белград - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министрите на енергетиката на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония ще се срещнат в Белград за втория четиристранен форум между четирите държави. Разговорите ще се проведат в Двореца на Сърбия, като началото е насрочено за 9:00 часа местно време, или 10:00 часа българско време.

България ще бъде представена от министър Ива Петрова. Във форума ще участват още сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и министърът на енергетиката, минното дело и минералните суровини на Северна Македония Саня Божиновска.

Сръбското Министерство на минното дело и енергетиката уточни, че „срещата ще започне в 9:00 часа местно време“. След пленарната част се очаква четиримата министри да направят изявления за медиите.

Фокус върху доставките и инфраструктурата

Основна тема на разговорите ще бъде развитието на регионалното енергийно сътрудничество. Министрите ще обсъдят промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки, както и укрепването на енергийната свързаност между страните.

Очаква се специално внимание да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия. Сред поставените цели е ограничаването на зависимостта от отделни маршрути и по-тясното свързване на националните енергийни пазари.

В дневния ред се включва и необходимостта от увеличаване на производствените мощности и от нови инвестиции във възобновяеми енергийни източници. Очаква се участниците да обсъдят конкретни проекти от регионално значение и следващи стъпки в областта на енергийната сигурност, инфраструктурата и енергийния преход.

Източници: dariknews.bg, tanjug.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледам

    3 4 Отговор
    и Белград е по европейското часово време а не като нас по УкроМосковското.

    Коментиран от #3

    06:41 06.10.2026

  • 2 мдам

    6 1 Отговор
    С една дума ще просят ток от нас.

    06:49 06.10.2026

  • 3 айде

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гледам":

    Да, при това незаконно, защото Югославия имаше право заради Словения, която геогафски влиза в тази зона и те се възползваха. Но СФРЮ отдавна я няма и сърбите трябва да са с нашето, но се правят на гламави. И да те светна, ние не сме по укромосковското. Като нас са Гърция, Турция и т.н. Образовай се преди да дрънкаш.

    07:05 06.10.2026

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