Германският външен министър: Климатичните промени могат да разклатят глобалната сигурност

Изменението на климата може да промени глобалната сигурност и да предизвика нови миграционни вълни. За това предупреди германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА. По думите му климатичните последици могат да задълбочат глада и нестабилността в уязвими държави и да създадат условия за разпространение на екстремизма и тероризма, предава БТА.

В началото на конференция в Берлин, посветена на връзката между климата и сигурността, консервативният политик заяви, че изменението на климата задълбочава трудностите и глада, особено в нестабилните държави. Според него това може да се превърне в почва за разпространение на екстремизма и тероризма или да доведе до нови миграционни вълни.

Вадефул обърна внимание и на настоящото климатично явление „Супер Ел Ниньо“, което според него застрашава поминъка на стотици хиляди хора. Той припомни и глобалното поскъпване на зърното, като посочи, че Русия напада кораби, превозващи зърно в Черно море, и прекъсва доставки за хора по света, които са особено зависими от вноса.

Според германския външен министър добре разработените мерки за борба с климатичните промени могат едновременно да укрепят сигурността, като направят държавите по-устойчиви на кризи.

Вадефул даде за пример енергийната инфраструктура на Украйна. Ако Русия отново умишлено я атакува в края на годината, децентрализираните възобновяеми енергийни източници могат да се окажат жизненоважни, отбеляза той. По думите му подобни системи биха били по-трудни за унищожаване и не биха зависели от внос на изкопаеми горива.

„Инвестициите в борбата с изменението на климата са и инвестиции в нашата сигурност“, заяви Вадефул.

В конференцията в Берлин участват около 250 представители от цял свят, работещи в областта на климата, мира и сигурността. Сред тях са представители на особено засегнати държави, на ООН, Европейския съюз и други международни организации, както и учени и представители на гражданското общество.

„Ел Ниньо“ е естествено климатично явление, което се проявява през няколко години и увеличава вероятността от възникване на екстремни метеорологични явления.