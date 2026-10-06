Германският външен министър: Климатичните промени могат да разклатят глобалната сигурност

Изменението на климата може да промени глобалната сигурност и да предизвика нови миграционни вълни. За това предупреди германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА. По думите му климатичните последици могат да задълбочат глада и нестабилността в уязвими държави и да създадат условия за разпространение на екстремизма и тероризма, предава БТА.
В началото на конференция в Берлин, посветена на връзката между климата и сигурността, консервативният политик заяви, че изменението на климата задълбочава трудностите и глада, особено в нестабилните държави. Според него това може да се превърне в почва за разпространение на екстремизма и тероризма или да доведе до нови миграционни вълни.
Вадефул обърна внимание и на настоящото климатично явление „Супер Ел Ниньо“, което според него застрашава поминъка на стотици хиляди хора. Той припомни и глобалното поскъпване на зърното, като посочи, че Русия напада кораби, превозващи зърно в Черно море, и прекъсва доставки за хора по света, които са особено зависими от вноса.
Според германския външен министър добре разработените мерки за борба с климатичните промени могат едновременно да укрепят сигурността, като направят държавите по-устойчиви на кризи.
Вадефул даде за пример енергийната инфраструктура на Украйна. Ако Русия отново умишлено я атакува в края на годината, децентрализираните възобновяеми енергийни източници могат да се окажат жизненоважни, отбеляза той. По думите му подобни системи биха били по-трудни за унищожаване и не биха зависели от внос на изкопаеми горива.
„Инвестициите в борбата с изменението на климата са и инвестиции в нашата сигурност“, заяви Вадефул.
В конференцията в Берлин участват около 250 представители от цял свят, работещи в областта на климата, мира и сигурността. Сред тях са представители на особено засегнати държави, на ООН, Европейския съюз и други международни организации, както и учени и представители на гражданското общество.
„Ел Ниньо“ е естествено климатично явление, което се проявява през няколко години и увеличава вероятността от възникване на екстремни метеорологични явления.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зелените измамници
11:47 06.10.2026
4 Йохан Вадефул
Тоя живее в паралелен свят.
11:49 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Франкфурт на Майн
11:59 06.10.2026
7 Юуп
12:02 06.10.2026
8 мхм
12:07 06.10.2026
9 кусура
12:08 06.10.2026
10 Мич
12:08 06.10.2026
11 И отново Русия
12:14 06.10.2026
12 Соваж бейби
12:39 06.10.2026
13 горски
12:40 06.10.2026