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Германският външен министър: Климатичните промени могат да разклатят глобалната сигурност

Германският външен министър: Климатичните промени могат да разклатят глобалната сигурност

6 Октомври, 2026 11:39, обновена 6 Октомври, 2026 11:38 529 13

  • климатични промени-
  • глобална сигурност-
  • германия-
  • йохан вадефул

Йохан Вадефул предупреди за риск от глад, екстремизъм, тероризъм и нови миграционни вълни

Германският външен министър: Климатичните промени могат да разклатят глобалната сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изменението на климата може да промени глобалната сигурност и да предизвика нови миграционни вълни. За това предупреди германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА. По думите му климатичните последици могат да задълбочат глада и нестабилността в уязвими държави и да създадат условия за разпространение на екстремизма и тероризма, предава БТА.

В началото на конференция в Берлин, посветена на връзката между климата и сигурността, консервативният политик заяви, че изменението на климата задълбочава трудностите и глада, особено в нестабилните държави. Според него това може да се превърне в почва за разпространение на екстремизма и тероризма или да доведе до нови миграционни вълни.

Вадефул обърна внимание и на настоящото климатично явление „Супер Ел Ниньо“, което според него застрашава поминъка на стотици хиляди хора. Той припомни и глобалното поскъпване на зърното, като посочи, че Русия напада кораби, превозващи зърно в Черно море, и прекъсва доставки за хора по света, които са особено зависими от вноса.

Според германския външен министър добре разработените мерки за борба с климатичните промени могат едновременно да укрепят сигурността, като направят държавите по-устойчиви на кризи.

Вадефул даде за пример енергийната инфраструктура на Украйна. Ако Русия отново умишлено я атакува в края на годината, децентрализираните възобновяеми енергийни източници могат да се окажат жизненоважни, отбеляза той. По думите му подобни системи биха били по-трудни за унищожаване и не биха зависели от внос на изкопаеми горива.

„Инвестициите в борбата с изменението на климата са и инвестиции в нашата сигурност“, заяви Вадефул.

В конференцията в Берлин участват около 250 представители от цял свят, работещи в областта на климата, мира и сигурността. Сред тях са представители на особено засегнати държави, на ООН, Европейския съюз и други международни организации, както и учени и представители на гражданското общество.

„Ел Ниньо“ е естествено климатично явление, което се проявява през няколко години и увеличава вероятността от възникване на екстремни метеорологични явления.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зелените измамници

    7 0 Отговор
    Трябва да бъдат напълно остракирани от обществата! В противен случай ни чакат глад и граждански войни.

    11:47 06.10.2026

  • 4 Йохан Вадефул

    5 0 Отговор
    Йохан Вадефул предупреди за риск от глад, екстремизъм, тероризъм и нови миграционни вълни.
    Тоя живее в паралелен свят.

    11:49 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Франкфурт на Майн

    1 0 Отговор
    Сега вече се изнася чума.

    11:59 06.10.2026

  • 7 Юуп

    4 0 Отговор
    Нема никви климатични промени пълна пропаганда от педесет години октомври месец все не става за къпане в морето, а в Атина става. Като почнем да се къпем в Бургас Октомври ще повервам

    12:02 06.10.2026

  • 8 мхм

    2 0 Отговор
    говорят за климатичните промени, но не отчитат последиците от 5 годишната война в Украйна която подкрепят и където постоянно горят пожари и потапят кораби и танкери в морето и създават екологична катастрофа. Вместо това са се фокусирали на бай Ханс върху 2.0 ТДИ-ти дето гори 4 на 100км и искат да го накарат да е още по-еко и да ходи пеша или на колело.

    12:07 06.10.2026

  • 9 кусура

    3 0 Отговор
    ви климатичните проблеми..а за имигранти не се притеснявайте..хасан и айше няма да позволят в германската джамахерия да стъпят ханс и дитрих..само правоверни ще живеят в ЕС..другите да духат супата..или каквото си пожелаят..

    12:08 06.10.2026

  • 10 Мич

    3 0 Отговор
    Климата си е наред, такива, като вас, клатят сигурността.

    12:08 06.10.2026

  • 11 И отново Русия

    3 0 Отговор
    Е виновна, че Украйна започна атаката на кораби в Черно, Азовско и Средиземно море! Нито дума за отказания транзит на руско зърно към балтийските пристанища! Нито дума за действията на САЩ, Исраел и Суадитска Арабия в Близкия Изток! Нито дума за участието на Франция във военните преврати в Африка! На глупака му е лесно да обвинява за всичко Русия!

    12:14 06.10.2026

  • 12 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Ами затварайте границите на Европа,и гонете навлеците на Меркел,Зеленски няма място и пари за тях.Да ги приемат в САЩ те са виновни и за двата вида пара...и в Европа!

    12:39 06.10.2026

  • 13 горски

    1 0 Отговор
    За зелената сделка и превъоръжаването и войните в последните 20г са похарчени няколко трилиона долара.С тези пари можеше да се направят стотици язовири,мелиорации и залесявания, които щяха да спасят поминъка в Сахел и Близкия изток.Да ,ама нямаше ограничен кръг хора да станат милиардери ,а милиони да бъдат мъртви или осакатени и райони обезлюдени....

    12:40 06.10.2026

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