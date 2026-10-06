Кремъл предупреди за нова ескалация заради ядрените планове на Литва

Кремъл предупреди, че решението на Литва да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия може да доведе до нов кръг на ескалация в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Литовският парламент подкрепи днес промяната на първото от двете необходими гласувания за изменение на конституцията. С него се предвижда да отпадне забраната за разполагане на ядрени оръжия в страната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако на литовска територия бъдат разположени ядрени оръжия. Същото би се отнасяло и до създаването на постоянна американска военна база в Литва, каквато Вилнюс поиска от Вашингтон.

Паралелно с това Кремъл отхвърли предупрежденията на ръководителя на германското външно разузнаване Мартин Йегер за нарастващ риск Германия да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. От Москва определиха тези предупреждения като неоснователни и като опит да бъдат оправдани разходите за отбрана.

Йегер заяви вчера, че опасността от пряк конфликт се увеличава. Той обвини Русия и че засилва своята все по-агресивна „сенчеста война“ срещу европейските демокрации.