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Кремъл предупреди за нова ескалация заради ядрените планове на Литва

Кремъл предупреди за нова ескалация заради ядрените планове на Литва

6 Октомври, 2026 13:45, обновена 6 Октомври, 2026 13:43 926 13

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Москва заяви, че ще предприеме мерки за сигурността си при разполагане на ядрени оръжия или постоянна американска база

Кремъл предупреди за нова ескалация заради ядрените планове на Литва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл предупреди, че решението на Литва да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия може да доведе до нов кръг на ескалация в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Литовският парламент подкрепи днес промяната на първото от двете необходими гласувания за изменение на конституцията. С него се предвижда да отпадне забраната за разполагане на ядрени оръжия в страната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако на литовска територия бъдат разположени ядрени оръжия. Същото би се отнасяло и до създаването на постоянна американска военна база в Литва, каквато Вилнюс поиска от Вашингтон.

Паралелно с това Кремъл отхвърли предупрежденията на ръководителя на германското външно разузнаване Мартин Йегер за нарастващ риск Германия да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. От Москва определиха тези предупреждения като неоснователни и като опит да бъдат оправдани разходите за отбрана.

Йегер заяви вчера, че опасността от пряк конфликт се увеличава. Той обвини Русия и че засилва своята все по-агресивна „сенчеста война“ срещу европейските демокрации.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорт

    5 10 Отговор
    Путин най после се събуди!

    13:47 06.10.2026

  • 2 Ами

    12 8 Отговор
    На кой му пука вече за лая и жалното скимтене на кремълските песове

    13:48 06.10.2026

  • 3 Литва ще завладява Русия?

    8 8 Отговор
    Леле мале!

    Коментиран от #7

    13:49 06.10.2026

  • 4 руско квичене

    11 5 Отговор
    браво путин Разшири НАТО!

    13:51 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 жалък ПЕСков

    10 3 Отговор
    РФ Разпад!

    13:52 06.10.2026

  • 7 Абе

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Литва ще завладява Русия?":

    Никой не иска да зваладява Русия болните импрски копнежи само в кремълския режим ивсички просто всички неини съседи искат да защит сигурноста си

    13:53 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Щом Путин е решил

    7 1 Отговор
    Ще затрие Русия!

    Ням да и се размине!

    14:03 06.10.2026

  • 11 Антитрол

    3 0 Отговор
    Свършени сте!

    14:03 06.10.2026

  • 12 Волен Варадерото

    1 0 Отговор
    ИЗВИНИ СЕБЕ!

    14:06 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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