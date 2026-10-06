Кремъл предупреди за нова ескалация заради ядрените планове на Литва

Кремъл предупреди, че решението на Литва да премахне конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на своя територия може да доведе до нов кръг на ескалация в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Литовският парламент подкрепи днес промяната на първото от двете необходими гласувания за изменение на конституцията. С него се предвижда да отпадне забраната за разполагане на ядрени оръжия в страната.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако на литовска територия бъдат разположени ядрени оръжия. Същото би се отнасяло и до създаването на постоянна американска военна база в Литва, каквато Вилнюс поиска от Вашингтон.
Паралелно с това Кремъл отхвърли предупрежденията на ръководителя на германското външно разузнаване Мартин Йегер за нарастващ риск Германия да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. От Москва определиха тези предупреждения като неоснователни и като опит да бъдат оправдани разходите за отбрана.
Йегер заяви вчера, че опасността от пряк конфликт се увеличава. Той обвини Русия и че засилва своята все по-агресивна „сенчеста война“ срещу европейските демокрации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шорт
13:47 06.10.2026
2 Ами
13:48 06.10.2026
3 Литва ще завладява Русия?
Коментиран от #7
13:49 06.10.2026
4 руско квичене
13:51 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 жалък ПЕСков
13:52 06.10.2026
7 Абе
До коментар #3 от "Литва ще завладява Русия?":Никой не иска да зваладява Русия болните импрски копнежи само в кремълския режим ивсички просто всички неини съседи искат да защит сигурноста си
13:53 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Щом Путин е решил
Ням да и се размине!
14:03 06.10.2026
11 Антитрол
14:03 06.10.2026
12 Волен Варадерото
14:06 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.