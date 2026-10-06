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12 членове на екипажа са ранени при нападение срещу петролен танкер в Ормузкия проток

12 членове на екипажа са ранени при нападение срещу петролен танкер в Ормузкия проток

6 Октомври, 2026 15:55, обновена 6 Октомври, 2026 15:57 611 0

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Танкерът „Ем Ти Он Пийс“ е бил ударен от снаряд; 11 от ранените са индийски граждани

12 членове на екипажа са ранени при нападение срещу петролен танкер в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дванадесет членове на екипажа на плаващ под панамски флаг петролен танкер са били ранени при нападение в Ормузкия проток, съобщи Индия, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Става дума за търговския кораб „Ем Ти Он Пийс“ (MT On Peace), който е бил ударен от снаряд, докато е преминавал през Ормузкия проток.

„Осъждаме нападението, извършено по-рано днес срещу плаващия под панамски флаг търговски кораб „Ем Ти Он Пийс“ (MT On Peace), който бе ударен от снаряд, докато преминаваше през Ормузкия проток“, се посочва в изявление на индийското Министерство на външните работи.

От ведомството уточниха, че на борда на танкера е имало 19 души, сред които 17 индийски граждани. Единадесет от общо 12-те ранени членове на екипажа са индийци.

С помощта на оманските власти пострадалите са били евакуирани и са получили медицинска помощ.

Това не е първият подобен инцидент, засегнал индийски моряк в региона. Миналия месец индийски моряк загина при нападение срещу товарен кораб край бреговете на Оман.

Индийското външно министерство изрази сериозна тревога от продължаващите нападения срещу корабоплаването в региона.

„Продължаващите атаки срещу корабоплаването в региона са повод за сериозна загриженост за Индия. Потвърждаваме призива си за незабавно прекратяване на тези нападения в името на мира и стабилността в региона“, се казва още в изявлението.


Индия
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