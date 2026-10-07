Въоръжени мъже от Беларус повредиха гранична техника в Латвия

Неизвестни въоръжени мъже с маски са проникнали от Беларус на територията на Латвия и са повредили инфраструктура за наблюдение по границата. Те са изключили разпределителен шкаф и са откраднали камери за видеонаблюдение, след което са се върнали в Беларус, преди да пристигне латвийският граничен патрул. Информацията е съобщена от латвийския вътрешен министър Янис Домбрава.

По думите на Домбрава случилото се е било целенасочена атака срещу граничната инфраструктура. Няколко часа по-рано въоръжени лица от беларуска страна са заплашвали открито военнослужещи от Националните въоръжени сили на Латвия и са насочвали силово група от над 20 нелегални мигранти към латвийската граница.

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„За разлика от много предишни случаи, този път провокацията беше особено демонстративна и агресивна“, подчерта Янис Домбрава.

Инцидентът следва серия от напрегнати случаи по латвийско-беларуската граница. На 22 юли латвийските въоръжени сили са използвали предупредителен огън и сълзотворен газ срещу мигранти, опитали да преминат незаконно границата.

На 31 юли латвийските власти са обявили временно спиране на пропускането през границата с Беларус. На 11 август граничари са открили подземен тунел край границата, през който е опитала да премине група от 15 души.

На 15 септември в Беларус са започнали военни учения в близост до границите на държави от Европейския съюз. Същата нощ руски безпилотен апарат е навлязъл от беларуска територия във въздушното пространство на Литва.

Латвийските власти не са съобщили за задържани лица във връзка с последната диверсия. Не са публикувани и данни за ранени или за размера на нанесените материални щети.

Източници: pravda.com.ua