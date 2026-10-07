Руски FPV дрон уби човек край търговски център в Суми

Един цивилен е загинал, а още двама души са били ранени при руски удар с FPV дрон на оптоволоконна връзка близо до търговски център в Суми. Атаката е извършена на 6 октомври в Ковпаковския район на града.

По данни на началника на Сумската градска военна администрация Сергей Кривошеенко загиналият е починал на мястото на попадението. Информацията за ранените е предварителна, като не се посочват техните имена и състояние.

„Врагът продължава терора срещу мирното население и прицеленo нанася удари по търговските центрове на града“, заяви Кривошеенко.

Той уточни, че ударът е нанесен в близост до търговски център в Ковпаковския район. В предоставената информация не се съобщава за други жертви, мащаба на материалните щети или последващи атаки.

Източници: pravda.com.ua