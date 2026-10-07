Позлатена статуя на голия Тръмп се появи в Европарламента

Позлатена статуя на голия Доналд Тръмп беше изложена в сградата на Европейския парламент в Страсбург. Сатиричната скулптура е дело на датския художник Йенс Галсшьот и е озаглавена „Orange Plague“ („Оранжева чума“), като е известна и като „King of Injustice“ („Кралят на несправедливостта“).
Произведението показва президента на САЩ гол, седнал върху раменете на мъж и държащ изключително дълга стика за голф. Заедно с постамента статуята е висока около 2,5 метра, а според авторите е покрита с 23-каратово злато.
Скулптурата е открита във вторник в едно от най-оживените места в Европейския парламент. Тя ще остане изложена до четвъртък по инициатива на датския евродепутат Пер Клаусен.
До статуята са поставени листовки с текст, приписан на „Краля на несправедливостта“: „Седя върху гърба на мъж. Той се огъва под тежестта ми. Ще направя всичко, за да му помогна. Освен да сляза от гърба му.“
Посланието е част от сатиричната концепция на произведението. Скулптурата представя Доналд Тръмп като фигура, която използва друг човек като опора, докато демонстрира власт и привилегии.
Доналд Тръмп не е коментирал публично появата на статуята в една от ключовите институции на Европейския съюз. Изложбата ще приключи в четвъртък, когато произведението трябва да бъде премахнато от сградата на Европейския парламент.
Източници: eurointegration.com.ua, amp.dw.com, n-tv.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Брависимо
04:04 07.10.2026
3 Д-р Ментал
04:07 07.10.2026
4 Ама сега
04:34 07.10.2026