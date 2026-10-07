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Позлатена статуя на голия Тръмп се появи в Европарламента
  Тема: Известни личности

Позлатена статуя на голия Тръмп се появи в Европарламента

7 Октомври, 2026 03:47, обновена 7 Октомври, 2026 03:49 607 4

  • доналд тръмп-
  • европейски парламент-
  • йенс галсшьот-
  • сатирична скулптура-
  • страсбург

Сатиричната скулптура „Оранжева чума“ ще остане в сградата на Европейския парламент в Страсбург до четвъртък.

Позлатена статуя на голия Тръмп се появи в Европарламента - 1
Снимка: DPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Позлатена статуя на голия Доналд Тръмп беше изложена в сградата на Европейския парламент в Страсбург. Сатиричната скулптура е дело на датския художник Йенс Галсшьот и е озаглавена „Orange Plague“ („Оранжева чума“), като е известна и като „King of Injustice“ („Кралят на несправедливостта“).

Произведението показва президента на САЩ гол, седнал върху раменете на мъж и държащ изключително дълга стика за голф. Заедно с постамента статуята е висока около 2,5 метра, а според авторите е покрита с 23-каратово злато.

Скулптурата е открита във вторник в едно от най-оживените места в Европейския парламент. Тя ще остане изложена до четвъртък по инициатива на датския евродепутат Пер Клаусен.

„Ако някой е толкова уязвим, че не може да понесе тази скулптура да бъде изложена в Европейския парламент, тогава няма място на световната сцена“, заяви Пер Клаусен.

До статуята са поставени листовки с текст, приписан на „Краля на несправедливостта“: „Седя върху гърба на мъж. Той се огъва под тежестта ми. Ще направя всичко, за да му помогна. Освен да сляза от гърба му.“

Посланието е част от сатиричната концепция на произведението. Скулптурата представя Доналд Тръмп като фигура, която използва друг човек като опора, докато демонстрира власт и привилегии.

Доналд Тръмп не е коментирал публично появата на статуята в една от ключовите институции на Европейския съюз. Изложбата ще приключи в четвъртък, когато произведението трябва да бъде премахнато от сградата на Европейския парламент.

Източници: eurointegration.com.ua, amp.dw.com, n-tv.de


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Брависимо

    1 0 Отговор
    Едно хубаво нещо

    04:04 07.10.2026

  • 3 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Браво на твореца! Тръмп се оказа най-некадърния президент на САЩ, те останаха без подръжници и съюзници

    04:07 07.10.2026

  • 4 Ама сега

    1 0 Отговор
    Като почне войната с Русия рижия няма да ви помогне, понеже е отмъстителен. Та ще видите с вашите шеги, кон боб яде ли.

    04:34 07.10.2026

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