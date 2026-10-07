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Северна Корея осъди оръжейните продажби на САЩ за Тайван
  Тема: Украйна

Северна Корея осъди оръжейните продажби на САЩ за Тайван

7 Октомври, 2026 06:06 560 4

  • северна корея-
  • тайван-
  • ф-16-
  • ким чен-ун-
  • русия

Пхенян предупреди Вашингтон за риска от пряка конфронтация с Китай. Ким Чен-ун обеща да продължи подкрепата си за Русия.

Северна Корея осъди оръжейните продажби на САЩ за Тайван - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея обвини САЩ, че подклаждат напрежението в Тайванския проток чрез продажбите на оръжия и военната си подкрепа за Тайван. В същото време севернокорейският лидер Ким Чен-ун обеща да продължи да подкрепя Русия и военните ѝ усилия.

Коментарът за Тайван е публикуван от държавната новинарска агенция КЦТА, която цитира международния анализатор Ким Мьон-чол. По думите му американската политика спрямо Тайван подкопава мира и стабилността в региона.

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„САЩ трябва да помислят добре дали са готови да влязат в пряка конфронтация за сигурността на Тайван с мощната национална сила на Китайската народна република и дали могат да се справят с последствията от това“, заяви Ким Мьон-чол.

Пхенян осъди конкретно продажбата на американски изтребители на Тайван. Седмица по-рано на острова пристигнаха първите два от общо 66 нови самолета Ф-16В Блок 70, поръчани през 2019 година. Доставката се извършва на фона на продължаващото напрежение между Тайван и Китай, който смята самоуправляващия се остров за част от своята територия.

Ким потвърди подкрепата си за Москва

В отделно послание по повод рождения ден на руския президент Владимир Путин Ким Чен-ун заяви, че Северна Корея ще продължи да разширява съвместната работа с Русия в рамките на „всеобхватното стратегическо партньорство“ между двете държави.

Севернокорейският лидер определи руската „свещена война за справедливост“ като борба за защита на суверенитета, интересите в областта на сигурността и териториалната цялост на Русия. Той изрази увереност, че тя ще завърши с победа.

В посланието не се споменава изрично войната на Русия в Украйна. По оценки на Украйна и Южна Корея, цитирани в материала, през 2024 година Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в подкрепа на руската военна кампания.

Отношенията между Пхенян и Москва се задълбочиха след подписването на договор за взаимна отбрана от Ким Чен-ун и Владимир Путин през юни 2024 година. Новите изявления потвърждават едновременно противопоставянето на Северна Корея срещу американската политика в Източна Азия и близките ѝ връзки с Русия.

Източници: bta.bg, internazionale.it


Северна Корея
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  • 4 Боруна Лом

    1 3 Отговор
    БРАВО НА КИМ ЧО!ОБОРА СКОРО ПАК ЩЕ ГО НАРИТАТ

    06:20 07.10.2026

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