Руският концерн „Калашников“ е изпълнил напълно договорните си задължения за 2026 г., като е доставил на руските служби за сигурност партида снайперски пушки „Драгунов“ (СВД) с калибър 7,62 мм. Моделът е въведен в серийно производство още през 1963 г., предава ТАСС, цитирана от News.bg.

От „Калашников“ потвърдиха доставката с официално изявление: „Концернът „Калашников“ изпрати партида снайперови пушки „Драгунов“ (СВД) с калибър 7,62 мм на клиент от структурите за сигурност на Руската федерация. Продуктите бяха доставени в срок, а задълженията по договора за 2026 г. са напълно изпълнени“.

Пушката е разработена под ръководството на Евгений Драгунов в периода 1958-1963 г., а серийното ѝ производство започва през 1963 г. в Ижевския машиностроителен завод. Така през 2026 г. СВД вече се произвежда серийно повече от шест десетилетия.

Според концерна полуавтоматичната снайперска пушка „Драгунов“ с калибър 7,62 мм е предназначена за поразяване на жива сила и небронирани цели на дистанция до 800 метра. Оръжието се отличава с надеждна газоотводна система, която включва газово бутало с къс ход и газов регулатор.

Производителят посочва, че СВД може да използва всички видове боеприпаси 7,62×54R, като най-добра точност се постига при стрелба със специализирани снайперски патрони.

Стандартната СВД остава основно оръжие на снайперистите в руските мотострелкови подразделения и други военни формирования. Пушката се използва и от други руски служби за сигурност.

През шестте десетилетия на експлоатация базовата конструкция на оръжието е претърпяла редица военни модификации.

СВД е оригиналната и все още масово произвеждана версия за патрона 7,62×54R, която се отличава с фиксиран приклад. Този вариант остава най-разпознаваемият и широко разпространен представител на семейството оръжия в руските въоръжени сили и службите за сигурност.