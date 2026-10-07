„Калашников“ изпълни годишния договор за доставки на снайперски пушки „Драгунов“

Руският концерн „Калашников“ е изпълнил напълно договорните си задължения за 2026 г., като е доставил на руските служби за сигурност партида снайперски пушки „Драгунов“ (СВД) с калибър 7,62 мм. Моделът е въведен в серийно производство още през 1963 г., предава ТАСС, цитирана от News.bg.
От „Калашников“ потвърдиха доставката с официално изявление: „Концернът „Калашников“ изпрати партида снайперови пушки „Драгунов“ (СВД) с калибър 7,62 мм на клиент от структурите за сигурност на Руската федерация. Продуктите бяха доставени в срок, а задълженията по договора за 2026 г. са напълно изпълнени“.
Пушката е разработена под ръководството на Евгений Драгунов в периода 1958-1963 г., а серийното ѝ производство започва през 1963 г. в Ижевския машиностроителен завод. Така през 2026 г. СВД вече се произвежда серийно повече от шест десетилетия.
Според концерна полуавтоматичната снайперска пушка „Драгунов“ с калибър 7,62 мм е предназначена за поразяване на жива сила и небронирани цели на дистанция до 800 метра. Оръжието се отличава с надеждна газоотводна система, която включва газово бутало с къс ход и газов регулатор.
Производителят посочва, че СВД може да използва всички видове боеприпаси 7,62×54R, като най-добра точност се постига при стрелба със специализирани снайперски патрони.
Стандартната СВД остава основно оръжие на снайперистите в руските мотострелкови подразделения и други военни формирования. Пушката се използва и от други руски служби за сигурност.
През шестте десетилетия на експлоатация базовата конструкция на оръжието е претърпяла редица военни модификации.
СВД е оригиналната и все още масово произвеждана версия за патрона 7,62×54R, която се отличава с фиксиран приклад. Този вариант остава най-разпознаваемият и широко разпространен представител на семейството оръжия в руските въоръжени сили и службите за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Евгени
Коментиран от #19
17:01 07.10.2026
3 мдаааа
17:01 07.10.2026
4 НРБ
17:02 07.10.2026
5 Даа...
Коментиран от #15
17:03 07.10.2026
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8 Чавдар войвода
Коментиран от #47
17:08 07.10.2026
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18 версия за патрона 7,62
Коментиран от #24
17:19 07.10.2026
19 Това на снимката е лека картечница
До коментар #2 от "Евгени":Колко е точен Драгунов!
Много по-неточен е от всички западни аналози.
Коментиран от #26, #29, #31
17:21 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Значи се очакват
Коментиран от #25
17:22 07.10.2026
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26 Абе разбирач
До коментар #19 от "Това на снимката е лека картечница":Нали са ти написали " модел, който се произвежда серийно " ?
17:25 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🤔🤔🤔🤔
Май над 60% от коментарите са НЕудобни🤔
Коментиран от #30, #32, #33
17:27 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Абе разбирач
До коментар #19 от "Това на снимката е лека картечница":Чувал ли си за СВЛК-14С „Сумрак“ (разработена от частната компания Lobaev Arms). Все още тя доказано държи световния рекорд за прецизен изстрел, поразявайки мишена на разстояние от 4210 метра.
Коментиран от #36, #45
17:28 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Нормално
До коментар #28 от "🤔🤔🤔🤔":не възхваляват ппИ ддИ Ру$$$кЪта моШт
Коментиран от #37
17:29 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ама ти
До коментар #24 от "Дебелината на тънката част на релсата,":така си мислиш. Аре не е 8,.. 6 е
Коментиран от #40
17:30 07.10.2026
36 аха
До коментар #31 от "Абе разбирач":тоя рекорд е че е уцелил плоча метър на метър без дори да има минимален вятър.
В реални условия над 4 км е Snipex Alligator която изтрепа бая народ последните 5 години
17:33 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 версия за патрона 7,62
17:35 07.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И 6 не е
До коментар #35 от "Ама ти":Провери. Максимум 20 ММ. Но стандарта е 18
17:37 07.10.2026
41 И вие сте
До коментар #24 от "Дебелината на тънката част на релсата,":надценили пробивната сила на патрона 7,62×54 мм R. Дават му над 10мм. бронеплоча за бронебойно-запалителният вариант (Б-32) до 200м. от целта. Пробивна способност на 7,62×39 мм (Автомат „Калашников“) е 7мм. бронеплоча до 200м.
17:42 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Най-доброто в този клас е
Има поне още 3 по-добри от руската. И имай предвид, че тя е персонализирана и ъпгрейдната пушка. Не е сериен модел
17:48 07.10.2026
44 Пламен
17:49 07.10.2026
45 Най-доброто в този клас е
До коментар #31 от "Абе разбирач":Alamo Precision в .416 Hellfire.
Има поне още 3 по-добри от руската. И имай предвид, че тя е персонализирана и ъпгрейдната пушка. Не е сериен модел
17:49 07.10.2026
46 Не пише обаче дали
17:51 07.10.2026
47 Пламен
До коментар #8 от "Чавдар войвода":Наборе , прав си .
Гърмяхме с такова в Елхово-ПКС (Пулемёт Калашникова Станковый).
Сам по себе си този триножник тежеше още 7,5 кг!
18:05 07.10.2026
48 Механик
А инак, руснаците си изпълнили договора, а ние че чакаме още 10 години за самолети 3-та употреба по една кофа кит отгоре.
18:09 07.10.2026