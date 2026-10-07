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„Калашников“ изпълни годишния договор за доставки на снайперски пушки „Драгунов“

„Калашников“ изпълни годишния договор за доставки на снайперски пушки „Драгунов“

7 Октомври, 2026 16:58 970 48

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  • русия

Руският концерн достави на службите за сигурност СВД с калибър 7,62 мм - модел, който се произвежда серийно повече от 60 години

„Калашников“ изпълни годишния договор за доставки на снайперски пушки „Драгунов“ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският концерн „Калашников“ е изпълнил напълно договорните си задължения за 2026 г., като е доставил на руските служби за сигурност партида снайперски пушки „Драгунов“ (СВД) с калибър 7,62 мм. Моделът е въведен в серийно производство още през 1963 г., предава ТАСС, цитирана от News.bg.

От „Калашников“ потвърдиха доставката с официално изявление: „Концернът „Калашников“ изпрати партида снайперови пушки „Драгунов“ (СВД) с калибър 7,62 мм на клиент от структурите за сигурност на Руската федерация. Продуктите бяха доставени в срок, а задълженията по договора за 2026 г. са напълно изпълнени“.

Пушката е разработена под ръководството на Евгений Драгунов в периода 1958-1963 г., а серийното ѝ производство започва през 1963 г. в Ижевския машиностроителен завод. Така през 2026 г. СВД вече се произвежда серийно повече от шест десетилетия.

Според концерна полуавтоматичната снайперска пушка „Драгунов“ с калибър 7,62 мм е предназначена за поразяване на жива сила и небронирани цели на дистанция до 800 метра. Оръжието се отличава с надеждна газоотводна система, която включва газово бутало с къс ход и газов регулатор.

Производителят посочва, че СВД може да използва всички видове боеприпаси 7,62×54R, като най-добра точност се постига при стрелба със специализирани снайперски патрони.

Стандартната СВД остава основно оръжие на снайперистите в руските мотострелкови подразделения и други военни формирования. Пушката се използва и от други руски служби за сигурност.

През шестте десетилетия на експлоатация базовата конструкция на оръжието е претърпяла редица военни модификации.

СВД е оригиналната и все още масово произвеждана версия за патрона 7,62×54R, която се отличава с фиксиран приклад. Този вариант остава най-разпознаваемият и широко разпространен представител на семейството оръжия в руските въоръжени сили и службите за сигурност.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени

    17 8 Отговор
    Точна и бойна до припадък!

    Коментиран от #19

    17:01 07.10.2026

  • 3 мдаааа

    11 19 Отговор
    Също така изпълниха партидата за копия, стрели, че и няколко лъка.

    17:01 07.10.2026

  • 4 НРБ

    15 7 Отговор
    Б.Г Ф.и.т.ки това не е "Драгунов " ,по-добре пишете за България колко е "добре " а не за Русия !!!

    17:02 07.10.2026

  • 5 Даа...

    11 22 Отговор
    После защо руснаците питат " Като сме толкова велики, защо живеем като в Папуа Нова Гвинея"

    Коментиран от #15

    17:03 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чавдар войвода

    24 0 Отговор
    Това на снимката е картечница "Калашников" ПКМ.

    Коментиран от #47

    17:08 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 версия за патрона 7,62

    8 5 Отговор
    Е точно 26 различни версии, поне толлкова бяха на времето което значително променя тва за силата, небронираните цели и дистанцията "до" 800 метра което принципно не е вярно и е поне с 30% повече. На 800 м най обикновенният куршум в който няма боркарбид пробива железопътна релса с дебелина 8 см !

    Коментиран от #24

    17:19 07.10.2026

  • 19 Това на снимката е лека картечница

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени":

    Колко е точен Драгунов!
    Много по-неточен е от всички западни аналози.

    Коментиран от #26, #29, #31

    17:21 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Значи се очакват

    1 3 Отговор
    безредици.

    Коментиран от #25

    17:22 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе разбирач

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Това на снимката е лека картечница":

    Нали са ти написали " модел, който се произвежда серийно " ?

    17:25 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🤔🤔🤔🤔

    3 0 Отговор
    А това са 15 из-3-ти от 22 коментара 🤔
    Май над 60% от коментарите са НЕудобни🤔

    Коментиран от #30, #32, #33

    17:27 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе разбирач

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Това на снимката е лека картечница":

    Чувал ли си за СВЛК-14С „Сумрак“ (разработена от частната компания Lobaev Arms). Все още тя доказано държи световния рекорд за прецизен изстрел, поразявайки мишена на разстояние от 4210 метра.

    Коментиран от #36, #45

    17:28 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Нормално

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "🤔🤔🤔🤔":

    не възхваляват ппИ ддИ Ру$$$кЪта моШт

    Коментиран от #37

    17:29 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ама ти

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дебелината на тънката част на релсата,":

    така си мислиш. Аре не е 8,.. 6 е

    Коментиран от #40

    17:30 07.10.2026

  • 36 аха

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Абе разбирач":

    тоя рекорд е че е уцелил плоча метър на метър без дори да има минимален вятър.
    В реални условия над 4 км е Snipex Alligator която изтрепа бая народ последните 5 години

    17:33 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 версия за патрона 7,62

    0 1 Отговор
    Боеприпаса е определящ до много голяма степен и има много скъпи. По 100 в злато

    17:35 07.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И 6 не е

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ама ти":

    Провери. Максимум 20 ММ. Но стандарта е 18

    17:37 07.10.2026

  • 41 И вие сте

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дебелината на тънката част на релсата,":

    надценили пробивната сила на патрона 7,62×54 мм R. Дават му над 10мм. бронеплоча за бронебойно-запалителният вариант (Б-32) до 200м. от целта. Пробивна способност на 7,62×39 мм (Автомат „Калашников“) е 7мм. бронеплоча до 200м.

    17:42 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Най-доброто в този клас е

    2 1 Отговор
    Alamo Precision в .416 Hellfire.
    Има поне още 3 по-добри от руската. И имай предвид, че тя е персонализирана и ъпгрейдната пушка. Не е сериен модел

    17:48 07.10.2026

  • 44 Пламен

    1 1 Отговор
    Калибър 7,62 мм е английска мярка-калибър .30 (0,30 инча) или на т.нар. „три линии".

    17:49 07.10.2026

  • 45 Най-доброто в този клас е

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абе разбирач":

    Alamo Precision в .416 Hellfire.
    Има поне още 3 по-добри от руската. И имай предвид, че тя е персонализирана и ъпгрейдната пушка. Не е сериен модел

    17:49 07.10.2026

  • 46 Не пише обаче дали

    1 1 Отговор
    този точно модел на пушката може да използва по-модерните версии на боеприпасите (като 7Н37 / БС ) с волфрамов карбид и боровият карбид... били са за масово производство най вероятно, хиляди бройки

    17:51 07.10.2026

  • 47 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чавдар войвода":

    Наборе , прав си .
    Гърмяхме с такова в Елхово-ПКС (Пулемёт Калашникова Станковый).
    Сам по себе си този триножник тежеше още 7,5 кг!

    18:05 07.10.2026

  • 48 Механик

    1 1 Отговор
    На снимката е картечница ама карай да върви.
    А инак, руснаците си изпълнили договора, а ние че чакаме още 10 години за самолети 3-та употреба по една кофа кит отгоре.

    18:09 07.10.2026

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