Десет души бяха ранени при нападение в училище в Полша: полицията задържа 19-годишен заподозрян

Десет души са ранени при нападение с нож в училище за професионално обучение в Остроленка, Североизточна Полша. Сред пострадалите са четирима ученици, двама учители и двама минувачи, съобщи прокуратурата. Един човек е в сериозно състояние, но няма опасност за живота на ранените, предаде "Ройтерс".

Нападението е извършено около 11:00 часа местно време в Комплекс №4 за професионално обучение. Първоначално полицията съобщи за седем ранени, като уточни, че информацията е предварителна и може да бъде променена. По-късните данни на прокуратурата посочват 10 пострадали.

19-годишен ученик е задържан край реката

Полицията е задържала 19-годишен ученик от училището, след като той е напуснал сградата. Задържането е извършено край речния бряг, на по-малко от километър от мястото на нападението. Мъжът е бил ранен и е откаран в болница. Според прокуратурата раната вероятно е нанесена самостоятелно. Точният мотив за нападението и видът на използваното оръжие все още не са обявени. Полицията и прокуратурата установяват последователността на събитията и обстоятелствата около случая. Ранените са настанени в болница в Остроленка, като част от тях са транспортирани с хеликоптер.

Училището остава затворено

Кметът на Остроленка Паул Невядомски заяви, че „ситуацията е поставена под контрол“. Училището е затворено, докато разследването продължава, а на засегнатите деца и други пострадали е обещана психологическа подкрепа. В сградата е открита подозрителна раница. Пожарната служба е предала съдържанието ѝ за проверка, съобщи говорител на местната пожарна пред полската телевизия „Полсат“. Засега няма данни за други задържани или за загинали.