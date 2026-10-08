Шест години затвор в Латвия за превод от 43 евро за Русия

Рижкият градски съд осъди на шест години затвор Полина Камльова от Резекне за превод на около 43 евро, който според обвинението е бил предназначен за закупуване на оборудване за заглушаване на дронове за руската армия. Към наказанието е добавен и тригодишен пробационен надзор.

Съдът е приспаднал времето, което Камльова е прекарала под стража. Така оставащият срок за изтърпяване е пет години, един месец и 25 дни. Тя остава задържана до влизането на присъдата в сила, а решението може да бъде обжалвано пред Рижкия окръжен съд.

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Преводът е направен през Беларус

По версията на обвинението през декември 2024 г. Камльова е разговаряла в WhatsApp с познат от Русия, свързан с военно-патриотичния център „Каскад“. Той я е помолил да помогне за събирането на средства за радиоелектронно оборудване, описано като устройство за потискане на сигналите на дронове.

Тъй като директен превод от латвийска към руска банка не е бил възможен, Камльова се е обърнала към познат в Беларус. По данни на разследването той е превел от личната си сметка 157 беларуски рубли, равняващи се на около 43 евро, без да бъде информиран за истинското предназначение на плащането. Службата за държавна сигурност на Латвия е задържала Камльова на 2 декември 2025 г.

Обвиняемата отрича престъпен умисъл

В последната си дума пред съда Камльова е заявила, че не е възнамерявала да финансира руската армия и че от откритата в телефона ѝ кореспонденция не следва еднозначно предназначението на парите. „Искам да разграничите неправилната постъпка от престъпния умисъл. Такъв умисъл не съм имала“, е казала тя, цитирана от „Медуза“.

Прокуратурата е поискала осем години затвор. По латвийското законодателство за финансиране на въоръжен конфликт може да бъде наложено наказание до 10 години лишаване от свобода, както и пробационен надзор.

Източници: rbc.ru, ukr.lsm.lv, meduza.io