Шест години затвор в Латвия за превод от 43 евро за Русия

Рижкият градски съд осъди на шест години затвор Полина Камльова от Резекне за превод на около 43 евро, който според обвинението е бил предназначен за закупуване на оборудване за заглушаване на дронове за руската армия. Към наказанието е добавен и тригодишен пробационен надзор.
Съдът е приспаднал времето, което Камльова е прекарала под стража. Така оставащият срок за изтърпяване е пет години, един месец и 25 дни. Тя остава задържана до влизането на присъдата в сила, а решението може да бъде обжалвано пред Рижкия окръжен съд.
Преводът е направен през Беларус
По версията на обвинението през декември 2024 г. Камльова е разговаряла в WhatsApp с познат от Русия, свързан с военно-патриотичния център „Каскад“. Той я е помолил да помогне за събирането на средства за радиоелектронно оборудване, описано като устройство за потискане на сигналите на дронове.
Тъй като директен превод от латвийска към руска банка не е бил възможен, Камльова се е обърнала към познат в Беларус. По данни на разследването той е превел от личната си сметка 157 беларуски рубли, равняващи се на около 43 евро, без да бъде информиран за истинското предназначение на плащането. Службата за държавна сигурност на Латвия е задържала Камльова на 2 декември 2025 г.
Обвиняемата отрича престъпен умисъл
В последната си дума пред съда Камльова е заявила, че не е възнамерявала да финансира руската армия и че от откритата в телефона ѝ кореспонденция не следва еднозначно предназначението на парите. „Искам да разграничите неправилната постъпка от престъпния умисъл. Такъв умисъл не съм имала“, е казала тя, цитирана от „Медуза“.
Прокуратурата е поискала осем години затвор. По латвийското законодателство за финансиране на въоръжен конфликт може да бъде наложено наказание до 10 години лишаване от свобода, както и пробационен надзор.
Източници: rbc.ru, ukr.lsm.lv, meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Криптонит
Коментиран от #6
04:54 08.10.2026
2 ЕТО ЛИЦЕТО НАФАШИЗМА
05:04 08.10.2026
3 Исторически факти
Коментиран от #4
05:07 08.10.2026
4 факт
До коментар #3 от "Исторически факти":те и корабите в черно море потопиха
05:24 08.10.2026
5 Доста
05:25 08.10.2026
6 Така се прави
До коментар #1 от "Криптонит":По примера на фашистка Русия.
05:40 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абу Будалиб
06:15 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 УУРСУЛАНСКИ ИИСТЕРИЧНИ ЗЗВЕРЧЕТА
ВИДЯХМЕ ИИЗРОДСКИ ЧУДЕСА В ТОЯ Т.Н. ЕС . АКО ТАЗИ ВВОЙНА НЕ БЕ СЕ СЛУЧИЛА , НИКОГА НЯМАШЕ ДА ЗНАЕМ ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ТОЯ ЪТЕХЕН ПРЕХВАЛЕН СВЯТ!
КРИТИЧНИ ,НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ , РЕАЛНО СЕ ВИЖДА КОЙ КОЙ Е И КОЙ КАКЪВ Е
07:31 08.10.2026
13 УУРСУЛАНСКИ ИСТЕРИЧНИ ЗВЕРЧЕТА
ВИДЯХМЕ ИИЗРОДСКИ ЧУДЕСА В ТОЯ Т.Н. ЕС . ПРЕВЪРНАХА ХОРАТА В ИСТЕРИЧНИ ЗВЕРЧЕТА! ТАКАВА ОМРАЗА , НЕНАВИСТ КЪМ СЪНАРОДНИК ЗА 43 ЕВРО , НЕ ???!АКО ТАЗИ ВВОЙНА НЕ БЕ СЕ СЛУЧИЛА , НИКОГА НЯМАШЕ ДА ЗНАЕМ ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ТОЯ ТЕХЕН ПРЕХВАЛЕН СВЯТ!
В КРИТИЧНИ ,НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ , РЕАЛНО СЕ ВИЖДА КОЙ КОЙ Е И КОЙ КАКЪВ Е !!
07:37 08.10.2026