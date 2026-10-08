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Шест години затвор в Латвия за превод от 43 евро за Русия
  Тема: Украйна

Шест години затвор в Латвия за превод от 43 евро за Русия

8 Октомври, 2026 04:47, обновена 8 Октомври, 2026 04:52 1 040 13

  • полина камльова-
  • латвия-
  • руска армия-
  • финансиране на въоръжен конфликт-
  • резекне

Рижкият градски съд постанови и три години пробационен надзор. Делото е свързано с покупка на оборудване за заглушаване на дронове за руската армия.

Шест години затвор в Латвия за превод от 43 евро за Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рижкият градски съд осъди на шест години затвор Полина Камльова от Резекне за превод на около 43 евро, който според обвинението е бил предназначен за закупуване на оборудване за заглушаване на дронове за руската армия. Към наказанието е добавен и тригодишен пробационен надзор.

Съдът е приспаднал времето, което Камльова е прекарала под стража. Така оставащият срок за изтърпяване е пет години, един месец и 25 дни. Тя остава задържана до влизането на присъдата в сила, а решението може да бъде обжалвано пред Рижкия окръжен съд.

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Преводът е направен през Беларус

По версията на обвинението през декември 2024 г. Камльова е разговаряла в WhatsApp с познат от Русия, свързан с военно-патриотичния център „Каскад“. Той я е помолил да помогне за събирането на средства за радиоелектронно оборудване, описано като устройство за потискане на сигналите на дронове.

Тъй като директен превод от латвийска към руска банка не е бил възможен, Камльова се е обърнала към познат в Беларус. По данни на разследването той е превел от личната си сметка 157 беларуски рубли, равняващи се на около 43 евро, без да бъде информиран за истинското предназначение на плащането. Службата за държавна сигурност на Латвия е задържала Камльова на 2 декември 2025 г.

Обвиняемата отрича престъпен умисъл

В последната си дума пред съда Камльова е заявила, че не е възнамерявала да финансира руската армия и че от откритата в телефона ѝ кореспонденция не следва еднозначно предназначението на парите. „Искам да разграничите неправилната постъпка от престъпния умисъл. Такъв умисъл не съм имала“, е казала тя, цитирана от „Медуза“.

Прокуратурата е поискала осем години затвор. По латвийското законодателство за финансиране на въоръжен конфликт може да бъде наложено наказание до 10 години лишаване от свобода, както и пробационен надзор.

Източници: rbc.ru, ukr.lsm.lv, meduza.io


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Криптонит

    26 39 Отговор
    И там изперкаха тотално.

    Коментиран от #6

    04:54 08.10.2026

  • 2 ЕТО ЛИЦЕТО НАФАШИЗМА

    24 31 Отговор
    НА ПО МАЛКИТЕ ГОВОРЯ НА НАС НИ Е ЯСНО

    05:04 08.10.2026

  • 3 Исторически факти

    17 10 Отговор
    През лятото на 2022 г. Литва и ЕС наложиха ограничения за пътуване на руски превозни средства, като попречиха на придвижването им през Сувалския проход. Една малко известна причина за ВСВ е самонадеян и надменен отказ тогава на Полша да откаже на Германия проход през Данцинг до Кьонисберг (днешните Гданск и Калинингард). Лондон подстрекаваше Полша за това. Полша се надяваше англичаните да спазят обещанието и да ги защити... Скоро имаше полски филм за това. Войнчетата, полските казваха, да издържим 12 часа срещу немците, докато дойдат съюзниците. Добре почакаха. Чак след 5 години Русия ги освободи от нацистите. Англия и сега провокира, насъсква и окуражава Прибалтийските страни за активни дейтвия срещу Русия. Сега Литва прави нещо подобно със Сувалския коридор, насъсквана от провокатина Англия. Това ще е причината за Трета СВ. Англия е свикнала да воюва с чужди жертви, но в описания по-горе случай едва ли ще й се размине.

    Коментиран от #4

    05:07 08.10.2026

  • 4 факт

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически факти":

    те и корабите в черно море потопиха

    05:24 08.10.2026

  • 5 Доста

    14 11 Отговор
    идиотско РАЗБИРАНЕ за демокрация--също като в САЩ 60 те години

    05:25 08.10.2026

  • 6 Така се прави

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "Криптонит":

    По примера на фашистка Русия.

    05:40 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абу Будалиб

    3 1 Отговор
    Не е смешно , а повече от смешно. Анекдот.

    06:15 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 УУРСУЛАНСКИ ИИСТЕРИЧНИ ЗЗВЕРЧЕТА

    4 0 Отговор
    УЖАС !!Е ЛЛУДИ ППСИХЯСАЛИ ОТ ВСЯКЪДЕ ??? ТОЛКОВА ЛИ ПОЛУДЯХА ТЕЗИ ХОРА ?! ЗА 43 ЕВРО -6 ГОДИНИ ЗАТВОР, АЙДЕ БЕ ???КАКЪВ Е ТОЯ ЗАКОН , КАКВА Е ТАЯ ДЪРЖАВА ??? ФФАШИСТКИ ККОНЦЛАГЕР !!!!
    ВИДЯХМЕ ИИЗРОДСКИ ЧУДЕСА В ТОЯ Т.Н. ЕС . АКО ТАЗИ ВВОЙНА НЕ БЕ СЕ СЛУЧИЛА , НИКОГА НЯМАШЕ ДА ЗНАЕМ ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ТОЯ ЪТЕХЕН ПРЕХВАЛЕН СВЯТ!
    КРИТИЧНИ ,НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ , РЕАЛНО СЕ ВИЖДА КОЙ КОЙ Е И КОЙ КАКЪВ Е

    07:31 08.10.2026

  • 13 УУРСУЛАНСКИ ИСТЕРИЧНИ ЗВЕРЧЕТА

    3 0 Отговор
    УЖАС !!Е ЛЛУДИ ППСИХЯСАЛИ ОТ ВСЯКЪДЕ ??? ТОЛКОВА ЛИ ПОЛУДЯХА ТЕЗИ ХОРА ?! ЗА 43 ЕВРО -6 ГОДИНИ ЗАТВОР, АЙДЕ БЕ ???КАКЪВ Е ТОЯ ЗАКОН , КАКВА Е ТАЯ ДЪРЖАВА ??? ФФАШИСТКИ ККОНЦЛАГЕР !!!!
    ВИДЯХМЕ ИИЗРОДСКИ ЧУДЕСА В ТОЯ Т.Н. ЕС . ПРЕВЪРНАХА ХОРАТА В ИСТЕРИЧНИ ЗВЕРЧЕТА! ТАКАВА ОМРАЗА , НЕНАВИСТ КЪМ СЪНАРОДНИК ЗА 43 ЕВРО , НЕ ???!АКО ТАЗИ ВВОЙНА НЕ БЕ СЕ СЛУЧИЛА , НИКОГА НЯМАШЕ ДА ЗНАЕМ ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ТОЯ ТЕХЕН ПРЕХВАЛЕН СВЯТ!
    В КРИТИЧНИ ,НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ , РЕАЛНО СЕ ВИЖДА КОЙ КОЙ Е И КОЙ КАКЪВ Е !!

    07:37 08.10.2026

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