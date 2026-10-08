Дипломат: Украйна може да не влезе в ЕС и през това десетилетие

Украйна едва ли ще стане член на Европейския съюз до края на десетилетието, а според неназован европейски дипломат не е сигурно, че това ще се случи изобщо. Твърдението е цитирано от изданието Rapporteur, известно преди като Euractiv.

„Никой, който оценява сериозно ситуацията, не вярва, че Украйна ще стане член на ЕС до края на десетилетието, ако изобщо някога стане. Трябва да спрем да даваме на Киев ложни надежди“, е заявил дипломатът. По думите му по-ефективна подкрепа за Украйна била приемането ѝ в НАТО и предоставянето на военна помощ.

Друг дипломат е заявил пред Rapporteur, че разделянето на преговорните процеси на Украйна и Молдова е въпрос на време, а не на принципна възможност. Двете държави подадоха заявления за членство през 2022 г. и досега кандидатурите им се разглеждаха паралелно.

Киев отхвърля „получленство“

Украйна отхвърли всякакъв междинен модел, който не води до пълноправно членство. Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че страната няма да приеме ограничения, представени като алтернатива на членството.

„Никакви заместители на пълноправното членство. Украйна няма да приеме някакво получленство в Европейския съюз“, каза Георгий Тихий.

Той подчерта, че за Киев е важно процесът на евроинтеграция да продължи заедно с Молдова. Двете страни започнаха първия от шестте тематични клъстера през юни 2026 г. Той обхваща въпроси като върховенството на закона, основните права, борбата с корупцията и съдебната реформа.

Какво предложи Европейската комисия

На 6 октомври Европейската комисия представи рамка за поетапно включване на кандидатите в отделни части на единния пазар и за по-тясно сътрудничество в стратегически области преди пълното присъединяване. Предложенията предвиждат финансовата подкрепа да бъде обвързана с напредъка по реформите и с подобряването на националния финансов контрол.

Европейската комисия посочва, че процесът на разширяване остава основан на изпълнението на конкретни условия. За Украйна и Молдова се очакват отделни пътни карти като част от пакета за разширяването през 2026 г., ако двете държави запазят темпото на реформите.

Украинският министър на земеделието Тарас Висоцки заяви, че Киев е готов да приеме преходни периоди, но не и постоянни ограничения върху достъпа до европейския пазар. Според него постоянните ограничения биха противоречали на логиката на пълноправното членство.

Към момента няма официално решение на Европейския съюз, което да определя срок за присъединяването на Украйна. Продължаването на преговорите зависи от реформите в страната и от съгласието на държавите членки.

Източници: rbc.ru, euronews.com