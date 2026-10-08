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Дипломат: Украйна може да не влезе в ЕС и през това десетилетие
  Тема: Украйна

Дипломат: Украйна може да не влезе в ЕС и през това десетилетие

8 Октомври, 2026 04:58 731 11

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • евроинтеграция-
  • молдова-
  • европейска комисия

Неназован представител на ЕС призова да не се дават „ложни надежди“ на Киев. Украйна отхвърли всякакви алтернативи на пълноправното членство.

Дипломат: Украйна може да не влезе в ЕС и през това десетилетие - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна едва ли ще стане член на Европейския съюз до края на десетилетието, а според неназован европейски дипломат не е сигурно, че това ще се случи изобщо. Твърдението е цитирано от изданието Rapporteur, известно преди като Euractiv.

„Никой, който оценява сериозно ситуацията, не вярва, че Украйна ще стане член на ЕС до края на десетилетието, ако изобщо някога стане. Трябва да спрем да даваме на Киев ложни надежди“, е заявил дипломатът. По думите му по-ефективна подкрепа за Украйна била приемането ѝ в НАТО и предоставянето на военна помощ.

Друг дипломат е заявил пред Rapporteur, че разделянето на преговорните процеси на Украйна и Молдова е въпрос на време, а не на принципна възможност. Двете държави подадоха заявления за членство през 2022 г. и досега кандидатурите им се разглеждаха паралелно.

Киев отхвърля „получленство“

Украйна отхвърли всякакъв междинен модел, който не води до пълноправно членство. Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че страната няма да приеме ограничения, представени като алтернатива на членството.

„Никакви заместители на пълноправното членство. Украйна няма да приеме някакво получленство в Европейския съюз“, каза Георгий Тихий.

Той подчерта, че за Киев е важно процесът на евроинтеграция да продължи заедно с Молдова. Двете страни започнаха първия от шестте тематични клъстера през юни 2026 г. Той обхваща въпроси като върховенството на закона, основните права, борбата с корупцията и съдебната реформа.

Какво предложи Европейската комисия

На 6 октомври Европейската комисия представи рамка за поетапно включване на кандидатите в отделни части на единния пазар и за по-тясно сътрудничество в стратегически области преди пълното присъединяване. Предложенията предвиждат финансовата подкрепа да бъде обвързана с напредъка по реформите и с подобряването на националния финансов контрол.

Европейската комисия посочва, че процесът на разширяване остава основан на изпълнението на конкретни условия. За Украйна и Молдова се очакват отделни пътни карти като част от пакета за разширяването през 2026 г., ако двете държави запазят темпото на реформите.

Украинският министър на земеделието Тарас Висоцки заяви, че Киев е готов да приеме преходни периоди, но не и постоянни ограничения върху достъпа до европейския пазар. Според него постоянните ограничения биха противоречали на логиката на пълноправното членство.

Към момента няма официално решение на Европейския съюз, което да определя срок за присъединяването на Украйна. Продължаването на преговорите зависи от реформите в страната и от съгласието на държавите членки.

Източници: rbc.ru, euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вкараме

    15 1 Отговор
    ли ги тия в ЕС, свършени сме!

    05:13 08.10.2026

  • 2 Факти

    12 0 Отговор
    Дипломат: Украйна може да не влезе в ЕССР и през това десетилетие

    Коментиран от #4

    05:35 08.10.2026

  • 3 Шопо

    15 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    05:41 08.10.2026

  • 4 Антирашист4938

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Трябва доста да се потрудиш за да изкопаеш някой песимист ,даже анонимен !

    Коментиран от #9

    05:44 08.10.2026

  • 5 Оги

    1 0 Отговор
    Пожни надежди? Миленчо е оставил чат гпт да му списва сайта на автопилот през нощта и не чете изобщо. Спинка си, пичът. Смях.

    06:38 08.10.2026

  • 6 Хмм

    4 0 Отговор
    но има предприсъединителни фондове,по които ще получава субсидии, както нас ни вкараха в еврозоната, така и с украйна, вече ЕС ще я издържа официално, турция вече 50 години получава субсидии от тези фондове, които са многократно по-високи от нашите, с никакви изгледи да влезе в ЕС

    07:00 08.10.2026

  • 7 За Европейците Е по Добре

    2 0 Отговор
    Украйна никога да не влезе в EC и на то.
    Украйна е прекалено провокативна и конфликтна страна и евентуално членство в европейската общност ще предизвика единствено напрежение сред страните членки и конфликти.
    Не желая Украйна да бъде приета в ЕС , нека остане там където винаги е била - руска покрайнина.

    07:04 08.10.2026

  • 8 Историк

    1 4 Отговор
    Ако Украйна беше член на НАТО и ЕС нямаше да има война сега. Вина за това имат всички,които повярваха на Путин, че Русия се е променила. Путин е КГБ, а то не се променя никога от 100 години. Липсата на сериозен анализ или пари са причината да се стигне до тази фатална война,която Путин започна,но това доказва, че с Кремъл, КГБ никога не трябва да се правят компромиси и никога не трябва да им се вярва. Така светът се поставя в опасност.

    Коментиран от #10

    07:21 08.10.2026

  • 9 Ако ЕС се превърне във

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Антирашист4938":

    военен съюз, като вървят нещата, това автоматично ще затвори вратите на Украйна за членство, защото противоречи на условията за създаването и!
    Всякави дрънканици на неназовани европейски дипломати или безхаберни оптимисти, са безмислени и излишни.

    Марк Рюте

    07:26 08.10.2026

  • 10 Истерико, а защо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    е този вой, който надаваш в хора европсихопатите, че Русия щела да им напада балтийските тигри и полша, та вчера и Мерц изви гласче като главен солист.

    Не, че Русия ще им откаже ако настойчиво си го поискат и заслужат

    07:39 08.10.2026

  • 11 Адам Смит

    1 0 Отговор
    Да след разпада като остане шулгаристан и романистан само в ЕС ще влезе:)

    07:54 08.10.2026

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