Алжирски военнотранспортни самолети летят до Русия през въздушното пространство на Полша

Военнотранспортни самолети на Алжир редовно извършват полети до Русия, като преминават през въздушното пространство на държави от Европейския съюз, включително Полша. Полетите може да са свързани с военнотехническото сътрудничество между Алжир и Русия, съобщава военният портал „Милитарний“, цитиран от News.bg, предава БТА.

На 6 октомври военнотранспортен самолет Lockheed C-130 Hercules на алжирските военновъздушни сили е навлязъл във въздушното пространство на Полша. Крайната му дестинация е било московското летище „Внуково“.

Самолетът е излетял от авиобаза „Буфарик“ в Алжир, след което маршрутът му е преминал над Италия, Хърватия, Унгария и Словакия. След като е пресекъл полската граница, самолетът се е насочил към Москва през Беларус.

Това не е изолиран случай. Анализ на полетните данни показва, че през последните седмици и други военнотранспортни самолети са извършвали полети между Алжир и Русия.

По тези маршрути са засичани машини от типовете Il-76MD, C-130H/H-30 Hercules и LM-100J Super Hercules. Те могат да бъдат използвани не само за превоз на товари, но и за подпомагане на военнотехническото сътрудничество между двете държави, включително за поддръжката на руски оръжейни системи, експлоатирани от Алжир.

Русия поддържа логистична мрежа в Африка чрез Алжир

Defence24 също посочва маршрути от Африка към Беларус, които според изданието се използват и от Русия. Тази логистична мрежа е свързана с по-широкото военно присъствие на Москва на африканския континент, по-специално в Мали, Централноафриканската република и Либия.

Алжир и Либия имат ключово значение за подобни транспортни операции заради географското си положение между Средиземно море, Сахара и Сахел. Чрез тези маршрути Русия може да улеснява придвижването на личен състав, оборудване и други ресурси между Европа и Африка.

Така руско-алжирските маршрути за военнотранспортни полети преминават през въздушното пространство на държави от НАТО, по-специално Полша, въпреки участието на самите самолети във военно сътрудничество с Русия.

Алжир остава голям клиент на руската военна техника

Алжир продължава да бъде основен ползвател на руско въоръжение. По-рано беше съобщено, че страната е поръчала от Русия изтребители Су-57.

Вътрешни документи на „Ростех“ също са потвърдили закупуването от Алжир на 14 изтребителя-бомбардировача Су-34.

Освен това през 2021 г. в Алжир са били забелязани компоненти от руската система за противовъздушна отбрана С-400, доставени в рамките на военнотехническото сътрудничество между двете страни.

Миналата година стана известно и че Русия е доставила в Алжир поне един самолет Су-35 от поръчката за Египет, произведен в завода в Комсомолск на Амур. Според информацията Москва вероятно се е подготвяла да изпрати на алжирската страна и още няколко такива изтребителя.

По-рано беше съобщено също, че Алжир се е превърнал в логистичен център за руския „сенчест въздушен флот“. През алжирски авиобази преминават маршрути към Африка и други региони, което разширява възможностите на Русия за извършване на тайни доставки и за поддържане на военното си присъствие на африканския континент.