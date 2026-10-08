Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Алжирски военнотранспортни самолети летят до Русия през въздушното пространство на Полша

Алжирски военнотранспортни самолети летят до Русия през въздушното пространство на Полша

8 Октомври, 2026 14:22 2 488 7

  • русия-
  • алжир-
  • полша-
  • самолети-
  • въздушно пространство

Полетите може да са свързани с военнотехническото сътрудничество между Алжир и Москва и с поддръжката на руско въоръжение

Алжирски военнотранспортни самолети летят до Русия през въздушното пространство на Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военнотранспортни самолети на Алжир редовно извършват полети до Русия, като преминават през въздушното пространство на държави от Европейския съюз, включително Полша. Полетите може да са свързани с военнотехническото сътрудничество между Алжир и Русия, съобщава военният портал „Милитарний“, цитиран от News.bg, предава БТА.

На 6 октомври военнотранспортен самолет Lockheed C-130 Hercules на алжирските военновъздушни сили е навлязъл във въздушното пространство на Полша. Крайната му дестинация е било московското летище „Внуково“.

Самолетът е излетял от авиобаза „Буфарик“ в Алжир, след което маршрутът му е преминал над Италия, Хърватия, Унгария и Словакия. След като е пресекъл полската граница, самолетът се е насочил към Москва през Беларус.

Това не е изолиран случай. Анализ на полетните данни показва, че през последните седмици и други военнотранспортни самолети са извършвали полети между Алжир и Русия.

По тези маршрути са засичани машини от типовете Il-76MD, C-130H/H-30 Hercules и LM-100J Super Hercules. Те могат да бъдат използвани не само за превоз на товари, но и за подпомагане на военнотехническото сътрудничество между двете държави, включително за поддръжката на руски оръжейни системи, експлоатирани от Алжир.

Русия поддържа логистична мрежа в Африка чрез Алжир

Defence24 също посочва маршрути от Африка към Беларус, които според изданието се използват и от Русия. Тази логистична мрежа е свързана с по-широкото военно присъствие на Москва на африканския континент, по-специално в Мали, Централноафриканската република и Либия.

Алжир и Либия имат ключово значение за подобни транспортни операции заради географското си положение между Средиземно море, Сахара и Сахел. Чрез тези маршрути Русия може да улеснява придвижването на личен състав, оборудване и други ресурси между Европа и Африка.

Така руско-алжирските маршрути за военнотранспортни полети преминават през въздушното пространство на държави от НАТО, по-специално Полша, въпреки участието на самите самолети във военно сътрудничество с Русия.

Алжир остава голям клиент на руската военна техника

Алжир продължава да бъде основен ползвател на руско въоръжение. По-рано беше съобщено, че страната е поръчала от Русия изтребители Су-57.

Вътрешни документи на „Ростех“ също са потвърдили закупуването от Алжир на 14 изтребителя-бомбардировача Су-34.

Освен това през 2021 г. в Алжир са били забелязани компоненти от руската система за противовъздушна отбрана С-400, доставени в рамките на военнотехническото сътрудничество между двете страни.

Миналата година стана известно и че Русия е доставила в Алжир поне един самолет Су-35 от поръчката за Египет, произведен в завода в Комсомолск на Амур. Според информацията Москва вероятно се е подготвяла да изпрати на алжирската страна и още няколко такива изтребителя.

По-рано беше съобщено също, че Алжир се е превърнал в логистичен център за руския „сенчест въздушен флот“. През алжирски авиобази преминават маршрути към Африка и други региони, което разширява възможностите на Русия за извършване на тайни доставки и за поддържане на военното си присъствие на африканския континент.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логично

    4 7 Отговор
    Карат камили. Щото нема "Тунджа" в Русия.

    14:44 08.10.2026

  • 2 Вече

    17 5 Отговор
    И "сенчест" въздушен флот ли измислиха? Скоро да чакаме и "сенчест" подводен флот? Явно според Западналия Запад всичко руско е "сенчесто"?

    Коментиран от #7

    14:46 08.10.2026

  • 3 Kaлпазанин

    7 6 Отговор
    Кви става ся ,и въздушен сенчест флот ,а зима иде ще има и студен сенчест студ за Европа от Сибир предполагам ,за не го санкции ще има ли ???

    14:49 08.10.2026

  • 4 Мишел

    10 3 Отговор
    Алжир има най-мощната армия в Африка.

    14:53 08.10.2026

  • 5 Хрис

    2 1 Отговор
    Алжир ще е първта държава в африка, кято ще купш и Се-35.
    Л

    15:36 08.10.2026

  • 6 Питам

    2 0 Отговор
    Прекрасна Ели, ти в кой полк от ВВС / да се чете военно въздушни сили, а не ББС бритиш бродкастинг къмпани/ на България служи та си толкова компетентна за да сложиш на снимката не транспортния С-130, самолет за Далечно радиолокационно разузнаване. Виж чинията на антената му отгоре!

    15:50 08.10.2026

  • 7 Гожи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вече":

    А те са слънчасали.

    15:53 08.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания