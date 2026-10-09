Новини
Свят »
Франция »
Франция се готви за „голям конфликт“ с Русия
  Тема: Украйна

Франция се готви за „голям конфликт“ с Русия

9 Октомври, 2026 03:50 718 3

  • франция-
  • русия-
  • военен бюджет-
  • катрин вотрен-
  • европейска сигурност

Министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен поиска армията да бъде подготвена за възможен мащабен сблъсък. Париж планира 63,4 млрд. евро за отбрана през 2027 г

Франция се готви за „голям конфликт“ с Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френските въоръжени сили трябва да се подготвят за възможен „голям конфликт“ с Русия, заяви министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен по време на изслушване в Националното събрание. Тя говори във връзка с проекта за бюджета за отбрана на Франция за 2027 г., съобщи РБК, позовавайки се на „Монд“.

„Нашите въоръжени сили трябва да се подготвят за голям конфликт, като, разбира се, продължат да изпълняват задачите, които страната им възлага всеки ден“, каза Вотрен.

Още новини от Украйна

Министърката заяви още, че намеренията на Русия не оставят място за други тълкувания. По думите ѝ Москва се стреми да наложи на европейските държави „нова организация на сигурността“, която ще бъде създадена в техен ущърб. Тези оценки са позиция на френското правителство и не представляват потвърждение за подготовка на непосредствен военен конфликт.

Париж планира 63,4 млрд. евро за отбрана

Проектът за бюджета предвижда през 2027 г. за отбраната да бъдат отделени 63,4 млрд. евро. Това е увеличение с 6,5 млрд. евро спрямо 2026 г., или приблизително 11 процента. Средствата са предназначени за попълване на запасите от боеприпаси, оперативната подготовка, модернизацията на техниката и развитието на способности за бъдещи бойни действия.

Вотрен предупреди, че ако бюджетът не бъде приет до края на годината, финансирането за мисия „Отбрана“ ще остане на нивото от 2026 г. Това би означавало 6,5 млрд. евро по-малко спрямо планираната сума и би ограничило възможностите за дългосрочни проекти във френските въоръжени сили.

Франция увеличава военните разходи

Изявлението на Вотрен идва на фона на ускорено увеличаване на военните разходи във Франция. През юли президентът Еманюел Макрон призова страната да се подготви за бъдещи войни и да ускори производството на оръжия. С актуализацията на военната програма за периода 2024–2030 г. Париж увеличи планираните средства за армията с 36 млрд. евро.

Москва отхвърля оценките на западни политици, че Русия създава военна заплаха за Европа. През септември президентът Владимир Путин определи като провокация твърденията, че страната му се подготвя за война с европейски държави. Министърът на външните работи Сергей Лавров също заяви, че Русия не възнамерява да напада Европа.

Източници: boursorama.com, lemonde.fr


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конфликта

    11 4 Отговор
    ще завърши с един оскубан петел за тенджерата.

    03:56 09.10.2026

  • 2 12343211

    2 1 Отговор
    Добре е пред зима човек да си подреди къщичката и после да си направи разходка.

    04:17 09.10.2026

  • 3 Фон дер Миндер

    3 0 Отговор
    Франция да се готви за голям конфликт с народа си ! Хората от улиците знаят кой е истинския враг и откъде идва реалната опасност!

    04:50 09.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания