Франция се готви за „голям конфликт“ с Русия

Френските въоръжени сили трябва да се подготвят за възможен „голям конфликт“ с Русия, заяви министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен по време на изслушване в Националното събрание. Тя говори във връзка с проекта за бюджета за отбрана на Франция за 2027 г., съобщи РБК, позовавайки се на „Монд“.

„Нашите въоръжени сили трябва да се подготвят за голям конфликт, като, разбира се, продължат да изпълняват задачите, които страната им възлага всеки ден“, каза Вотрен.

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Министърката заяви още, че намеренията на Русия не оставят място за други тълкувания. По думите ѝ Москва се стреми да наложи на европейските държави „нова организация на сигурността“, която ще бъде създадена в техен ущърб. Тези оценки са позиция на френското правителство и не представляват потвърждение за подготовка на непосредствен военен конфликт.

Париж планира 63,4 млрд. евро за отбрана

Проектът за бюджета предвижда през 2027 г. за отбраната да бъдат отделени 63,4 млрд. евро. Това е увеличение с 6,5 млрд. евро спрямо 2026 г., или приблизително 11 процента. Средствата са предназначени за попълване на запасите от боеприпаси, оперативната подготовка, модернизацията на техниката и развитието на способности за бъдещи бойни действия.

Вотрен предупреди, че ако бюджетът не бъде приет до края на годината, финансирането за мисия „Отбрана“ ще остане на нивото от 2026 г. Това би означавало 6,5 млрд. евро по-малко спрямо планираната сума и би ограничило възможностите за дългосрочни проекти във френските въоръжени сили.

Франция увеличава военните разходи

Изявлението на Вотрен идва на фона на ускорено увеличаване на военните разходи във Франция. През юли президентът Еманюел Макрон призова страната да се подготви за бъдещи войни и да ускори производството на оръжия. С актуализацията на военната програма за периода 2024–2030 г. Париж увеличи планираните средства за армията с 36 млрд. евро.

Москва отхвърля оценките на западни политици, че Русия създава военна заплаха за Европа. През септември президентът Владимир Путин определи като провокация твърденията, че страната му се подготвя за война с европейски държави. Министърът на външните работи Сергей Лавров също заяви, че Русия не възнамерява да напада Европа.

Източници: boursorama.com, lemonde.fr