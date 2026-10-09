Задържаха украински журналист във Виена, издирвал бившия главен прокурор

Украинският журналист Михаил Ткач остава задържан във Виена, след като е бил отведен от австрийските власти по време на изпълнение на редакционна задача. Ткач ръководи отдела за журналистически разследвания на „Украинска правда“, а работата му в Австрия е била свързана с издирването на бившия главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Украинското посолство в Австрия е поискало от австрийската страна разяснение за обстоятелствата около задържането. Консулът е поискал достъп до журналиста, а украинското Министерство на външните работи, Департаментът на консулската служба и посолството следят случая.

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„Получихме информация за задържането на Михаил Ткач. Посолството на Украйна в Австрия вече се обърна към австрийската страна с искане за разяснение на обстоятелствата. Консулът вече е в контакт с австрийските си колеги и официално поиска достъп до задържания гражданин“, е заявил говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий.

По-късно украинският консул е получил достъп до Ткач и е разговарял с него. Според съобщението на украинското външно министерство обаче австрийските правоохранителни органи са продължили да държат журналиста под стража.

Редакцията поиска обяснение

„Украинска правда“ определи задържането като незаконно и поиска незабавното освобождаване на Ткач, както и официално обяснение от австрийските власти. Редакцията настоява журналистът да има достъп до правна и консулска помощ, както и възможност да се свърже с колегите си и близките си.

Ткач е пътувал до Виена заедно с колегата си Ярослав Бондаренко. В първото съобщение редакцията посочи, че не разполага с информация за местонахождението и състоянието на Бондаренко и настоя австрийските власти да установят къде се намира и дали е в безопасност.

Към съобщенията за случая не са посочени официалните основания за задържането, нито срокът, за който Ткач остава под стража. Украинската страна очаква допълнителна информация от австрийските власти.

Източници: pravda.com.ua