Новини
Свят »
Австрия »
Задържаха украински журналист във Виена, издирвал бившия главен прокурор
  Тема: Украйна

Задържаха украински журналист във Виена, издирвал бившия главен прокурор

9 Октомври, 2026 03:55, обновена 9 Октомври, 2026 04:00 569 0

  • михаил ткач-
  • виена-
  • украйна-
  • австрия

Украинският консул е получил достъп до Михаил Ткач, но австрийските власти продължават да го държат под стража

Задържаха украински журналист във Виена, издирвал бившия главен прокурор - 1
Снимка: Михаил Ткач
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският журналист Михаил Ткач остава задържан във Виена, след като е бил отведен от австрийските власти по време на изпълнение на редакционна задача. Ткач ръководи отдела за журналистически разследвания на „Украинска правда“, а работата му в Австрия е била свързана с издирването на бившия главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Украинското посолство в Австрия е поискало от австрийската страна разяснение за обстоятелствата около задържането. Консулът е поискал достъп до журналиста, а украинското Министерство на външните работи, Департаментът на консулската служба и посолството следят случая.

Още новини от Украйна

„Получихме информация за задържането на Михаил Ткач. Посолството на Украйна в Австрия вече се обърна към австрийската страна с искане за разяснение на обстоятелствата. Консулът вече е в контакт с австрийските си колеги и официално поиска достъп до задържания гражданин“, е заявил говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий.

По-късно украинският консул е получил достъп до Ткач и е разговарял с него. Според съобщението на украинското външно министерство обаче австрийските правоохранителни органи са продължили да държат журналиста под стража.

Редакцията поиска обяснение

„Украинска правда“ определи задържането като незаконно и поиска незабавното освобождаване на Ткач, както и официално обяснение от австрийските власти. Редакцията настоява журналистът да има достъп до правна и консулска помощ, както и възможност да се свърже с колегите си и близките си.

Ткач е пътувал до Виена заедно с колегата си Ярослав Бондаренко. В първото съобщение редакцията посочи, че не разполага с информация за местонахождението и състоянието на Бондаренко и настоя австрийските власти да установят къде се намира и дали е в безопасност.

Към съобщенията за случая не са посочени официалните основания за задържането, нито срокът, за който Ткач остава под стража. Украинската страна очаква допълнителна информация от австрийските власти.

Източници: pravda.com.ua


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания