Задържаха украински журналист във Виена, издирвал бившия главен прокурор

Украинският журналист Михаил Ткач остава задържан във Виена, след като е бил отведен от австрийските власти по време на изпълнение на редакционна задача. Ткач ръководи отдела за журналистически разследвания на „Украинска правда“, а работата му в Австрия е била свързана с издирването на бившия главен прокурор на Украйна Руслан Кравченко.
Украинското посолство в Австрия е поискало от австрийската страна разяснение за обстоятелствата около задържането. Консулът е поискал достъп до журналиста, а украинското Министерство на външните работи, Департаментът на консулската служба и посолството следят случая.
По-късно украинският консул е получил достъп до Ткач и е разговарял с него. Според съобщението на украинското външно министерство обаче австрийските правоохранителни органи са продължили да държат журналиста под стража.
Редакцията поиска обяснение
„Украинска правда“ определи задържането като незаконно и поиска незабавното освобождаване на Ткач, както и официално обяснение от австрийските власти. Редакцията настоява журналистът да има достъп до правна и консулска помощ, както и възможност да се свърже с колегите си и близките си.
Ткач е пътувал до Виена заедно с колегата си Ярослав Бондаренко. В първото съобщение редакцията посочи, че не разполага с информация за местонахождението и състоянието на Бондаренко и настоя австрийските власти да установят къде се намира и дали е в безопасност.
Към съобщенията за случая не са посочени официалните основания за задържането, нито срокът, за който Ткач остава под стража. Украинската страна очаква допълнителна информация от австрийските власти.
Източници: pravda.com.ua
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