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Взривове в Ормузкия проток: танкери може да са ударили мини
  Тема: Иранската криза

Взривове в Ормузкия проток: танкери може да са ударили мини

9 Октомври, 2026 04:49 425 2

  • ормузки проток-
  • танкери-
  • морски мини-
  • иран-
  • корабоплаване

Fars съобщи за няколко мощни експлозии в южния проход на стратегическия воден път. Не са известни броят на повредените кораби и има ли пострадали

Взривове в Ормузкия проток: танкери може да са ударили мини - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко мощни взрива са били регистрирани в южния проход на Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Fars, позовавайки се на военни източници. Според информацията петролни танкери, използвали „непозволени“ маршрути, са се натъкнали на морски мини, поставени в района.

„В южния проход са станали няколко мощни взрива“, се посочва в съобщението, цитирано от Fars. Агенцията не уточнява колко са плавателните съдове, какви са нанесените щети и дали има загинали или ранени членове на екипажите.

Липсват данни за конкретни кораби

Anadolu Agency предаде сходна информация, но я свърза със съобщение на иранската държавна телевизия IRIB. Според него взривовете са станали минути преди публикуването на новината, а танкери, движещи се по непозволени маршрути, може да са ударили мини. И този доклад не съдържа данни за имената на корабите, щетите или евентуални жертви.

Съобщенията идват на фона на предупреждения от Иран към корабите да не използват маршрути през Ормузкия проток, които Техеран не е разрешил. Досега не са публикувани сведения от морска служба или оператори на конкретни кораби, които да потвърдят броя на засегнатите танкери и причината за взривовете.

Ормузкият проток е ключов маршрут за превоза на петрол и газ от Персийския залив. Всяко доказано повреждане на търговски съдове или поставяне на мини би увеличило риска за корабоплаването и би могло да доведе до нови ограничения за движението на танкери.

Източници: newsquawk.com, aa.com.tr, aljazeera.com


Иран (Ислямска Република)
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