DeepState: Русия напредна край две селища в Запорожка област

Руските сили са се придвижили в близост до две населени места в Запорожка област, съобщава мониторинговият проект DeepState. Става дума за Цветково и Горько в Пологовския район.

„Врагът се придвижи в близост до Горько“, се посочва в съобщението на проекта от 8 октомври. Публикацията не съдържа данни за завземане на населените места, а говори за напредване в района им. Към момента това твърдение не е потвърдено с отделно съобщение от украинското военно командване.

Натрупване на сили по Гуляйполското направление

Развитието се вписва в по-широката картина на руските действия в южната част на фронта. Институтът за изследване на войната не изключва руските войски да активизират опитите си за проникване с малки пехотни групи в посока Запорожие по дъното на Каховското водохранилище.

Командването на 7-и корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски съобщава, че руските сили натрупват хора и техника по Гуляйполското направление, за да запазят настъпателния си потенциал и да се придвижат към Запорожие. В района се събира бронетехника и друга тежка техника, която според украинското командване може да бъде използвана при опит за пробив.

Експерт: Русия няма достатъчно сили за зимно проникване

Военно-политическият анализатор Александър Коваленко оценява, че Русия не разполага с достатъчно сили и средства, за да осъществи проникване на пехотни подразделения в Запорожие през зимата.

По думите му най-близката до града зона с активни бойни действия остава Степногорск. Руските сили отдавна се опитват да установят контрол над този плацдарм, но според Коваленко в момента губят позиции там.

Съобщението за придвижване край Цветково и Горько показва промяна на линията на бойните действия в Пологовския район, но само по себе си не означава пробив към Запорожие. За развитието на ситуацията ще са нужни нови потвърдени данни от украинското командване и независими оценки на бойната обстановка.

Източници: unian.net