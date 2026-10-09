DeepState: Русия напредна край две селища в Запорожка област

Руските сили са се придвижили в близост до две населени места в Запорожка област, съобщава мониторинговият проект DeepState. Става дума за Цветково и Горько в Пологовския район.
„Врагът се придвижи в близост до Горько“, се посочва в съобщението на проекта от 8 октомври. Публикацията не съдържа данни за завземане на населените места, а говори за напредване в района им. Към момента това твърдение не е потвърдено с отделно съобщение от украинското военно командване.
Натрупване на сили по Гуляйполското направление
Развитието се вписва в по-широката картина на руските действия в южната част на фронта. Институтът за изследване на войната не изключва руските войски да активизират опитите си за проникване с малки пехотни групи в посока Запорожие по дъното на Каховското водохранилище.
Командването на 7-и корпус за бързо реагиране на Десантно-щурмовите войски съобщава, че руските сили натрупват хора и техника по Гуляйполското направление, за да запазят настъпателния си потенциал и да се придвижат към Запорожие. В района се събира бронетехника и друга тежка техника, която според украинското командване може да бъде използвана при опит за пробив.
Експерт: Русия няма достатъчно сили за зимно проникване
Военно-политическият анализатор Александър Коваленко оценява, че Русия не разполага с достатъчно сили и средства, за да осъществи проникване на пехотни подразделения в Запорожие през зимата.
По думите му най-близката до града зона с активни бойни действия остава Степногорск. Руските сили отдавна се опитват да установят контрол над този плацдарм, но според Коваленко в момента губят позиции там.
Съобщението за придвижване край Цветково и Горько показва промяна на линията на бойните действия в Пологовския район, но само по себе си не означава пробив към Запорожие. За развитието на ситуацията ще са нужни нови потвърдени данни от украинското командване и независими оценки на бойната обстановка.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Украинците ЗА 5 ГОДИНИ ГИ РАЗКОСТИХА. ТР
СЛАВА НА ВЕЛИКИЯ ЗЕЛЕНСКИ ПОКАЗАЛ НА СВЕТА КОЛКО ЖАЛКА И ПРОПАДНАЛА И БЕЗПОМОЩНА Е РУСИЯ
Коментиран от #4, #9
05:32 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 12343211
05:34 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
06:28 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Минувач
До коментар #3 от "Украинците ЗА 5 ГОДИНИ ГИ РАЗКОСТИХА. ТР":Украйна приключва точно за няколко седмици до няколко месеца, ако остане сама на бойното поле без никаква помощ. Те нямат собствено оръжие, ракети, сателитно разузнаване, сателитно насочване на удари, далекобойни дронове за тези атаки в Русия, нямат и пари да си издържат държавата. Така, че не пазправяй, какво са направили Украйна, защото тя е само острието на целия Запад. Също не разправяй за силата на Русия или примерно на друга велика сила, защото дори и САЩ не са били в подобна война, където врагът им да е спонсориран с безкрайни оръжия, пари, съвети и разузнаване, а самият САЩ в този момент да е бил изолиран и под всякакви санкции от останалия свят. Така че, не може дори да гадаем, как те биха се справили, с оглед на провала им срещу Иран примерно.
06:43 09.10.2026